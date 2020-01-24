De moqueca capixaba a comida thai: saiba onde comer em Iriri e Ubu

Comida boa da roça, moqueca famosa com vista para o mar, curry tailandês de dar água na boca e coquetéis refrescantes e cheios de estilo: essas são apenas algumas possibilidades em um passeio gastronômico pelas praias de Iriri e Ubu, em Anchieta. Ao visitar esse delicioso cantinho do Litoral Sul, descobrimos novidades, redescobrimos tradições e comprovamos que o verão capixaba tem muitos sabores incríveis de ponta a ponta. (veja vídeo no final da matéria).

De moqueca capixaba a comida thai: onde comer em Iriri e Ubu

CANTINHO CAIPIRA

A caminho de Iriri pela Rodovia do Sol, uma casinha rústica é parada obrigatória para quem curte galinha caipira com angu, quiabo, farofa, macarrão, feijão e arroz. Destaque no restaurante Paiol Rústico, a refeição custa R$ 35 por pessoa e é tão disputada que recomenda-se ligar antes para reservar.

Nos finais de semana, a casa oferece um cardápio só de comida japonesa, além de petiscos e pratos brasileiríssimos, como feijoada e rabada com agrião (ambas a R$ 69,90).

Galinha caipira servida no restaurante Paiol Rústico Crédito: Carlos Alberto Silva

NOVIDADE EM IRIRI

Na Praia da Areia Preta, a novidade gastronômica de Iriri chegou junto com o verão. O restaurante Solar da Praia, anexo à pousada de mesmo nome, tem na cozinha a chef Júlia Faria, que em Vitória comanda o Daju.

A decoração praiana-chique é cenário para entradinhas, massas, risotos, bacalhau e até pratos tailandeses, como o curry de filé mignon com arroz jasmim (R$ 140, para dois).

Curry tailandês com filé mignon e arroz jasmim: em cartaz no Solar da Praia Crédito: Carlos Alberto Silva

CLÁSSICO DE UBU

Uma estátua de sereia na Praia de Ubu sinaliza onde está o restaurante mais tradicional de Anchieta quando o assunto é moqueca capixaba. Fundado em 1964 por José e Eulália Garcia, o Moqueca do Garcia serve mais de 20 versões do prato. A mais pedida contém badejo ao molho de camarões VG (R$ 243/meia) e, bem farta, vem com camarão frito, moqueca de banana, arroz e um pirão digno de elogios.

Moqueca de badejo com camarões VG do Moqueca do Garcia: patrimônio de Ubu Crédito: Carlos Alberto Silva

ONDE COMER