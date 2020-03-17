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COVID-19

Coronavírus: confira os eventos culturais cancelados ou adiados no ES

Biquini Cavadão, Ira! e Beto Guedes são apenas algumas das atrações que estão suspensas

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:14
Show do Biquini Cavadão foi adiado para setembro Crédito: Vinícius Mkochizuki
O anúncio da OMS declarando estado de pandemia do novo corona vírus, Covid-19, e as recomendações dos governos Federal e Estadual fizeram uma mudança no cenário da Cultura. Empresários e espaços culturais se movimentam nesta semana para cancelar ou reagendar eventos marcados.
Um exemplo são os espaços administrados pela Vale, que seguem fechados a partir desta terça-feira (17). Casas de show, como o Embrazado, também se manifestaram.
Para te deixar por dentro, o Divirta-se fez uma lista dos estabelecimentos que resolveram mudar suas agendas.  Confira:

TEATRO, CINEMA E GALERIA DE ARTE DA UFES

Teatro da Ufes, no campus Goiabeiras, Vitória teve suas atividades canceladas até o dia 29 de março. Crédito: Arquivo/GZ
As atividades no teatro, sala de cinema (Cine Metrópolis) e na galeria de arte da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram canceladas até o dia 29 de março, de acordo com o secretário de cultura da UFES, Rogério Borges. O teatro receberia show do Projeto Sócio de Carteirinha, do Clube Big Beatles com participação de Beto Guedes, na quinta-feira (19) e a peça Loloucas, protagonizada por Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros, no sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29) de março. 
O projeto Sócio de Carteirinha foi adiado para o dia 7 de maio. Quem já adquiriu a entrada, pode reutilizá-la no dia 7 de maio ou reaver o dinheiro no local onde o ingresso foi comprado.
Já sobre a peça com Périssé e Gueiros, a WB Produções está em negociação com o Teatro Universitário para uma nova data. Quem já adquiriu os ingressos e queira o reembolso, deve ficar atento às orientações: "Quem comprou pela Tudus, terá o estorno da compra automaticamente. Já quem adquiriu na bilheteria do teatro, é só voltar ao local com o ingresso e pegar o dinheiro de volta".
O espetáculo "Beatles para Crianças", que faz parte do projeto "Diversão em Cena ArcelorMittal 2020", será remarcado. O infantil seria apresentado em duas sessões, no dia 5 de abril, no Teatro da Ufes.  A empresa divulgará a nova data de realização do evento oportunamente.

CIRCUITO BANESTES DE TEATRO

Cassia Kis na peça "Meu Quintal é Maior do que o Mundo" Crédito: Gal Opido/Divulgação
A abertura da 11ª edição do circuito foi adiada. Em comunicado, a WB Produções, responsável pelo evento, informa que a peça "Meu Quintal é Maior do que o Mundo", com Cássia Kiss, que estava programada para 3 e 4 de abril, foi adiada e em breve uma nova data será anunciada. "Em referência aos ingressos vendidos, pedimos se possível para seguirem a corrente de solidariedade com todos envolvidos e assim os clientes não pegarem dinheiro de volta e esperar nova data", diz o comunicado. Dúvidas e mais informações pelos telefones: (27) 99781-6230 ou (27) 3376-0933

EMBRAZADO

A casa teria o seu tradicional evento "Nosso sábado", comemorando os 8 anos do "Apaixonados Pelo Triângulo", no dia 21 de Março. Em suas redes sociais, divulgou nota informando que a programação do dia 20 ao dia 22 está cancelada devido à propagação do Covid-19. A comunicação também divulgou que estarão informando na próxima semana sobre a situação de eventos que estão marcados para adiante no calendário do Embrazado. 

SHOW DA BANDA IRA E BIQUINI CAVADÃO 

O show, que contaria com comidas e bebidas liberadas, ocorreria no Steffen Centro de Eventos, na Serra, mas teve a sua data alterada para o dia 11 de setembro. A apresentação das bandas de rock seria um dos destaques da semana, ocorreria na sexta-feira (20). 

CIRCO DOS SONHOS E SHOW DA LUNA

Circo dos sonhos teve suas apresentações de sexta (20), sábado (21) e domingo (22) canceladas como precaução da disseminação do corona vírus. Crédito: Reprodução Instagram/ @circodossonhos
O circo do ator Marcos Frota traria a sua magia para os capixabas a partir da sexta-feira (20), mas teve suas apresentações suspensas por tempo indeterminado. Com o espetáculo "Alakazan - A Fabrica Mágica", os circenses prometiam o despertar da imaginação dos espectadores. A tenda seria montada no Shopping Vitória. Na praça central do mesmo shopping, também abriria, no dia 21 de março, uma área de brincadeiras para a criançada com personagens do desenho "O Show da Luna" , no entanto, esta atração foi remanejada para o mês de maio. 

VILA DA PÁSCOA

As festividades de Páscoa e os eventos turísticos estão cancelados em Domingos Martins. O aviso foi feito pela prefeitura da cidade, por meio de um comunicado em seu site, explicando que está seguindo as recomendações dos governos Federal e Estadual para o não avanço do novo coronavírus no país.
"A medida se estende a todos os eventos, sejam eles de caráter turístico, esportivo, de negócios, e/ou outros, realizados pelo poder público municipal, ou por terceiros em vias públicas, até que esteja encerrado o estado de emergência causado pelo Coronavírus", diz trecho da nota.

MOSTEIRO ZEN

Em virtude do aumento do número de casos de coronavirus, o Mosteiro Zen Budista, localizado em Ibiraçu, estará em recesso extraordinário até o dia 12 de abril. Segundo comunicado nas redes sociais, "nesse período, o Mosteiro não atenderá estudantes nem abrirá aos domingos".

MUSEU, PARQUE BOTÂNICO E RESERVA NATURAL VALE

Com o objetivo de contribuir com as medidas preventivas para conter a expansão do COVID-19 (coronavírus), o Museu Vale, em Vila Velha; o Parque Botânico, em Vitória; e a Reserva Natural Vale, em Linhares, estarão fechados à visitação e terão as atividades suspensas temporariamente.
"A Vale agradece a compreensão e reforça que está monitorando a situação com o objetivo de avaliar a retomada das atividades com segurança para a população", diz a empresa em comunicado.

FESTIVAL DO CIRCUITO DE BOTECO DE LINHARES

No Norte do Estado, Linhares realiza desde o último sábado, 14, a segunda edição do Circuito de Botecos, em 12 estabelecimentos participantes  entre bares, restaurantes, pizzarias e hamburguerias. Cada endereço oferece um petisco com desconto de 20%. O festival que encerraria o circuito entre os dias 27 e 29 de março, na Praça 22 de Agosto, foi adiado neste domingo (15) pela prefeitura do município, por tempo indeterminado, como medida preventiva frente ao Coronavírus.
Até o momento, o circuito continuará acontecendo nos estabelecimentos participantes. Cada casa é representada por um petisco especial, para ser compartilhado. Os preços ficam entre R$ 24 e R$ 59 cada uma.

FESTA DA PENHA

A maior celebração religiosa do Espírito Santo não acontecerá da forma tradicional neste ano. As romarias estão sendo remarcadas e as missas serão transmitidas pela internet

LIVERPUB

O pub com unidades em Vitória e Colatina resolveu cancelar os eventos deste fim de semana. "Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o Liverpub informa aos clientes, artistas e fornecedores que os eventos marcados para este final de semana (dias 19, 20 e 21 de março) estão cancelados. Pedimos a compreensão de todos, e que sigam as recomendações das secretarias de saúde estadual e municipal".

GALERIA MATIAS BROTAS

O espaço de arte mudou sua programação e a forma de atender os clientes. Em comunicado nas redes sociais, foi avisado que "a #MBac atenderá somente mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (bit.ly/ContatoMBAC), (27) 99837-2920, (27) 99933-8172 ou e-mail [email protected]. Seguiremos trabalhando remotamente e atualizando as notícias sobre a galeria, artistas representados e obras por meio dos nossos canais do Instagram, Facebook, e-mail e WhatsApp". No aviso, eles contam que a programação do primeiro semestre também sofreu alteração: o curso "O que é arte?" foi adiado para os dias 6, 13, 20 e 27 de maio.; a feira "SP-Arte" espera nova data de realização; e o curso "Viagem de imersão à Usina da Arte" será realizado de 24 a 28 de junho.
Ver essa foto no Instagram

Em decorrência dos desdobramentos e notícias acerca do coronavírus (COVID-19), e pelo zelo aos nossos visitantes, funcionários e artistas, a #MBac atenderá somente mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (bit.ly/ContatoMBAC), (27) 99837-2920, (27) 99933-8172 ou e-mail [email protected]. Seguiremos trabalhando remotamente e atualizando as notícias sobre a galeria, artistas representados e obras por meio dos nossos canais do Instagram, Facebook, e-mail e WhatsApp. Sabemos que enfrentamos um período difícil e que todo cuidado é necessário. Acreditamos que a arte é um instrumento de conscientização, diálogo e sensibilidade e, neste momento, nos colocamos à disposição como colaboradores para o bem comum, com medidas de prevenção e combate ao vírus. Nossa agenda do primeiro semestre de 2020 sofrerá alterações em suas programações e conforme as atualizações do cenário nacional e internacional, com base nas recomendações dos órgãos competentes da saúde, como a OMS (Organização Mundial de Saúde) e Ministério da Saúde, manteremos os avisos pelos canais digitais. Agenda MBac: Curso 01 O que é arte? - adiado para 6,13,20 e 27 de maio SP-Arte - à definir pela organização da feira Viagem de imersão à Usina da Arte - 24 a 28 de junho Agradecemos a compreensão de todos e em breve retornaremos às atividades normais. #MatiasBrotas #Respirearte #Compartilhearte #artecontemporânea #ClubeMBac

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O pub, localizado na Praia do Canto, suspendeu as atividades até quinta-feira (19). "Aproveitaremos para realizar a limpeza e  higienização de todo o pub durante este tempo, assim como o reforço na eventual reabertura", disse a gerência no Instagram.

CLUBE DE LEITURA LEIA CAPIXABAS

O Clube de Leitura "Leia Capixabas", que aconteceria neste sábado (21), na cafeteria Jalan Jalan, na Praia do Canto, foi adiado. A nova data ainda não foi divulgada. 

ANDRÉ PRANDO

O cantor capixaba cancelou suas apresentações marcadas até o dia 11 de abril. No Instagram, ele mostrou preocupação com o cenário de pandemia no mundo. "Agora, definitivamente, devemos evitar aglomerações. Fiz questão de evitar que os próximos shows acontecessem, mas em breve estaremos juntos por aí. Levem isso a sério, pessoal. Muito a sério", disse. 
Ver essa foto no Instagram

Amores, infelizmente todos os próximos shows estão suspensos em função do quadro do Corona Vírus que estamos enfrentando. O quanto antes agirmos (no caso, isolarmo-nos) e formos prudentes, menos vai doer em tods nós. Confesso que não sei como vão ser as coisas. Pra quem vive unicamente da arte, da cadeia produtiva... não sei quais serão as soluções. Daqui a pouco chegam mais contas e... sei lá. Mesmo. Massss... agora, definitivamente, devemos evitar aglomerações. Fiz questão de evitar que os próximos shows acontecessem, mas em breve estaremos juntos por aí. Levem isso a sério, pessoal. Muito a sério. Os seguintes shows já estão cancelados e em breve remarcaremos, ok? 20/03 @_shotsbar Rua da Lama ? 26/03 @salumeria.central BH ? 27/03 @centroculturalfiesp SP ? 28/03 @afauhaus SP ? 10/04 @teatrobrutaflor SP ? 11/04 @centroculturalfiesp SP ? Talvez em abril os shows em Vitória retornem... vamo vendo. Por hora é isso. Ouçam bastante minhas músicas nas plataformas digitais, compartilhem, toquem. Espero que minha música possa proporcionar boas viagens em sua quarentena. Se cuidem! Pela atenção, iririu.

Uma publicação compartilhada por André Prando (@andreprando) em

CASA DE BAMBA

A casa não funcionará nesta terça-feira (apenas delivery). A direção afirma que está adequando a casa para reabri-la na quarta-feira. "A partir dessa QUARTA funcionaremos normalmente (DIA E NOITE) podendo haver alteração se necessário", diz o comunicado.
Ver essa foto no Instagram

Oi gente! Temos um comunicado. Apesar do Ministério da Saúde não decretar fechamento dos estabelecimentos, nós aqui da Casa tomaremos algumas medidas visando a sua e a nossa proteção. Vamos lá. . ? Trabalharemos com DELIVERY na parte do DIA e da NOITE (peça pelo IFOOD). . ? NÃO abriremos para público nesta TERÇA para adequação (somente entrega). . ? Seu almoço, crepe, petisco também podem ser retirados aqui com a gente. . ? Seguiremos à risca TODAS as recomendações do Ministério da Saúde e do Guia desenvolvido pela @abrasel_ (Associação Brasilera de Bares e Restaurantes). . ? A partir dessa QUARTA funcionaremos normalmente (DIA E NOITE) podendo haver alteração se necessário. . ? Ajude as pequenas empresas neste momento difícil. Todos nós passaremos por isso juntos. . ? Cuidem-se.

Uma publicação compartilhada por Casa de Bamba (@casadebambavix) em

FESTA GAMA VERDE

Por falar na Casa de Bamba, a Festa Gama Verde, que aconteceria simultaneamente no local, no Grappino, no Trapiche Gamão e Celinda Brechó, foi adiada para evitar aglomerações. Os organizadores ainda não tem a nova data de realização da festa em homenagem ao Saint Patrick's Day.

MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃO

O espaço, que fica em Santa Teresa, ficará fechado até o fim de abril. "Com o objetivo de prevenir a propagação do novo Coronavírus (COVID-19), o Instituto Nacional da Mata Atlântica vem a público informar que estão temporariamente suspensas, até 30/04/2020, as atividades de visitação pública e eventos públicos em todos os espaços internos e externos do INMA, incluindo o auditório, o Parque do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e as estações biológicas, em Santa Teresa-ES", diz comunicado enviado pelo Insituto Nacional do Meio Ambiente.

GRUPO ANTIMOFO (BOLT, STONE PUB E FLUENTE)

As três casas de festa tinham sua programação organizada com diversas festas até o dia 25 de março, mas suspenderam suas atividades visando acatar as recomendações da OMS. A Bolt e a Fluente ainda deixaram um recado de cuidado com a saúde nos posts em que comunicaram a suspensão: "esse é um momento de autocuidado e de pensar no coletivo, em caso de sintomas procure a comissão de apoio de sua cidade". 

RESENHA DO SAMBA (ZECA PAGODINHO, DUDU NOBRE E GRUPO CLAREOU)

O evento de samba, que ocorreria no dia 28 de março, no Pavilhão de Carapina, foi adiado. O espetáculo contaria também com a participação do grupo Samba Junior e Mulekagem. Na nota divulgada, a organização informou que a nova data do espetáculo e informações sobre reembolso serão publicadas em breve, portanto, fique de olho em atualizações sobre o evento.
Zeca Pagodinho teve sua apresentação e a de diversos outros sambistas, no Pavilhão de Carapina, adiada. Crédito: Reprodução/Instagram

#ITALS SUNSET

A casa de festas Nook Beach, em Jaburuna, Vila Velha, anunciou que a festa Itals Sunset terá sua data realocada em função da pandemia. De acordo com a nota divulgada, a nova data do evento ainda será definida. Os clientes que têm interesse em pedir o reembolso, ao invés de esperarem pelo dia em que será realizado futuramente, podem solicitar ao site de compras ([email protected]).  A festa ocorreria no sábado (21). 

ENCONTRO COM BERNADETTE LYRA E JACE THEODORO

 O mundo da literatura também foi atingido pela pandemia. O evento "Crônica em debate" teria os dois autores conversando sobre as nuances do gênero, que está presente nas obras mais  recentes de Bernadette, com "Guananira", e Jace, com "Olhar de aceno para os lados".  A atração literária ocorreria na Thelema, no centro de Vitória, no entanto,  foi  também adiada. A data em que será realizado o evento ainda será divulgada. 
A escritora Bernadette Lyra também entrou para a lista das atrações adiadas devido ao Corona Vírus.  Crédito: Gelson Santana

BAILÃO DOS CANAS

A festa ocorreria na Arena North Star, em Barbados,  Colatina, no dia 25 de março. Seu adiamento ainda não tem data definida, o novo dia para o evento será divulgado posteriormente pela casa. Aos interessados no reembolso a arena informou que devem ir de encontro aos pontos de venda de ingressos. Os locais são: Colatina (Banca do Briel; Amigão Embalagens; Oficina do celular); Linhares (Kelly Modas); São Roque Canaã (Pedro Confecções); João Neiva (Dona Bella); Santa Leopoldina (Violeta Modas); Itaguaçu (Revistaria da Rose); Fundão (Toninha Modas); Santa Teresa (Joyce Confecções); Santa Maria de Jetibá (Freestyle); Ibiraçu (Toninha Modas); Aracruz (Molina Modas), Vitória (Mancave - Shopping Vitória). 

CINE TEATRO RIBALTA

As atividades do Cine Teatro Ribalta, em Jardim Camburi, Vitória, estão suspensas até o dia 21 de março. A decisão foi divulgada em nota em sua rede social e vigora a partir do dia 17 (terça-feira). 
Ver essa foto no Instagram

O Cine Teatro Ribalta (CTR) deseja uma boa semana a todxs e cuidemo-nos!!!

Uma publicação compartilhada por Cine Teatro Ribalta (@ribaltacineteatro) em

CENTROS CULTURAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim suspendeu a visitação aos centros culturais por um período de 15 dias, contando do dia 17 (terça-feira), como forma de prevenção e contenção do vírus. A medida abrange a Casa dos Braga; Casa da Memória (Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva); Casa de Cultura Roberto Carlos; Centro Cultural Mestre Salatiel; Circo da Cultura da Praça de Fátima; Museu Ferroviário Domingos Lage; Sala Levino Fanzeres, no Palácio Bernadino Monteiro. Também não estão recebendo visitas as bibliotecas Roney Argeu Moraes, a distrital de Itaoca e a comunitária do Paraíso, situada na praça João Fardim. Lamentamos profundamente as medidas, mas compreendemos ser fundamental que as ações sejam feitas a tempo de conter a contaminação., esclareceu a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins. 
Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim

 LET'S VILA VELHA

A casa cancelou suas atividades até segunda ordem. A suspensão do funcionamento foi divulgada em nota nas suas redes sociais. O Let's teria evento na sexta-feira (20), com a presença de Felipe Santana e diferentes DJs. 

SHOWS DAS BANDAS ASTMA, AURIA, ESCLEROSE E VOLAPUQUE

O evento da Matilha Punx, que ocorreria no Centro Flutuante, no centro de Vitória, foi cancelado. Os shows ocorreriam no dia 28 de março, a partir das 17h. 

PORÃO BEER & MORE

O Bar do centro de Domingos Martins adiou toda a sua programação por tempo indeterminado diante da pandemia do vírus Covid-19. Novas datas serão anunciadas pela comunicação da casa futuramente. 

ESPAÇOS CULTURAIS E ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DE VITÓRIA

  • Aulas de teatro, dança e música da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi;
  • Ensaios de grupos no anexo da Fafi e no Museu Capixaba do Negro (Mucane);
  • Exposição "Impermanência", na Casa Porto das Artes Plásticas;
  • Exposição "Da Ilha", no Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel dos Passos Lyrio";
  • Exposição "Caminhos Cruzados", no Museu Capixaba do Negro (Mucane);
  • Oficinas do Mucane;
  • Oficinas do Circuito Cultural de Vitória;
  • Atendimento às escolas do integral no Circuito Cultural de Vitória;
  • Autos da Paixão de Cristo em Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão;
  • Evento de lançamento da Lei Rubem Braga;
  • Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras;
  • Funcionamento da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim.

ESPAÇOS CULTURAIS E ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DE CARIACICA

  • Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água será adiado por tempo indeterminado
  • Apresentações das bandas de congo fazendo o "esquenta" do Carnaval de Roda d'Água foram canceladas
  • Toda a programação do Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, fica suspensa
  • Programação cultural e os cursos ministrados na Biblioteca Madeira de Freitas, em Campo Grande, também foram cancelados
  • Programação cultural da Praça CEU, na Estação Cidadania de Cultura, em Nova Rosa da Penha, é adiada
  • Biblioteca Vila do Progresso fechada
  • Exposição de pituras "Gesto, forma e cor: nestas tortuosas trilhas", de Fernando de Aquino, é suspensa
  • Centro Histórico Eduartino Silva, em Cariacica Sede, está fechado.

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