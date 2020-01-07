Onde comer em Guarapari: 7 locais que são tradição na Cidade Saúde

Hamburgão: referência em lanches

FOTO: Gabriel Lordello A moquequinha de banana-da-terra que acompanha o prato símbolo da cozinha capixaba, a moqueca, juntamente com pirão e arroz, foi criada há mais de 30 anos por Idalina Vieira no Gaeta. O restaurante, fundado em 1966, é um dos mais antigos em atividade no Estado, e fica na praia de Meaípe. Também vem de lá uma sobremesa clássica de Guarapari: a torta de coco Gaeta . Av. Beira Mar, 47. (27) 3272-1202.

É de uma mineira a receita do bolinho de aipim mais famoso em terras capixabas. A quituteira Maria José Vieira, já falecida, deu início à história do Recanto da Zezé há mais de 30 anos. No início, vendia seus bolinhos (que estão mais para bolões, de tão fartos) em um carrinho de pipoca. Ganhou ainda mais fama e o nome Recanto quando funcionava em um cantinho da Praia de Meaípe. Há seis anos no ponto atual, com ambiente coberto e mesas à beira-mar, os bolinhos de aipim continuam disputados. O de camarão é o mais pedido, seguido pelo de carne seca. Av. Beira-mar, 110, Meaípe. (27) 99865-9379. FOTO: Fábio Vicentini

Embora seja a doceria mais tradicional da Cidade Saúde, a Sonho de Mel serve petiscos salgados como caçarola portuguesa (à base de purê de batatas e bacalhau) e escondidinhos variados, que podem vir acompanhados de vinho ou de chope. Na lista das guloseimas de açúcar, que inclui bolos, tortas, pavês e docinhos, as mais queridas são as que contêm morango e chocolate. Entre os salgados, reina a coxinha de frango com catupiry. Aberta todos os dias no verão, a partir das 10h, a loja fica na Rua Joaquim da Silva Lima, 122. Loja 1, Centro. (27) 3261-3097. FOTO: Edson Chagas

Guarapari tem ótimos restaurantes de comida árabe, e o mais antigo em atividade no Estado, com mais de 40 anos, fica no Centro de Guarapari. O Kibe Lanches tem como destaque, além do cordeiro, dos quibes e da coalhada seca, o arroz marroquino, com peito de frango desfiado, carne moída, amêndoas, castanhas e nozes. Outra boa pedida no local são os pratos executivos. Rua Joaquim da Silva Lima, 208, Centro. (27) 3361-0102. FOTO: Fábio Vicentini

Um dos restaurantes capixabas mais conhecidos pela moqueca é o Cantinho do Curuca, aberto há mais de 40 anos em Meaípe pelo ex-pescador Jailton Nascimento, o Curuca. No amplo salão, as mesas mais disputadas permitem que os visitantes façam sua refeição com os pés na areia. Uma opção muito requisitada é a moqueca de badejo, camarão rosa e lagosta, que satisfaz até quatro pessoas. Todos os pratos são antecedidos por uma porção de camarões fritos, cortesia da casa. Av. Beira-mar, 96, Meaípe. (27) 3272-2009. FOTO: Gabriel Lordello

Próximo à ladeira da igrejinha de Meaípe fica o Boqueirão, que completa 30 anos em 2020 ainda elogiado pelo tempero de seus pratos. Além das moquecas, os arrozes com frutos do mar conquistam a clientela. Uma entrada que vale a pena provar é porção de camarões grelhados com batatas sauté. Outra sugestão por lá é a Mariscada: arroz com brócolis, lagosta, camarão, polvo e sururu. Rua Belo Horizonte, 71, Meaípe. (27) 3272-1308. FOTO: Fábio Vicentini