Circuito de Botecos de Linhares: conheça os 12 petiscos participantes

Bolinho de carne do Mou (Petiscaria Moustache)

Batata frita, carne de porco desfiada, requeijão e queijo derretido. Quanto: R$ 27,90. Av. Luiz Cândido Durão, 41, Juparanã. (27) 99916-0662.

Bolinhos de salmão com molho de maracujá e batata chips. Quanto: R$ 33,50. Av. São Mateus, 2321, Shell. (27) 99953-7077.

Torresmo de rolo acompanhado de fritas ou aipim. Quanto: R$ 19,90. Rua Mantenópolis, 708, Novo Horizonte. (27) 3372-1215.

Receita tradicional nordestina à base de arroz e feijão fradinho, coberta com carne de sol acebolada e queijo coalho grelhado. Quanto: R$ 28,90. Av. Augusto Calmon, 1622, Centro. (27) 99810-9664.

Picanha assada em churrasqueira e servida com fritas (opcional). Quanto: R$ 59/kg + R$ 8 (adicional de fritas). Av. Nogueira da Gama, 1513, Centro, Linhares. (27) 99984-8557.

Tiras de carne grelhada, farofa e fritas. Quanto: R$ 36,70. Praça de alimentação do Shopping Pátio Mix, Av. Cerejeira, 300, Movelar. (27) 3048-0529.

Bolinhos: de carne de panela com queijo, de risoto (arancini), de 4 queijos (gorgonzola, parmesão, muçarela e provolone) e de banana-da-terra com carne seca. Acompanha molhos tártaro e de geleia de pimenta dedo-de-moça. Quanto: R$ 30 (com 8 unidades). Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras. (27) 99831-5452.

Ragu de costela, cream cheese e batata chips. Quanto: R$ 44,90. Rua Álvaro Garcia Durão, 22, Três Barras. (27) 99984-6557.

Carne de sol acebolada, vinagrete, farofinha de alho e molho cremoso da casa. Quanto: R$ 33,60. Av. Cachoeiro de Itapemirim, 1600, Shell. (27) 99941-4866.

Croquete de costela marinada em cerveja preta, assada no bafo por oito horas e desfiada artesanalmente. Empanados com massa cabelinho de anjo e servidos com molho especial da casa. Quanto: R$ 28. Av. Roberto Marinho, 278, Palmital.

Frango frito (coxinha da asa) ao estilo da rede KFC com molho à base de sriracha (molho de pimenta tailandês) e mel. Quanto: R$ 26 (400g). Rua Vereador Manassés dos Reis, 213, José Rodrigues Maciel. (27) 3151-2596.