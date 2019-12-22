5 cardápios de verão para curtir com a chegada da estação

Já é verão, tem sol brilhando, faz calor (e como faz!). Com a troca de estação, muitos chefs aproveitaram para renovar seus cardápios e elaborar receitas mais leves, coloridas e refrescantes. Em Vitória, que até pouco tempo via o movimento cair bastante nos restaurantes, principalmente em janeiro, menus sazonais de verão tornaram-se uma boa aposta nesta época, atraindo não só os moradores da Capital mas um número cada vez maior de turistas de passagem por aqui.
Nas montanhas capixabas, algumas casas incrementam suas opções para receber os visitantes que não querem saber de praia lotada. Se você é um deles, fique ligado na lista seguir, que traz cinco cardápios e menus degustação recém-lançados, criados especialmente para o verão. Aproveite para curtir já nos primeiros (dos muitos) dias de calor que vêm por aí e bom apetite!
Degustação nas montanhas
Delivery de comida japonesa assinado pelo chef Danilo Faria, o Uni Premium Sushi oferece menu degustação de verão com preparações super refrescantes à base de salmão e atum. Destaque para as entradas: tartar de salmão ao molho ponzu e crispy de tempura e usuzukuri (carpaccio) de salmão trufado com raspas de limão siciliano. Ao todo, são 10 sashimis, seis nigiris e oito uramakis (de salmão com ovas de capelin). Quanto: R$ 130. Pedidos pelo unisushi.deliverylab.com.br ou (27) 99895-3318. Entregas em Vitória e Vila Velha, de segunda a sábado. FOTO: Rodrigo Soad
O restaurante Peppe, no shopping Day by Day, tem seu cardápio renovado a cada estação. Uma das estreias neste verão é o Pescado di verano (foto): peixe fresco do dia grelhado com arroz de gengibre, coentro e picles de abóbora, ladeados por purê de abóbora e finalizados com iogurte e crispy de cebolinha (R$ 79, prato individual). Na carta de drinques, destaque para o novíssimo Átido Fizz, que é gim, cordial de limão, suco de tangerina, ginger ale e manjericão (R$ 28). Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-6828. FOTO: Pedro Melo
Pupilo do chef Juarez Campos, o jovem Pedro Kucht assina pela primeira vez uma seleção de entradas, pratos e sobremesas no restaurante Oriundi. É o menu de verão da casa, que entrou em cartaz na semana passada e fica até o dia 20 de março. De entrada, um destaque é o queijo brie empanado com panko e coberto com favos de mel (R$ 49). Um dos pratos é o chorizo de Angus, molho de vinho Chianti com pancetta, musseline de batata com trufas e alho assado (R$ 95, individual). Tiramisù e petit gateau de doce de leite são as opções de sobremesa (R$ 23 cada uma). Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.
Com oito itens disponíveis até 20 de março, o cardápio especial de verão do Figata contempla drinques, salada e entradas. Servido na taça flute, o Rosé Tropicale vem com um picolé à base de espumante rosé e frutas mergulhado em...espumante rosé (R$ 23,90/foto). A burrata com shimeji e berinjela ao alho (R$ 44,90) é uma das sugestões para abrir a refeição. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451. FOTOS: Nucleothink
Para quem vai à região de montanhas no verão, o restaurante Quinta dos Manacás é um destino sofisticado em meio à oferta gastronômica da região de São José do Alto Viçosa, em Venda Nova. A nova pedida por lá é o menu degustação de verão (R$ 190, individual, com oito itens, da entrada à sobremesa), que traz criações como o gaspacho de melão, abobrinha amarela e kefir, e o brisket, missô de pinhão e pastinaca (hortaliça semelhante à cenoura/foto). A casa abre de sexta a domingo, das 11h30 às 17h. Reservas: (27) 99960-3440. FOTO: Duaine Clements