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Festival na praça foi adiado

Circuito de Botecos de Linhares: conheça os 12 petiscos participantes

Opções a preços promocionais são oferecidas em bares e restaurantes da cidade. Evento na Praça 22 de Agosto foi adiado por tempo indeterminado por conta do Coronavírus

Publicado em 13 de Março de 2020 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 21:34
Crédito: Daniel Bittencourt/Divulgação
Texto atualizado em 16/03, às 14h50.
No Norte do Estado, Linhares realiza desde o último sábado, 14, a segunda edição do Circuito de Botecos, em 12 estabelecimentos participantes  entre bares, restaurantes, pizzarias e hamburguerias. Cada endereço oferece um petisco com desconto de 20%. O festival que encerraria o circuito entre os dias 27 e 29 de março, na Praça 22 de Agosto, foi adiado neste domingo (15) pela prefeitura do município, por tempo indeterminado, como medida preventiva frente ao Coronavírus.
Até o momento, o circuito continuará acontecendo nos estabelecimentos participantes. Cada casa é representada por um petisco especial, para ser compartilhado. Os preços ficam entre R$ 24 e R$ 59 cada uma. 

CONFIRA OS PETISCOS DO CIRCUITO DE BOTECOS:

Bolinho de carne do Mou (Petiscaria Moustache)

Batata frita, carne de porco desfiada, requeijão e queijo derretido. Quanto: R$ 27,90. Av. Luiz Cândido Durão, 41, Juparanã. (27) 99916-0662.
Bolinhos de salmão com molho de maracujá e batata chips. Quanto: R$ 33,50. Av. São Mateus, 2321, Shell. (27) 99953-7077.
Torresmo de rolo acompanhado de fritas ou aipim. Quanto: R$ 19,90. Rua Mantenópolis, 708, Novo Horizonte. (27) 3372-1215. 
Receita tradicional nordestina à base de arroz e feijão fradinho, coberta com carne de sol acebolada e queijo coalho grelhado. Quanto: R$ 28,90. Av. Augusto Calmon, 1622, Centro. (27) 99810-9664.
Picanha assada em churrasqueira e servida com fritas (opcional). Quanto: R$ 59/kg + R$ 8 (adicional de fritas). Av. Nogueira da Gama, 1513, Centro, Linhares. (27) 99984-8557.                       
Tiras de carne grelhada, farofa e fritas. Quanto: R$ 36,70. Praça de alimentação do Shopping Pátio Mix, Av. Cerejeira, 300, Movelar. (27) 3048-0529. 
Bolinhos: de carne de panela com queijo, de risoto (arancini), de 4 queijos (gorgonzola, parmesão, muçarela e provolone) e de banana-da-terra com carne seca. Acompanha molhos tártaro e de geleia de pimenta dedo-de-moça. Quanto: R$ 30 (com 8 unidades). Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras. (27) 99831-5452. 
Ragu de costela, cream cheese e batata chips. Quanto: R$ 44,90. Rua Álvaro Garcia Durão, 22, Três Barras. (27) 99984-6557. 
Carne de sol acebolada, vinagrete, farofinha de alho e molho cremoso da casa. Quanto: R$ 33,60. Av. Cachoeiro de Itapemirim, 1600, Shell. (27) 99941-4866. 
Croquete de costela marinada em cerveja preta, assada no bafo por oito horas e desfiada artesanalmente. Empanados com massa cabelinho de anjo e servidos com molho especial da casa. Quanto: R$ 28. Av. Roberto Marinho, 278, Palmital. 
Frango frito (coxinha da asa) ao estilo da rede KFC com molho à base de sriracha (molho de pimenta tailandês) e mel. Quanto: R$ 26 (400g). Rua Vereador Manassés dos Reis, 213, José Rodrigues Maciel. (27) 3151-2596.   
Bolinhos de carne de panela desfiada acompanhados por molho de tomate especial da casa e molho de pimenta caseiro. Quanto: R$ 24 (12 unidades). Av. Guerino Giuberti, 32, Colina. (27) 99963-0554.   

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