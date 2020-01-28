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Qual é a sua moqueca favorita em Jacaraípe, Manguinhos e Meaípe?

Na segunda enquete da série 'Moqueca Capixaba de Norte a Sul', vote no restaurante que prepara a melhor moqueca nas cidades de Serra e Guarapari e ajude a eleger as mais queridas do ES

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 10:57
Chegou a hora de eleger a moqueca mais querida em restaurantes de Guarapari e Serra. Finalizada a primeira enquete da série "Moqueca de Norte a Sul", com restaurantes tradicionais do Litoral Norte e do Litoral Sul, perguntamos para você: qual é a sua favorita em Manguinhos, Jacaraípe e Meaípe? 
Moqueca capixaba e seus acompanhamentos tradicionais Crédito: Marcelo Moryan
A equipe do Divirta-se selecionou sete estabelecimentos, com a curadoria da editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize Calmon. São restaurantes que têm a moqueca como carro-chefe, são famosos pela receita do prato em seus municípios e já foram visitados pela reportagem. Participam desta segunda etapa: Cabana do Luiz, Recanto Miramar e Berro D'água, em Jacaraípe; Maria Mariana e Moqueca do Geraldo, em Manguinhos; Gaeta e Cantinho do Curuca, em Meaípe. 
Você pode votar na sua moqueca predileta até o dia 03/02 (segunda). Para validar o seu voto, clique sobre o nome do restaurante e aguarde até aparecer o ?. O restaurante que obtiver o maior número de cliques em cada etapa da votação será divulgado com uma matéria na editoria de Gastronomia.

PRÓXIMA ENQUETE

Serão três enquetes ao todo para eleger as moquecas mais queridas nos restaurantes mais tradicionais do ES. Além da votação que você encontra abaixo, já tivemos uma com restaurantes do Litoral Sul e do Litoral Norte e a terceira vai ao ar no dia 11/02, contemplando as mais badaladas de Vitória e Vila Velha. No dia 29/02, as três moquecas favoritas em cada enquete, totalizando nove de Norte a Sul, terão destaque na edição impressa de fim de semana. 

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