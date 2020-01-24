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Sabores de Anchieta

De moqueca capixaba a comida thai: saiba onde comer em Iriri e Ubu

Fizemos um passeio gastronômico por duas das praias mais badaladas do Litoral Sul e destacamos novidades e tradições no cardápio da região. Confira!

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 06:00
Comida boa da roça, moqueca famosa com vista para o mar, curry tailandês de dar água na boca e coquetéis refrescantes e cheios de estilo: essas são apenas algumas possibilidades em um passeio gastronômico pelas praias de Iriri e Ubu, em Anchieta. Ao visitar esse delicioso cantinho do Litoral Sul, descobrimos novidades, redescobrimos tradições e comprovamos que o verão capixaba tem muitos sabores incríveis de ponta a ponta. (veja vídeo no final da matéria).
Em nossa viagem praiana, também visitamos restaurantes na orla de Aracruz e, aqui na Grande Vitória, destacamos um flutuante e refúgios com estilo pé na areia.  

De moqueca capixaba a comida thai: onde comer em Iriri e Ubu

CANTINHO CAIPIRA

A caminho de Iriri pela Rodovia do Sol, uma casinha rústica é parada obrigatória para quem curte galinha caipira com angu, quiabo, farofa, macarrão, feijão e arroz. Destaque no restaurante Paiol Rústico, a refeição custa R$ 35 por pessoa e é tão disputada que recomenda-se ligar antes para reservar.
Nos finais de semana, a casa oferece um cardápio só de comida japonesa, além de petiscos e pratos brasileiríssimos, como feijoada e rabada com agrião (ambas a R$ 69,90).
Galinha caipira servida no restaurante Paiol Rústico Crédito: Carlos Alberto Silva

NOVIDADE EM IRIRI

Na Praia da Areia Preta, a novidade gastronômica de Iriri chegou junto com o verão. O restaurante Solar da Praia, anexo à pousada de mesmo nome, tem na cozinha a chef Júlia Faria, que em Vitória comanda o Daju.
A decoração praiana-chique é cenário para entradinhas, massas, risotos, bacalhau e até pratos tailandeses, como o curry de filé mignon com arroz jasmim (R$ 140, para dois).
Curry tailandês com filé mignon e arroz jasmim: em cartaz no Solar da Praia  Crédito: Carlos Alberto Silva

CLÁSSICO DE UBU

Uma estátua de sereia na Praia de Ubu sinaliza onde está o restaurante mais tradicional de Anchieta quando o assunto é moqueca capixaba. Fundado em 1964 por José e Eulália Garcia, o Moqueca do Garcia serve mais de 20 versões do prato. A mais pedida contém badejo ao molho de camarões VG (R$ 243/meia) e, bem farta, vem com camarão frito, moqueca de banana, arroz e um pirão digno de elogios.
Moqueca de badejo com camarões VG do Moqueca do Garcia: patrimônio de Ubu Crédito: Carlos Alberto Silva

ONDE COMER

  • IRIRI:
  • Gilson Bar e Restaurante - Cozinha capixaba. Diariamente, das 9h às 23h. Av. Beira-mar, 288, Praia Costa Azul. (27) 99944-5885.
  • Recanto da Pedra - Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 23h. Rua Dr. Danilo Monteiro de Castro, 16, Praia Costa Azul. (28) 3534-1599. 
  • Restaurante do Português - Cozinha capixaba e os famosos pastéis de Iriri. Diariamente, das 11h às 22h. Rua Jerônimo Monteiro, S/N. (28) 3534-1222.
  • Solar da Praia - Cozinha internacional. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábado e domingo, das 12h à 0h. Rua Padre José de Anchieta, 1, Praia da Areia Preta.
  • Paiol Rústico - Cozinha brasileira e comida japonesa. Self-service: de terça a sexta, das 11h às 15h. Bar e restaurante à la carte, com sushi: sexta e sábado, das 19h à 0h. Domingo, das 11h às 15h. Rodovia do Sol, Km 87. (28) 99999-5488.
  • Tutti Buoni - Cozinha italiana. Carnes e bacalhau na brasa. Pizzas em forno a lenha. De segunda a sexta, das 14h à 0h. De sexta e domingo, das 13h à 0h. Rua Dom Helvécio, 820. (28) 3534-1520.
  • UBU:
  • Moqueca do Garcia - Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 22h. Av. Magno Ribeiro Muqui, 17. (28) 3536-5050.

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