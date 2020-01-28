Qual é a sua moqueca favorita em Jacaraípe, Manguinhos e Meaípe?

Moqueca capixaba e seus acompanhamentos tradicionais Crédito: Marcelo Moryan

A equipe do Divirta-se selecionou sete estabelecimentos, com a curadoria da editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize Calmon. São restaurantes que têm a moqueca como carro-chefe, são famosos pela receita do prato em seus municípios e já foram visitados pela reportagem. Participam desta segunda etapa: Cabana do Luiz, Recanto Miramar e Berro D'água, em Jacaraípe; Maria Mariana e Moqueca do Geraldo, em Manguinhos; Gaeta e Cantinho do Curuca, em Meaípe.

Você pode votar na sua moqueca predileta até o dia 03/02 (segunda). Para validar o seu voto, clique sobre o nome do restaurante e aguarde até aparecer o ?. O restaurante que obtiver o maior número de cliques em cada etapa da votação será divulgado com uma matéria na editoria de Gastronomia.

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