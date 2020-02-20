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Notas gastronômicas

Pitadas: pizzaria na Enseada, frango cajun e folia em Pedra Azul

Fique por dentro dos destaques da semana na gastronomia capixaba

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 17:20
Carina Mozzarella é opção no cardápio da Figata Crédito: Pedro Melo/Divulgação
Prestes a completar três anos na Praia do Canto, o restaurante Figata Pizza e & Birra inaugura, no dia 3 de março, uma filial no Shopping Vitória. O ponto escolhido fica próximo à Cantina do Bacco, onde funcionava uma unidade do Bully's. O novo restaurante funcionará todos os dias, das 11h30 às 22h, sem intervalo, sob o comando dos empresários Tiago Bertolo e Izabel Benezath. A casa terá como exclusividade um menu de almoço com prato do dia, seguindo a linha italiana contemporânea. O cardápio diário conta com mais de 40 sabores de pizza, além de entradas, risotos, massas e carnes. Av. Américo Buaiz, 200, Alameda Gourmet, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3376-4451.

FRANGO AO ESTILO DA LOUISIANA NO HORTO

Frango cajun do  Spetacollo Hortomercado Crédito: Thaiana Gomes/Divulgação
O Spetacollo Hortomercado servirá um prato especial de carnaval entre sexta, 21, e domingo, dia 23 de fevereiro. É o frango cajun, com o tempero símbolo da culinária de Nova Orleans (a mistura tem como base páprica, tomilho e mostarda). Servido apenas no almoço, das 11h às 16h, o peito de frango fatiado é regado com molho de azeite e gergelim e vai à mesa com massa ao alho e óleo. Quanto: R$ 26,50 (individual). De entrada, é oferecida uma salada refrescante de rúcula, alface, hortelã e melancia. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, loja 12, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969 .  

CARNAVAL COM MÚSICA NO QUADRADO DE SÃO PAULINHO

Feijoada da Montanha é servida no Tuia  Crédito: Tuia/Instagram
Os restaurantes da região conhecida como Quadrado de São Paulinho, em Pedra Azul, terão programação musical no carnaval, entre os dias 22 e 25/02. No sábado, o som começa às 16h, com deep house e o DJ Thiago Pedroni, na cervejaria Azzurra. Na segunda, o destaque fica por conta do esquenta do bloco Loucos pelo Quadrado, às 11h, liderado pela banda Ammor, e do concurso de fantasias no Tuia, às 16h30  a casa vai concentrar o repertório carnavalesco, com show do Trio Beleza Rara no domingo, às 15h30, e Isa Pegado e Trio na terça, às 16h. Por lá, uma dica é a Feijoada da Montanha, servida com arroz, farofinha, couve, torresmo e laranja (R$ 62, individual). Mais informações no Instagram @quadradosaopaulinho.  
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram

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