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Coluna Leonel Ximenes

Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Nova plataforma vai reunir alerta de enchentes, previsão de seca, chuva e qualidade da água

Publicado em 10 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

10 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Chuva forte provoca pontos de alagamentos no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha Ricardo Medeiros

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) anunciou que pretende unificar, até o fim deste ano, os sistemas de monitoramento de enchentes e seca em uma única plataforma digital para ampliar a prevenção de desastres e melhorar a gestão da água no Espírito Santo. 


O avanço foi apresentado na semana passada, durante reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos).

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A proposta é, por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), integrar o Sistema de Alerta do Rio Itapemirim (Sari), voltado ao monitoramento de cheias e inundações, ao Hidro.ES, ferramenta usada para previsão de seca. 


Segundo o diretor de Recursos Hídricos da Agerh, José Roberto Jorge, a meta é entregar um sistema único capaz de mostrar, em tempo real, o risco de enchentes, o nível dos rios, previsões de chuva e cenários de estiagem.

ONDE O SISTEMA ATUA

Hoje, o Sari já opera nas bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana. No caso do Rio Itapemirim, o sistema consegue alertar moradores de Cachoeiro de Itapemirim com cerca de 12 horas de antecedência quando há aumento do nível da água vindo da barragem de Francisco Gros, em Alegre. Já na bacia do Itabapoana, o alerta chega com cerca de duas horas de antecedência devido ao tamanho menor da bacia hidrográfica.


A futura plataforma integrada também deverá reunir informações sobre seca, cheia dos rios e alertas de inundação. A expectativa da Agerh é iniciar um projeto piloto nas bacias do Jucu ou do Santa Maria da Vitória antes da expansão para outras regiões do Estado.

PREVISÃO DO TEMPO

Outra novidade apresentada pela Agerh durante a reunião foi o Hidro.Agerh, nova plataforma digital que deverá entrar em funcionamento até o fim deste semestre. O sistema vai concentrar serviços e informações sobre recursos hídricos em um único ambiente virtual, permitindo ao cidadão acompanhar dados de monitoramento hidrológico, qualidade da água, segurança de barragens e previsões de chuva.


A ferramenta também terá uma sala de situação, com mapas, gráficos e indicadores atualizados das bacias hidrográficas do Estado. Segundo a Agerh, o sistema permitirá ao produtor rural, por exemplo, verificar se há previsão de chuva antes de ligar bombas de irrigação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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