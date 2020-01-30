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Notas gastronômicas

Pitadas: drinques de verão, novo restaurante e almoço com chef gaúcho

Carta de coquetéis do Dido, estreia do Ubud Cafe e menu degustação com o chef Rodrigo Bellora no Quinta dos Manacás são destaque na coluna desta semana

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:26
Drinques Sister in Law e Canto da Praia são novidade no restaurante Dido Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
Coquetéis à base de gim com frutas tropicais, especiarias e flores são destaque na carta de verão que o restaurante Dido acaba de lançar. São três autorais, criados pela bartender Kaká Rocha: Sister in Law, elaborado com gim Tanqueray Sevilla, limão-cravo, licor 43 e extrato de manga; Pink Dido, feito de gim Bombay, xarope de hibisco, mix cítrico, espuma de gengibre e flores rosadas; e Canto da Praia, com gim Gordons Pink, extrato de morango e tangerina, xarope de amora e água com gás (R$ 30 cada um). Na seleção de mojitos, o Passion é uma pedida com rum Havana Club, infusão e xarope de maracujá, hortelã, limão-cravo e água com gás (R$ 28). Durante a temporada, clássicos como Negroni, Moscow Mule e Aperol Spritz terão preço promocional (R$ 19). Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-3545.

NOVO RESTAURANTE PLANT BASED NA PRAIA DO CANTO 

Arroz de tomate com ricota de macadâmia do Ubud Cafe, aberto em dezembro Crédito: Raphael Teixeira/Divulgação
Aberto em dezembro na Praia do Canto, o Ubud Cafe tem como base a cozinha vegetal, apresentada de forma encantadora e com muita competência pela chef Nayara Soares. Preparações na linha ayurvédica, como o golden milk (bebida milenar indiana feita com leite vegetal, cúrcuma e especiarias) dividem espaço com pratos aconchegantes, como o arroz de tomate com ricota de macadâmia e perfume de limão (R$ 35) e a moqueca de caju (R$ 42, com pirão, arroz e farofinha de coco), ambos individuais. O drinque New Black, combinação de gim, limão siciliano, tônica de gengibre e carvão ativado, é uma boa surpresa (R$ 32). A casa funciona em soft opening de segunda a sábado, das 11h às 20h, sem intervalo entre almoço e jantar. Rua Joaquim Lírio, 189, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 99731-9338.

CHEF DO VALE DOS VINHEDOS COZINHA EM VENDA NOVA

Chef gaúcho Rodrigo Bellora vai cozinhar no Quinta dos Manacás, em Venda Nova  Crédito: Divulgação
Chef do restaurante Valle Rústico, em Garibaldi-RS, Rodrigo Bellora desembarca nas montanhas do ES para preparar, com o chef Duaine Clements, o menu degustação "Cozinha de Natureza". O almoço será no Quinta dos Manacás, no próximo dia 08/02 (sábado), e também terá a presença do enólogo Rodrigo Geisse, da vinícola Cave Geisse. Rodrigo fará a harmonização dos espumantes Nature, Extra-Brut, Hood Pinot Noir e Rosé Demi-sec com o menu de seis etapas. Entre os pratos estão gaspacho de araçá vermelho com pepino-melancia e ceviche de flores; sopresini, confit de galo e rúcula selvagem; gelato de pepino, tomate amarelo e pólen; e leitão crocante, pain perdu de alho-poró e pitanga. Quanto: R$ 190 por pessoa. Reservas: (27) 99960-3440.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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