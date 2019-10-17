Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Notas gastronômicas

Pitadas: Duaine no Mesa SP, curso de sommelier e novo menu com tapas

Confira o que foi destaque esta semana na gastronomia capixaba

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 16:51

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

17 out 2019 às 16:51
Chef Duaine Clements, do restaurante Quinta dos Manacás. Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
O chef Duaine Clements, do restaurante Quinta dos Manacás, vai representar o ES no Mesa São Paulo, um dos principais eventos de gastronomia da América Latina. A edição 2019 acontece de 24 a 27 de outubro em São Paulo, no Memorial da América Latina, com o tema "Cozinha de Transição: novos significados para um planeta em mutação". A programação inclui palestras, aulas de culinária, jantares, festivais feiras e degustações, e Duaine estará nos dois momentos mais concorridos.
Um deles é o congresso Mesa Tendências, em que o chef vai apresentar o Quinta dos Manacás como um modelo de sustentabilidade para restaurantes e demonstrar preparações inovadoras, como shoyu de castanhas portuguesas, de pinhão e de café, todos feitos na propriedade, em São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Já no Mesa ao Vivo, o tema da aula será um prato à base de raízes diversas e exóticas, entre as quais estão pastinaca (semelhante a cenoura, porém mais doce) e variedades de rabanete e beterraba, também cultivadas nas hortas do restaurante. 
Degustação na Casa de Sommelier, em Vila Velha. Crédito: Anna Costa/Divulgação

Novo curso para profissionais do vinho

Em Vila Velha, a Casa de Sommelier abriu uma nova turma de seu curso profissionalizante de sommelier. As aulas têm início no dia 29/10 e serão sempre às terças, das 19h às 23h. O curso tem duração de oito meses e contempla questões do universo do vinho, como mercado, regiões, estilos, uvas, terroir, harmonização, viticultura e vinificação. Os sommeliers Tatiane Gomes e Flávio Azevedo estão à frente das aulas, que incluem degustação de vinhos. Inscrições e mais informações: (27) 99237-0890 e no Instagram.
Arancini é opção no novo menu de tapas do Empório Joaquim. Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

Menu com tapas e café da manhã na Praia do Canto

A padaria gourmet e delicatéssen Empório Joaquim acrescentou mais uma especialidade ao menu. Comandada pela chef Patrícia Santos Neves, a loja passa a ser também um bistrô, servindo em sua varanda café da manhã, tapas e sanduíches. Bagel com salmão defumado, alcaparras, tomate, cebola roxa e cream cheese (R$ 34) e toast de presunto cru, queijo de cabra, uva e mel de acácia (R$ 28) são opções para o desjejum. As tapas são servidas de segunda a sexta, das 16h às 21h, e aos sábados, das 12h às 18h, com destaque para os arancini (R$ 30, seis unidades). Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2668. 

Veja Também

Pitadas: café repaginado, Festa das Paneleiras e menu da Oktoberfest

Pitadas: nova sorveteria, festival de lagosta e Oktoberfest

Pitadas #3: mini roda de boteco, nova doceria e evento na reta final

Acompanhe a colunista no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados