Coronavírus: confira os eventos culturais cancelados ou adiados no ES

Show do Biquini Cavadão foi adiado para setembro Crédito: Vinícius Mkochizuki

O anúncio da OMS declarando estado de pandemia do novo corona vírus, Covid-19, e as recomendações dos governos Federal e Estadual fizeram uma mudança no cenário da Cultura. Empresários e espaços culturais se movimentam nesta semana para cancelar ou reagendar eventos marcados.

Um exemplo são os espaços administrados pela Vale, que seguem fechados a partir desta terça-feira (17). Casas de show, como o Embrazado, também se manifestaram.

Para te deixar por dentro, o Divirta-se fez uma lista dos estabelecimentos que resolveram mudar suas agendas. Confira:

TEATRO, CINEMA E GALERIA DE ARTE DA UFES

Teatro da Ufes, no campus Goiabeiras, Vitória teve suas atividades canceladas até o dia 29 de março. Crédito: Arquivo/GZ

As atividades no teatro, sala de cinema (Cine Metrópolis) e na galeria de arte da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram canceladas até o dia 29 de março, de acordo com o secretário de cultura da UFES, Rogério Borges. O teatro receberia show do Projeto Sócio de Carteirinha, do Clube Big Beatles com participação de Beto Guedes, na quinta-feira (19) e a peça Loloucas, protagonizada por Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros, no sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29) de março.

O projeto Sócio de Carteirinha foi adiado para o dia 7 de maio. Quem já adquiriu a entrada, pode reutilizá-la no dia 7 de maio ou reaver o dinheiro no local onde o ingresso foi comprado.

Já sobre a peça com Périssé e Gueiros, a WB Produções está em negociação com o Teatro Universitário para uma nova data. Quem já adquiriu os ingressos e queira o reembolso, deve ficar atento às orientações: "Quem comprou pela Tudus, terá o estorno da compra automaticamente. Já quem adquiriu na bilheteria do teatro, é só voltar ao local com o ingresso e pegar o dinheiro de volta".

O espetáculo "Beatles para Crianças", que faz parte do projeto "Diversão em Cena ArcelorMittal 2020", será remarcado. O infantil seria apresentado em duas sessões, no dia 5 de abril, no Teatro da Ufes. A empresa divulgará a nova data de realização do evento oportunamente.

CIRCUITO BANESTES DE TEATRO

Cassia Kis na peça "Meu Quintal é Maior do que o Mundo" Crédito: Gal Opido/Divulgação

A abertura da 11ª edição do circuito foi adiada. Em comunicado, a WB Produções, responsável pelo evento, informa que a peça "Meu Quintal é Maior do que o Mundo", com Cássia Kiss, que estava programada para 3 e 4 de abril, foi adiada e em breve uma nova data será anunciada. "Em referência aos ingressos vendidos, pedimos se possível para seguirem a corrente de solidariedade com todos envolvidos e assim os clientes não pegarem dinheiro de volta e esperar nova data", diz o comunicado. Dúvidas e mais informações pelos telefones: (27) 99781-6230 ou (27) 3376-0933

EMBRAZADO

A casa teria o seu tradicional evento "Nosso sábado", comemorando os 8 anos do "Apaixonados Pelo Triângulo", no dia 21 de Março. Em suas redes sociais, divulgou nota informando que a programação do dia 20 ao dia 22 está cancelada devido à propagação do Covid-19. A comunicação também divulgou que estarão informando na próxima semana sobre a situação de eventos que estão marcados para adiante no calendário do Embrazado.

SHOW DA BANDA IRA E BIQUINI CAVADÃO

O show, que contaria com comidas e bebidas liberadas, ocorreria no Steffen Centro de Eventos, na Serra, mas teve a sua data alterada para o dia 11 de setembro. A apresentação das bandas de rock seria um dos destaques da semana, ocorreria na sexta-feira (20).

CIRCO DOS SONHOS E SHOW DA LUNA

Circo dos sonhos teve suas apresentações de sexta (20), sábado (21) e domingo (22) canceladas como precaução da disseminação do corona vírus. Crédito: Reprodução Instagram/ @circodossonhos

O circo do ator Marcos Frota traria a sua magia para os capixabas a partir da sexta-feira (20), mas teve suas apresentações suspensas por tempo indeterminado. Com o espetáculo "Alakazan - A Fabrica Mágica", os circenses prometiam o despertar da imaginação dos espectadores. A tenda seria montada no Shopping Vitória. Na praça central do mesmo shopping, também abriria, no dia 21 de março, uma área de brincadeiras para a criançada com personagens do desenho "O Show da Luna" , no entanto, esta atração foi remanejada para o mês de maio.

VILA DA PÁSCOA

As festividades de Páscoa e os eventos turísticos estão cancelados em Domingos Martins. O aviso foi feito pela prefeitura da cidade, por meio de um comunicado em seu site, explicando que está seguindo as recomendações dos governos Federal e Estadual para o não avanço do novo coronavírus no país.

"A medida se estende a todos os eventos, sejam eles de caráter turístico, esportivo, de negócios, e/ou outros, realizados pelo poder público municipal, ou por terceiros em vias públicas, até que esteja encerrado o estado de emergência causado pelo Coronavírus", diz trecho da nota.

MOSTEIRO ZEN

Em virtude do aumento do número de casos de coronavirus, o Mosteiro Zen Budista, localizado em Ibiraçu, estará em recesso extraordinário até o dia 12 de abril. Segundo comunicado nas redes sociais, "nesse período, o Mosteiro não atenderá estudantes nem abrirá aos domingos".

MUSEU, PARQUE BOTÂNICO E RESERVA NATURAL VALE

Com o objetivo de contribuir com as medidas preventivas para conter a expansão do COVID-19 (coronavírus), o Museu Vale, em Vila Velha; o Parque Botânico, em Vitória; e a Reserva Natural Vale, em Linhares, estarão fechados à visitação e terão as atividades suspensas temporariamente.

"A Vale agradece a compreensão e reforça que está monitorando a situação com o objetivo de avaliar a retomada das atividades com segurança para a população", diz a empresa em comunicado.

FESTIVAL DO CIRCUITO DE BOTECO DE LINHARES

No Norte do Estado, Linhares realiza desde o último sábado, 14, a segunda edição do Circuito de Botecos, em 12 estabelecimentos participantes  entre bares, restaurantes, pizzarias e hamburguerias. Cada endereço oferece um petisco com desconto de 20%. O festival que encerraria o circuito entre os dias 27 e 29 de março, na Praça 22 de Agosto, foi adiado neste domingo (15) pela prefeitura do município, por tempo indeterminado, como medida preventiva frente ao Coronavírus.

FESTA DA PENHA

LIVERPUB

O pub com unidades em Vitória e Colatina resolveu cancelar os eventos deste fim de semana. "Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o Liverpub informa aos clientes, artistas e fornecedores que os eventos marcados para este final de semana (dias 19, 20 e 21 de março) estão cancelados. Pedimos a compreensão de todos, e que sigam as recomendações das secretarias de saúde estadual e municipal".

GALERIA MATIAS BROTAS

O espaço de arte mudou sua programação e a forma de atender os clientes. Em comunicado nas redes sociais, foi avisado que "a #MBac atenderá somente mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (bit.ly/ContatoMBAC), (27) 99837-2920, (27) 99933-8172 ou e-mail [email protected] . Seguiremos trabalhando remotamente e atualizando as notícias sobre a galeria, artistas representados e obras por meio dos nossos canais do Instagram, Facebook, e-mail e WhatsApp". No aviso, eles contam que a programação do primeiro semestre também sofreu alteração: o curso "O que é arte?" foi adiado para os dias 6, 13, 20 e 27 de maio.; a feira "SP-Arte" espera nova data de realização; e o curso "Viagem de imersão à Usina da Arte" será realizado de 24 a 28 de junho.

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O pub, localizado na Praia do Canto, suspendeu as atividades até quinta-feira (19). "Aproveitaremos para realizar a limpeza e higienização de todo o pub durante este tempo, assim como o reforço na eventual reabertura", disse a gerência no Instagram.

CLUBE DE LEITURA LEIA CAPIXABAS

O Clube de Leitura "Leia Capixabas", que aconteceria neste sábado (21), na cafeteria Jalan Jalan, na Praia do Canto, foi adiado. A nova data ainda não foi divulgada.

ANDRÉ PRANDO

O cantor capixaba cancelou suas apresentações marcadas até o dia 11 de abril. No Instagram, ele mostrou preocupação com o cenário de pandemia no mundo. "Agora, definitivamente, devemos evitar aglomerações. Fiz questão de evitar que os próximos shows acontecessem, mas em breve estaremos juntos por aí. Levem isso a sério, pessoal. Muito a sério", disse.

CASA DE BAMBA

A casa não funcionará nesta terça-feira (apenas delivery). A direção afirma que está adequando a casa para reabri-la na quarta-feira. "A partir dessa QUARTA funcionaremos normalmente (DIA E NOITE) podendo haver alteração se necessário", diz o comunicado.

FESTA GAMA VERDE

Por falar na Casa de Bamba, a Festa Gama Verde, que aconteceria simultaneamente no local, no Grappino, no Trapiche Gamão e Celinda Brechó, foi adiada para evitar aglomerações. Os organizadores ainda não tem a nova data de realização da festa em homenagem ao Saint Patrick's Day.

MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃO

O espaço, que fica em Santa Teresa, ficará fechado até o fim de abril. "Com o objetivo de prevenir a propagação do novo Coronavírus (COVID-19), o Instituto Nacional da Mata Atlântica vem a público informar que estão temporariamente suspensas, até 30/04/2020, as atividades de visitação pública e eventos públicos em todos os espaços internos e externos do INMA, incluindo o auditório, o Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e as estações biológicas, em Santa Teresa-ES", diz comunicado enviado pelo Insituto Nacional do Meio Ambiente.

GRUPO ANTIMOFO (BOLT, STONE PUB E FLUENTE)

As três casas de festa tinham sua programação organizada com diversas festas até o dia 25 de março, mas suspenderam suas atividades visando acatar as recomendações da OMS. A Bolt e a Fluente ainda deixaram um recado de cuidado com a saúde nos posts em que comunicaram a suspensão: "esse é um momento de autocuidado e de pensar no coletivo, em caso de sintomas procure a comissão de apoio de sua cidade".

RESENHA DO SAMBA (ZECA PAGODINHO, DUDU NOBRE E GRUPO CLAREOU)

O evento de samba, que ocorreria no dia 28 de março, no Pavilhão de Carapina, foi adiado. O espetáculo contaria também com a participação do grupo Samba Junior e Mulekagem. Na nota divulgada, a organização informou que a nova data do espetáculo e informações sobre reembolso serão publicadas em breve, portanto, fique de olho em atualizações sobre o evento.

Zeca Pagodinho teve sua apresentação e a de diversos outros sambistas, no Pavilhão de Carapina, adiada. Crédito: Reprodução/Instagram

#ITALS SUNSET

A casa de festas Nook Beach, em Jaburuna, Vila Velha, anunciou que a festa Itals Sunset terá sua data realocada em função da pandemia. De acordo com a nota divulgada, a nova data do evento ainda será definida. Os clientes que têm interesse em pedir o reembolso, ao invés de esperarem pelo dia em que será realizado futuramente, podem solicitar ao site de compras ( [email protected] ). A festa ocorreria no sábado (21).

ENCONTRO COM BERNADETTE LYRA E JACE THEODORO

O mundo da literatura também foi atingido pela pandemia. O evento "Crônica em debate" teria os dois autores conversando sobre as nuances do gênero, que está presente nas obras mais recentes de Bernadette, com "Guananira", e Jace, com "Olhar de aceno para os lados". A atração literária ocorreria na Thelema, no centro de Vitória, no entanto, foi também adiada. A data em que será realizado o evento ainda será divulgada.

A escritora Bernadette Lyra também entrou para a lista das atrações adiadas devido ao Corona Vírus. Crédito: Gelson Santana

BAILÃO DOS CANAS

A festa ocorreria na Arena North Star, em Barbados, Colatina, no dia 25 de março. Seu adiamento ainda não tem data definida, o novo dia para o evento será divulgado posteriormente pela casa. Aos interessados no reembolso a arena informou que devem ir de encontro aos pontos de venda de ingressos. Os locais são: Colatina (Banca do Briel; Amigão Embalagens; Oficina do celular); Linhares (Kelly Modas); São Roque Canaã (Pedro Confecções); João Neiva (Dona Bella); Santa Leopoldina (Violeta Modas); Itaguaçu (Revistaria da Rose); Fundão (Toninha Modas); Santa Teresa (Joyce Confecções); Santa Maria de Jetibá (Freestyle); Ibiraçu (Toninha Modas); Aracruz (Molina Modas), Vitória (Mancave - Shopping Vitória).

CINE TEATRO RIBALTA

As atividades do Cine Teatro Ribalta, em Jardim Camburi, Vitória, estão suspensas até o dia 21 de março. A decisão foi divulgada em nota em sua rede social e vigora a partir do dia 17 (terça-feira).

CENTROS CULTURAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim suspendeu a visitação aos centros culturais por um período de 15 dias, contando do dia 17 (terça-feira), como forma de prevenção e contenção do vírus. A medida abrange a Casa dos Braga; Casa da Memória (Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva); Casa de Cultura Roberto Carlos; Centro Cultural Mestre Salatiel; Circo da Cultura da Praça de Fátima; Museu Ferroviário Domingos Lage; Sala Levino Fanzeres, no Palácio Bernadino Monteiro. Também não estão recebendo visitas as bibliotecas Roney Argeu Moraes, a distrital de Itaoca e a comunitária do Paraíso, situada na praça João Fardim. Lamentamos profundamente as medidas, mas compreendemos ser fundamental que as ações sejam feitas a tempo de conter a contaminação., esclareceu a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim

LET'S VILA VELHA

A casa cancelou suas atividades até segunda ordem. A suspensão do funcionamento foi divulgada em nota nas suas redes sociais. O Let's teria evento na sexta-feira (20), com a presença de Felipe Santana e diferentes DJs.

SHOWS DAS BANDAS ASTMA, AURIA, ESCLEROSE E VOLAPUQUE

O evento da Matilha Punx, que ocorreria no Centro Flutuante, no centro de Vitória, foi cancelado. Os shows ocorreriam no dia 28 de março, a partir das 17h.

PORÃO BEER & MORE

O Bar do centro de Domingos Martins adiou toda a sua programação por tempo indeterminado diante da pandemia do vírus Covid-19. Novas datas serão anunciadas pela comunicação da casa futuramente.

ESPAÇOS CULTURAIS E ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DE VITÓRIA

Aulas de teatro, dança e música da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi;

Ensaios de grupos no anexo da Fafi e no Museu Capixaba do Negro (Mucane);

Exposição "Impermanência", na Casa Porto das Artes Plásticas;

Exposição "Da Ilha", no Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel dos Passos Lyrio";

Exposição "Caminhos Cruzados", no Museu Capixaba do Negro (Mucane);

Oficinas do Mucane;

Oficinas do Circuito Cultural de Vitória;

Atendimento às escolas do integral no Circuito Cultural de Vitória;

Autos da Paixão de Cristo em Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão;

Evento de lançamento da Lei Rubem Braga;

Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras;

Funcionamento da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim.

ESPAÇOS CULTURAIS E ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DE CARIACICA