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Notas gastronômicas

Pitadas: novo menu japa, milkshakes de gelato e evento com paella

Fique por dentro dos lançamentos e acontecimentos da semana na gastronomia capixaba

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:24
Guiozas de camarão são novas opções de entrada no Japa San 2Go  Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
O restaurante Japa San 2Go acaba de incluir novidades no cardápio  são 23 itens inéditos, no total, e a grande maioria tem como base o salmão. A convite dos proprietários, nossa equipe provou o tartare de salmão, que são cubos do peixe cru sobre molho oriental à base de katsuobushi (conserva seca de carne de atum, muito usada na culinária japonesa) e temperos cítricos, cobertos com ovas de massago (R$ 41). Os guiozas de camarão, de massa leve com toque amanteigado e recheados com cream cheese temperado, também são estreias (R$ 28, seis unidades). A casa abre de terça a domingo, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4004.      

JANTAR COM PAELLA DE MARISCOS NA MATA DA PRAIA

Na Mata da Praia, o Gajo Cozinha Portuguesa recebe o chef Vinícius Galuppo (RJ) como convidado nesta sexta (7), para um jantar regado a paella. Galuppo fará uma versão do prato espanhol com frutos do mar, que será servida às 20h. O prato individual custará R$ 59,90. No próximo sábado, dia 15/02, a casa servirá sardinhas portuguesas na brasa, a partir das 18h. Funcionamento: de quarta a sábado, das 18h às 22h30. Almoço aos sábados e domingos, das 11h às 16h. Rua Luiz Serafim Derenze, 609, Vitória. Clique aqui para ver o mapa. Reservas: (27) 99227-1422.   

GELATERIA LANÇA TRÊS SABORES DE MILKSHAKE

Milkshakes de coco, de maracujá e de coco com maracujá da Bacio di Latte Crédito: Caio Palazzo/Divulgação
Famosa pelos gelatos, servidos no copinho ou na casquinha, a rede de gelaterias Bacio di Latte passa a ter também milkshakes. São três sabores recém-lançados, que ficam por tempo limitado: Maracujá, Cocco e Cocco & Maracujá, todos à base de leite, gelato e, finalizando, chantilly. Cada um custa R$ 16,90 e já está à venda nas três lojas capixabas da marca, nos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa. 
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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