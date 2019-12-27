Partiu Guarapari? Novos restaurantes agitam a gastronomia da cidade

Risoto de camarão e short rib com batata recheada: novidades do Katakas para o verão Crédito: Vitor Jubini

Quando começa o verão e todos os caminhos levam à beira do mar, é impossível não falar do destino praiano mais concorrido do nosso litoral: Guarapari, que, além de lindas praias e shows badalados, oferece um roteiro gastronômico atraente e bastante variado. Nesta temporada, a Cidade Saúde soma boas novidades às já tradicionais casas de moqueca e de cozinha internacional. Selecionamos uma pequena amostra do que aguarda os visitantes por lá: um novo pub na Praia do Morro; mais uma excelente casa libanesa no Centro; e pratos inéditos em dois endereços com vista para o mar. Bora conferir?

SABORES DO LÍBANO NO CENTRO

Quando mudou-se de Beirute para Guarapari em 2015, o libanês Rami Jrab já era experiente na gastronomia. Antes de casar-se com a capixaba Priscila da Costa e escolher a cidade para seguir com suas receitas, Rami, 43 anos, colecionava quase 20 de trabalho em restaurantes.

Sua estreia aqui foi a lanchonete Tarboush, no Centro. Com o sucesso dos lanches árabes - em especial do shawarma (churrasco árabe em espeto vertical), Rami abriu em novembro, a poucas quadras do primeiro, o Tarboush Restaurante.

Banquete libanês servido no restaurante Tarboush, aberto em novembro Crédito: Vitor Jubini

Decorado com tradições libanesas (os clientes podem usar vestimentas típicas), o Tarboush traz pratos incomuns no Estado, como o delicioso Fatteh Tahine: grãos de bico temperados, lascas de pão árabe frito e pasta de gergelim cobertos de castanhas fritas e servidos com tomate, picles de pepino, cebola crua e hortelã fresca (R$ 20, individual).

Também têm destaque entre os mais de 60 salgados, pastas, entradas, pratos, sanduíches e doces o clássico arroz com lentilha e cebola caramelizada (R$ 30, para dois) e o quibe cru servido em pedaços (de boi R$ 40 e de cordeiro R$ 60), ambos para duas pessoas.

O libanês Rami Jrab abriu um restaurante e uma lanchonete no Centro de Guarapari Crédito: Vitor Jubini

NOVO PUB NA PRAIA DO MORRO

Inaugurado em outubro, o novo pub da cidade fica na Praia do Morro, sob o comando de uma família fluminense. Ao lado dos pais, Vera e Alcir, Kleiton Xavier dirige o Doca Pub, com seis torneiras de chope artesanal capixaba (Trindade, a partir de R$ 8/330ml), carnes na parrilla, petiscos e sanduíches.

Hambúrguer Quilha, Hot-Doca, chope artesanal e coquetel Sol do Verão do Doca Pub Crédito: Vitor Jubini

Campeão de vendas, o Hot-Doca é um dogão com linguiça artesanal, creme de queijo e crispy de bacon (R$ 15,90). Na seção de hambúrgueres, o Quilha leva carne de 150g, queijo e bacon, com ou sem alface, tomate e cebola roxa (R$ 21,90). Da grelha vêm dois cortes bovinos: ancho (R$ 42,90) e picanha (R$ 49,90), ambos com batata canoa e chimichurri.

O bar trabalha com dose dupla de caipirinhas de terça a quinta, das 18h às 20h, e tem pop e rock ao vivo na calçada às sextas e sábados, a partir das 20h.

Alcir, Kleiton e Vera Xavier: família no comando do novo pub da Praia do Morro Crédito: Vitor Jubini

NOVIDADES NO MIRANTE DO ATALAIA

A vista panorâmica da Prainha de Muquiçaba e da Praia do Morro é o carro-chefe do Katakas, de cozinha contemporânea. Situado há alguns verões no Morro do Atalaia, o restaurante passa a abrir todos os dias para almoço e jantar, sem intervalo, com música ao vivo de segunda a segunda, a partir das 20h, variando entre jazz, piano clássico e voz e violão.

No menu, as novidades de verão, assinadas pelo chef mineiro Rodrigo Costa, são short rib com chimichurri, salada verde e batata recheada com queijo e gratinada (R$ 110/500g de carne) e risoto de camarão (R$ 75, individual). A partir de 2 de janeiro, o almoço terá como opções moqueca (a partir de R$ 95, para dois, com guarnições) e bobó de camarão.

A atendente Karla Ramos e o chef Rodrigo Costa apresentam novidades no Morro do Atalaia Crédito: Vitor Jubini

Risoto de camarão estreia no Katakas Crédito: Vitor Jubini

CAMARÕES NO BISTRÔ EM MEAÍPE

Instalado em uma charmosa pousada de Meaípe, o bistrô Orquídea Café é famoso pelos pratos com lagosta, mas o lançamento do chef recém-formado pela Le Cordon Bleu João Guerra também deve conquistar o público no verão 2019/20: fettuccine produzido na casa, creme de leite fresco, tomate cereja e um toque de limão siciliano. E aí, desejou?

ONDE COMER:

Bistrô Orquídea Café Diariamente, almoço das 12h30 às 16h30 e jantar das 20h à 0h. Alameda dos Flamboyants, 21, Meaípe. Reservas: (27) 99272-2612. Doca Pub Aberto de terça a domingo, a partir das 18h. Avenida Paris, 150, Praia do Morro. (22) 99919-9468. Restaurante Katakas Diariamente, das 12h à 0h. Avenida Vereador Ozias Santana, 69, Morro do Atalaia, Centro. (27) 3030-2914. Tarboush Restaurante Diariamente, a partir das 17h. Rua Doutor Silva Melo, 347, Centro. (27) 98173-3787.