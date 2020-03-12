Santa Teresa Gourmet, almoço executivo e novo cardápio

Bracciola com radicchio da Nonna, prato do Villaggio Zamprogno no Santa Teresa Gourmet Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

Um dos festivais gastronômicos de maior expressão no Estado chega em breve à sua sétima edição: o Santa Teresa Gourmet será realizado este ano entre os dias 17 e 21 de abril, com mais de 40 pratos especiais nos restaurantes participantes. Além do cardápio totalmente dedicado à cozinha italiana, a programação terá aulas-show com chefs de todo o Estado, shows musicais, exposições, venda de produtos da agroindústria local, concurso de receitas e circuito de cervejas artesanais.

EMPÓRIO JOAQUIM LANÇA EXECUTIVO

Picadinho do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

O Empório Joaquim lançou esta semana um cardápio de almoço executivo, disponível de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. São nove as opções de prato principal, que custam entre R$ 55 e R$ 62. A entrada já está inclusa no valor do prato, e o cliente deve escolher uma entre três: saladinha, brusqueta e fatias de presunto de Parma com melão. Um dos destaques é o Picadinho Joaquim, de filé mignon em cubos, arroz, ovo na manteiga, farofa de cebola tostada, banana e fritas (R$ 55, individual). A cada pedido, será servido como cortesia um couvert com pães da casa e manteiga. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.

RESTAURANTE DIDO APRESENTA NOVIDADES

Spaghetti al mare do Dido Crédito: Ari Oliveira/Divulgação

O restaurante Dido, de Alessandro Eller e Harum Katharian, apresentou esta semana seu novo cardápio, que conta com 10 lançamentos. Um deles é o Spaghetti al mare, massa ao molho de tomate com limão siciliano e camarões VG, lagosta, polvo e mexilhão (R$ 79, individual). A carta abre espaço para pratos tradicionais, como o filé à parmegiana com purê de batata, finalizado no forno a lenha com queijos parmesão e muçarela (R$ 59, individual). Na ala das novas entradas, destaque para a torre de polenta (R$ 49, para compartilhar), e na das sobremesas, a compota de maçã no forno a lenha com farofa doce. Via Cruzeiro Mall, Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.