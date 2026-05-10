Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) anunciou que pretende unificar, até o fim deste ano, os sistemas de monitoramento de enchentes e seca em uma única plataforma digital para ampliar a prevenção de desastres e melhorar a gestão da água no Espírito Santo.





O avanço foi apresentado na semana passada, durante reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos).