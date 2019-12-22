5 cardápios de verão para curtir com a chegada da estação

Degustação nas montanhas

Delivery de comida japonesa assinado pelo chef Danilo Faria, o Uni Premium Sushi oferece menu degustação de verão com preparações super refrescantes à base de salmão e atum. Destaque para as entradas: tartar de salmão ao molho ponzu e crispy de tempura e usuzukuri (carpaccio) de salmão trufado com raspas de limão siciliano. Ao todo, são 10 sashimis, seis nigiris e oito uramakis (de salmão com ovas de capelin). Quanto: R$ 130. Pedidos pelo unisushi.deliverylab.com.br ou (27) 99895-3318. Entregas em Vitória e Vila Velha, de segunda a sábado. FOTO: Rodrigo Soad

O restaurante Peppe, no shopping Day by Day, tem seu cardápio renovado a cada estação. Uma das estreias neste verão é o Pescado di verano (foto): peixe fresco do dia grelhado com arroz de gengibre, coentro e picles de abóbora, ladeados por purê de abóbora e finalizados com iogurte e crispy de cebolinha (R$ 79, prato individual). Na carta de drinques, destaque para o novíssimo Átido Fizz, que é gim, cordial de limão, suco de tangerina, ginger ale e manjericão (R$ 28). Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-6828. FOTO: Pedro Melo

Pupilo do chef Juarez Campos, o jovem Pedro Kucht assina pela primeira vez uma seleção de entradas, pratos e sobremesas no restaurante Oriundi. É o menu de verão da casa, que entrou em cartaz na semana passada e fica até o dia 20 de março. De entrada, um destaque é o queijo brie empanado com panko e coberto com favos de mel (R$ 49). Um dos pratos é o chorizo de Angus, molho de vinho Chianti com pancetta, musseline de batata com trufas e alho assado (R$ 95, individual). Tiramisù e petit gateau de doce de leite são as opções de sobremesa (R$ 23 cada uma). Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.

Com oito itens disponíveis até 20 de março, o cardápio especial de verão do Figata contempla drinques, salada e entradas. Servido na taça flute, o Rosé Tropicale vem com um picolé à base de espumante rosé e frutas mergulhado em...espumante rosé (R$ 23,90/foto). A burrata com shimeji e berinjela ao alho (R$ 44,90) é uma das sugestões para abrir a refeição. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451. FOTOS: Nucleothink