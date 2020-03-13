Parmegiana está em alta nos restaurantes: veja dicas de onde provar

Se você é daqueles que só de ler  filé à parmegiana  fica com água na boca, prepare-se para as dicas a seguir: reunimos 20 restaurantes, bares e hamburguerias que servem boas versões do prato em Vitória, Vila Velha e Serra. É que o tão querido parmê está em alta na gastronomia, impulsionado pela valorização da comida afetiva , cheia de conforto e sabores de infância. Na verdade, ele nunca saiu de moda e só melhora com o tempo, ganhando nova roupagem sem perder sua essência.

Parmegiana com massa ao alho e óleo do Spaghetti & Cia, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

No Gol Burger (Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha), o filé mignon é empanado com panko, coberto com molho rústico de tomate, burrata e azeite. O prato, acompanhado por fritas e saladinha de rúcula, é uma opção sazonal e está disponível neste fim de semana, até domingo, dia 15 (R$ 54,90, individual).

Parmegiana com fritas e rúcula do Gol Burger, em Vila Velha Crédito: Luiz Felipe Torezani/Divulgação

A cafeteria Cookie It (Rua Aleixo Netto, 516, Praia do Canto, Vitória) aposta no mesmo estilo de montagem, mais moderno, porém com fonduta de queijo meia cura sobre o molho de tomate. Rúcula e purê de batata acompanham (R$ 31, individual, no almoço executivo, das 11h30 às 15h).

Parmegiana com purê de batata e salada de rúcula do café Cookie It, em Vitória Crédito: Cookie It/Reprodução Instagram

O parmegiana clássico  bife de carne bovina empanado e molho de tomate gratinados com queijo  não perde a majestade nos italianos mais tradicionais do Estado. No Oriundi (Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória), vai à mesa com purê de batata por R$ 68,50 (individual). Já nas unidades do Spaghetti & Cia (em Bento Ferreira, Vitória, e na Praia da Costa, em Vila Velha), é servido com espaguete ao alho e óleo (R$ 64, individual).

Parmegiana com purê de batata do Oriundi. em Vitória Crédito: Fábio Machado/Divulgação

Uma opção farta, para até três pessoas compartilharem, faz sucesso no Coco Bambu (no Shopping Praia da Costa, Vila Velha), com espaguete (R$ 130). E aí, desejou? Confira mais dicas abaixo e bom apetite!

Parmegiana com espaguete do Coco Bambu, em Vila Velha Crédito: Tadeu Brunelli/Divulgação

"O bife à parmegiana não existe em Parma, na Itália. É um prato brasileiro, que surgiu em São Paulo, nas cantinas do Bixiga. Uma receita italiana parecida, servida em Bolonha, é o filé à bolonhesa, que é grelhado e coberto com presunto de Parma e queijo Fontina. " Juarez Campos - Chef do Oriundi e da Casa do Chef Juarez

OUTRAS OPÇÕES NA GRANDE VITÓRIA:

VITÓRIA:

Cantina DItália  Filé à parmegiana com espaguete ao sugo ou com purê gratinado (R$ 85,90, individual). Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto. (27) 3324-6350.



 Filé à parmegiana com espaguete ao sugo ou com purê gratinado (R$ 85,90, individual). Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto. (27) 3324-6350. Casa Roti  Filé à parmegiana com fettuccine na manteiga ou com arroz e batata bolinha assada com azeite, páprica, alho e alecrim (R$ 55, para dois). Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi. (27) 2142-4060.

 Filé à parmegiana com fettuccine na manteiga ou com arroz e batata bolinha assada com azeite, páprica, alho e alecrim (R$ 55, para dois). Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi. (27) 2142-4060. Dido Restaurante  Filé à parmegiana finalizado em forno a lenha e servido com purê (R$ 59, individual). Via Cruzeiro Mall, Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. (27) 99925-3545.

 Filé à parmegiana finalizado em forno a lenha e servido com purê (R$ 59, individual). Via Cruzeiro Mall, Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. (27) 99925-3545. Disk Pizza Paulista  Filé à parmegiana com arroz e purê ou fritas (R$ 49 individual e R$ 130 para três pessoas). Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha. (27) 3200-3911.



 Filé à parmegiana com arroz e purê ou fritas (R$ 49 individual e R$ 130 para três pessoas). Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha. (27) 3200-3911. Divino Botequim  Filé à parmegiana com arroz e purê (R$ 99,90, para dois). Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha. (27) 2142-4440.



 Filé à parmegiana com arroz e purê (R$ 99,90, para dois). Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha. (27) 2142-4440. Figata  Filé à parmegiana com purê de batata (R$ 51,90, individual). Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto. (27) 3376-4451.

 Filé à parmegiana com purê de batata (R$ 51,90, individual). Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto. (27) 3376-4451. Noz Comida Afetiva  Bife à parmegiana coberto com molho de tomate, ricota fresca e manjericão. Acompanha fettuccine ao alho e óleo. (R$ 40, individual). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha. (27) 99719-6394.

 Bife à parmegiana coberto com molho de tomate, ricota fresca e manjericão. Acompanha fettuccine ao alho e óleo. (R$ 40, individual). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha. (27) 99719-6394. Rancho Beliskão  Filé à parmegiana com arroz e purê ou batata frita ou batata rústica ou batata corada (R$ 123,90 para dois. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi. (27) 3337-0800.

 Filé à parmegiana com arroz e purê ou batata frita ou batata rústica ou batata corada (R$ 123,90 para dois. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi. (27) 3337-0800. Salsa Pizzaria  Filé à parmegiana com purê de batata gratinado com parmesão em forno a lenha, servido com arroz (R$ 52, individual). Rua Elesbão Linhares, 20, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto. (27) 3019-6677.

 Filé à parmegiana com purê de batata gratinado com parmesão em forno a lenha, servido com arroz (R$ 52, individual). Rua Elesbão Linhares, 20, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto. (27) 3019-6677. Spetacollo  Filé à parmegiana com arroz e batata frita ou purê de batata (R$ 120, para dois). Rua Lygia Cândida Cosme, 695, Santa Lúcia. (27) 3325-0202.

Parmegiana com fettuccine do Noz, em Vitória Crédito: Tatiana Pezzin/Divulgação

VILA VELHA:

Cantina Vicenza  Filé à parmegiana com arroz e purê de batata ou batata frita (R$ 95, para dois). Rua Professor João Cardoso, 390, Barra do Jucu. (27) 3260-1416.

 Filé à parmegiana com arroz e purê de batata ou batata frita (R$ 95, para dois). Rua Professor João Cardoso, 390, Barra do Jucu. (27) 3260-1416. Delira  Filé à parmegiana com espaguete ao alho e óleo ou com arroz e purê ou fritas (R$ 89, para dois). Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa. (27) 3200-4480.

 Filé à parmegiana com espaguete ao alho e óleo ou com arroz e purê ou fritas (R$ 89, para dois). Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa. (27) 3200-4480. Dom Alfredo  Filé à parmegiana com arroz e purê ou fritas (R$ 93, para dois). Rua Inácio Higino, 347, Praia da Costa. (27) 3063-2222.