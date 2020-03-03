Burrata em 8 versões: onde comer o queijo italiano da moda

Se você adora queijo, provavelmente já comeu burrata ou pelo menos ouviu falar. Cada vez mais comum nos cardápios dos restaurantes, a invenção italiana é quase sempre servida como entrada, guarnecida de pães ou torradas, e incrementada com molhos e ingredientes variados. Trata-se de uma bola branquinha de interior meio líquido e meio pastoso, com sabor amanteigado, feita geralmente de leite de vaca e fresquíssima.

Há casas que servem burrata empanada ou envolvida por massa de pizza  e fica deliciosa de qualquer jeito! Buscamos oito combinações saborosas com o queijo disponíveis em restaurantes da Grande Vitória, italianos ou não, e sugerimos a seguir. Resista se puder!

COM PESTO DE PISTACHE

Burrata do Mogno Pizza Bar Crédito: Sarah Almeida/Divulgação

Na pizzaria Mogno, a burrata fresquinha vai à mesa com um saboroso pesto de pistache, tomatinhos orgânicos com rama e flor de sal. Para acompanhá-la, há duas opções: pão de fermentação natural ou crostini (como na foto). Quanto? R$ 42, ideal para compartilhar. De terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 595, Lojas 7 e 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8555.

PARMA, PESTO E CHUTNEY DE CEBOLA

Burrata do Aleixo Crédito: Jonathan Erlaches/Divulgação

O delicado queijo é uma das opções de entrada no Aleixo, que está sob nova direção. O chef Jonathan Erlaches, que permanece à frente da cozinha, sugere a seguinte combinação: burrata, chutney de cebola, molho pesto e presunto de Parma (R$ 59, com torradas, para compartilhar). De segunda a quinta, das 12h à 0h. Sexta e sábado até 1h e domingo até 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

CROCANTE POR FORA, CREMOSA POR DENTRO

Burrata do Preferito Crédito: Preferito/Divulgação

A Burrata in Crosta é uma das entradas mais pedidas no restaurante Preferito. Envolvido por farinha de pão italiano fresco, produzido diariamente, o queijo é servido com o molho da casa, à base de tomate, manjericão e alho. Custa R$ 49,90 e chega à mesa com pão fatiado. De terça a quinta das 18h30 às 23h; sexta e sábado das 18h30 às 23h30 e domingo das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Av. Hugo Musso, 2000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.

RECHEADA COM TRUFAS

Burrata do Oriundi Crédito: Evelize Calmon

A burrata recheada com trufas e servida com tomatinhos cereja e manjericão fresco foi lançada no menu de verão do Oriundi, mas fez tanto sucesso que entrou de vez para o cardápio da casa. A entrada sai por R$ 57, com torradas. De terça a sábado, jantar das 19h às 23h. Almoço: de segunda a sexta das 11h30 às 14h e sábado e domingo das 12h às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

CROSTA DE PÃO DE QUEIJO

Burrata do Balthazar Crédito: RF Comunicação/Divulgação

Empanada com farinha de pão de queijo, uma das opções de burrata servida no recém-inaugurado Balthazar vai para a mesa com tomatinhos confitados e pesto de couve. Preço da entrada para compartilhar: R$ 55. Diariamente, das 7h à meia-noite. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897.

PESTO DE RÚCULA E REDUÇÃO DE BALSÂMICO

Burrata do Don Camaleone Crédito: Don Camaleone/Divulgação

Entre as escolhas de entrada no Don Camaleone está a Puglia, burrata com tomatinhos confitados, pesto de rúcula, redução de vinagre balsâmico e folhas de manjericão (R$ 42, para compartilhar). Diariamente, a partir das 18h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

COM SHIMEJI E BERINJELA

Burrata do Figata Crédito: Elo Comunicação/Divulgação

Na pizzaria Figata da Praia do Canto, a burrata vai por cima de uma fatia de berinjela ao alho, com molho de shimeji na base. Custa R$ 44,90 e faz parte do cardápio de verão da casa, disponível até 20/03. De terça a domingo, das 18h à 0h. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.

ASSADA NO FORNO A LENHA

Burrata da Forneria Preferito Crédito: Preferito/Divulgação