Pitadas: novo menu japa, milkshakes de gelato e evento com paella

O restaurante Japa San 2Go acaba de incluir novidades no cardápio  são 23 itens inéditos, no total, e a grande maioria tem como base o salmão. A convite dos proprietários, nossa equipe provou o tartare de salmão, que são cubos do peixe cru sobre molho oriental à base de katsuobushi (conserva seca de carne de atum, muito usada na culinária japonesa) e temperos cítricos, cobertos com ovas de massago (R$ 41). Os guiozas de camarão, de massa leve com toque amanteigado e recheados com cream cheese temperado, também são estreias (R$ 28, seis unidades). A casa abre de terça a domingo, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4004.