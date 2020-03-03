Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Grande Vitória

Burrata em 8 versões: onde comer o queijo italiano da moda

Com molho pesto e tomate, recheada com trufas e até empanada, a burrata já é um hit nos restaurantes do ES. Saiba onde prová-la em combinações deliciosas

Publicado em 03 de Março de 2020 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 20:16
Se você adora queijo, provavelmente já comeu burrata ou pelo menos ouviu falar. Cada vez mais comum nos cardápios dos restaurantes, a invenção italiana é quase sempre servida como entrada, guarnecida de pães ou torradas, e incrementada com molhos e ingredientes variados. Trata-se de uma bola branquinha de interior meio líquido e meio pastoso, com sabor amanteigado, feita geralmente de leite de vaca e fresquíssima.
Há casas que servem burrata empanada ou envolvida por massa de pizza  e fica deliciosa de qualquer jeito! Buscamos oito combinações saborosas com o queijo disponíveis em restaurantes da Grande Vitória, italianos ou não, e sugerimos a seguir. Resista se puder!

COM PESTO DE PISTACHE

Burrata do Mogno Pizza Bar Crédito: Sarah Almeida/Divulgação
Na pizzaria Mogno, a burrata fresquinha vai à mesa com um saboroso pesto de pistache, tomatinhos orgânicos com rama e flor de sal. Para acompanhá-la, há duas opções: pão de fermentação natural ou crostini (como na foto). Quanto? R$ 42, ideal para compartilhar. De terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 595, Lojas 7 e 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8555. 

PARMA, PESTO E CHUTNEY DE CEBOLA

Burrata do Aleixo Crédito: Jonathan Erlaches/Divulgação
O delicado queijo é uma das opções de entrada no Aleixo, que está sob nova direção. O chef Jonathan Erlaches, que permanece à frente da cozinha, sugere a seguinte combinação: burrata, chutney de cebola, molho pesto e presunto de Parma (R$ 59, com torradas, para compartilhar). De segunda a quinta, das 12h à 0h. Sexta e sábado até 1h e domingo até 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400. 

CROCANTE POR FORA, CREMOSA POR DENTRO

Burrata do Preferito Crédito: Preferito/Divulgação
A Burrata in Crosta é uma das entradas mais pedidas no restaurante Preferito. Envolvido por farinha de pão italiano fresco, produzido diariamente, o queijo é servido com o molho da casa, à base de tomate, manjericão e alho. Custa R$ 49,90 e chega à mesa com pão fatiado. De terça a quinta das 18h30 às 23h; sexta e sábado das 18h30 às 23h30 e domingo das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Av. Hugo Musso, 2000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.

RECHEADA COM TRUFAS

Burrata do Oriundi Crédito: Evelize Calmon
A burrata recheada com trufas e servida com tomatinhos cereja e manjericão fresco foi lançada no menu de verão do Oriundi, mas fez tanto sucesso que entrou de vez para o cardápio da casa. A entrada sai por R$ 57, com torradas. De terça a sábado, jantar das 19h às 23h. Almoço: de segunda a sexta das 11h30 às 14h e sábado e domingo das 12h às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

CROSTA DE PÃO DE QUEIJO

Burrata do Balthazar Crédito: RF Comunicação/Divulgação
Empanada com farinha de pão de queijo, uma das opções de burrata servida no recém-inaugurado Balthazar vai para a mesa com tomatinhos confitados e pesto de couve. Preço da entrada para compartilhar: R$ 55. Diariamente, das 7h à meia-noite. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897.

PESTO DE RÚCULA E REDUÇÃO DE BALSÂMICO

Burrata do Don Camaleone Crédito: Don Camaleone/Divulgação
Entre as escolhas de entrada no Don Camaleone está a Puglia, burrata com tomatinhos confitados, pesto de rúcula, redução de vinagre balsâmico e folhas de manjericão (R$ 42, para compartilhar). Diariamente, a partir das 18h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

COM SHIMEJI E BERINJELA

Burrata do Figata Crédito: Elo Comunicação/Divulgação
Na pizzaria Figata da Praia do Canto, a burrata vai por cima de uma fatia de berinjela ao alho, com molho de shimeji na base. Custa R$ 44,90 e faz parte do cardápio de verão da casa, disponível até 20/03. De terça a domingo, das 18h à 0h. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.

ASSADA NO FORNO A LENHA

Burrata da Forneria Preferito Crédito: Preferito/Divulgação
Na Forneria Preferito, o queijo é envolvido por massa de pizza napolitana e vai ao forno, saindo crocante e douradinho, com seu interior ainda mais cremoso. Finalizada com molho Preferito (tomate, alho e manjericão), a burrata sai por R$ 49,90 e pode vir acompanhada de pão italiano fresco fatiado. Segunda, terça e quinta, das 18h30 às 23h30; sexta e sábado das 18h30 à 0h. Domingo das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Rua 15 de novembro, 460, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1005.

Veja Também

Sanduíches diferentões: 6 delícias que fogem ao trivial hambúrguer

Pitadas: blogueira abre delicatéssen, doceria lança novidades e mais

Paleta de cordeiro assada: veja receita da chef Kamila Zamprogno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados