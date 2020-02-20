Pitadas: pizzaria na Enseada, frango cajun e folia em Pedra Azul

Prestes a completar três anos na Praia do Canto, o restaurante Figata Pizza e & Birra inaugura, no dia 3 de março, uma filial no Shopping Vitória. O ponto escolhido fica próximo à Cantina do Bacco, onde funcionava uma unidade do Bully's. O novo restaurante funcionará todos os dias, das 11h30 às 22h, sem intervalo, sob o comando dos empresários Tiago Bertolo e Izabel Benezath. A casa terá como exclusividade um menu de almoço com prato do dia, seguindo a linha italiana contemporânea. O cardápio diário conta com mais de 40 sabores de pizza, além de entradas, risotos, massas e carnes. Av. Américo Buaiz, 200, Alameda Gourmet, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3376-4451.