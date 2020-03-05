Café com novo menu, Roda de Boteco 2020 e feijoada na Praça do Papa

Croque Madame da Kaffa Cafeteria Crédito: Roberto Barros/Divulgação

A Kaffa Cafeteria, que acaba de completar 10 anos, lançou um novo cardápio esta semana, com a consultoria do chef Rafa Barbosa (Bar.Bosa). O menu traz 11 lançamentos, entre iogurtes, sanduíches, waffles e torradas, com destaque para o Full Jardan, inspirado no clássico café da manhã inglês: ovo mexido, bacon, linguiça, cogumelo, queijo coalho, purê de tomate e torradas de pão de fermentação natural (R$ 28/R$ 24 o vegetariano). Também são estreantes o Croque Madame, sanduba gratinado de pão de forma com presunto, queijo, ovo e molho bèchamel (R$ 14), e o waffle de pão de queijo com goiabada (R$ 14). O almoço executivo passa a ter uma opção de prato por semana, de segunda a sexta, a partir das 11h30. Rua Darcy Grijó, 50, lojas 3 e 4, Jardim da Penha, Vitória.

RODA DE BOTECO TEM DATAS CONFIRMADAS

A próxima edição do festival gastronômico mais aguardado pelos boêmios capixabas já tem data para acontecer: o Roda de Boteco 2020 será entre os dias 1º a 31 de maio, em bares e botecos da Grande Vitória. A festa de encerramento, em que são anunciados os campeões no voto popular (da avaliação de petisco, atendimento, higiene e temperatura da cerveja) está confirmada para os dias 5 e 6 de junho, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. O evento, Botecão, reunirá todos os estabelecimentos participantes com seus petiscos à venda e terá shows com atrações locais e nacionais.

RESTAURANTE COMEMORA 1 ANO COM FEIJOADA

Restaurante Do Papa Gourmet fica na Praça do Papa Crédito: Evelize Calmon

O restaurante Do Papa Gourmet vai comemorar seu aniversário de 1 ano com uma feijoada especial, no dia 14/03, a partir das 11h30. O evento terá samba ao vivo com Ricardo Brasil e banda. Serão oferecidas feijoadas completa, simples, com paio, com carne seca e com bacon e costelinha de porco, e a lista de acompanhamentos inclui saladas, couve, farofa de alho, espaguete à bolonhesa, abacaxi assado e costelinha frita, entre outros. O valor por pessoa, R$ 65, também dá direito a sobremesas: pudim, torta de limão e pavê de chocolate. Reservas pelo (27) 3100-2458. O restaurante fica na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória.