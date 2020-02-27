Pitadas: blogueira abre delicatéssen, doceria lança novidades e mais

Conhecida pelas receitas e dicas de culinária no perfil de Instagram @cozinhadara, a capixaba Raissa Franzotti acaba de estrear oficialmente como chef, à frente de sua delicatéssen, a Delicatus. A loja foi inaugurada há duas semanas em Vitória, no Bairro República, e conta com uma ampla variedade de embutidos, massas, molhos, queijos, cafés, chocolates, antepastos, vinhos e temperos. Os produtos de charcutaria Novo Imigrante, do chef Duaine Clements, queijos da Orolatte e temperos do grupo Khas, de Pedra Azul, estão entre os destaques do portifólio, juntamente com as receitas de Raissa.
Quem visitar o local poderá, além de fazer compras, sentar-se à mesa para tomar um café com bolo, pedir uma tábua com queijos, frios e geleia para compartilhar ou fazer pequenos lanches com opções como burrata caprese, panini e quiche. O local conta com um anexo para cursos, com 20 lugares, que também pode ser alugado para eventos de até 30 convidados. Funcionamento da deli: de segunda a sexta, das 10 às 19h e sábado das 10 às 15h. Rua José Nascif, 30, Bairro República, Vitória. (27) 3025-2458.
DOCERIA LANÇA NOVOS SABORES DE GELATO
A loja conceito da marca capixaba de chocolates Espírito Cacau, na Praia do Canto, lançou este mês cinco novos sabores de gelato. São eles: Brownie com Doce de Leite, Iogurte Grego com Frutas Vermelhas e Pão de Ló, Ninho com Creme de Avelã, Coco com Creme de Avelã e Sorbet de Laranja com Cerejas Amarelas (a partir de R$ 13,90 o copinho pequeno). Funcionamento: de terça a domingo, das 12 às 20h. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-1970.
FRANQUIA DE GRELHADOS ABRE NOVA LOJA NO ES
A Grilleto, uma das maiores franquias especializadas em grelhados do país, acaba de inaugurar sua primeira unidade em Vitória. Trata-se da terceira loja em território capixaba as outras ficam em Cariacica e Vila Velha. A mais nova, aberta no último dia 21/02, fica no Shopping Vitória e conta com opções como parmegiana de carne e de frango, contrafilé, picanha, filé mignon e salmão. As omeletes com legumes são uma opção para vegetarianos. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 12 às 21h. Av. Américo Buaiz, 200, A15, Enseada do Suá, Vitória.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.