Notas gastronômicas

Pitadas: pizzaria em Pedra Azul, chefs de novo restaurante e mais

A estreia da Vallino Pizzeria, a dupla que vai comandar a cozinha do Balthazar e a sobremesa beneficente da Figata são destaques na coluna desta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 11:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 11:00

Marguerita da pizzaria Vallino, em Pedra Azul Crédito: Fernanda Donna/Divulgação
A onda das pizzas ao estilo napolitano acaba de chegar às montanhas capixabas com a abertura da Vallino Pizzeria Napoletana, em Pedra Azul. Funcionando desde a última segunda-feira (9) próximo à cervejaria Ronchi Beer, a casa é a mais nova empreitada do chef italiano Alessandro Vallino, comandante do Don Due, na Rota do Lagarto. O cardápio traz a redonda em dez versões, de tamanho único, que custam entre R$ 36 e R$ 45. Além da clássica marguerita, há opções como a Salsiccia e friarielli (muçarela fior di latte, linguiça e verdura típica de Nápoles) e a Stagione (molho de tomate, fior di latte, funghi, azeitona, alcachofra, presunto e azeite).
Além da clássica marguerita, há opções como a Salsiccia e friarielli (muçarela fior di latte, linguiça e verdura típica de Nápoles) e a Stagione (molho de tomate, fior di latte, funghi, azeitona, alcachofra, presunto e azeite). Na seção de entradas são escolhas arancini, burrata, carpaccio e palitos de polenta com queijo. A pizzaria abre todos os dias, das 18h à meia-noite. Rua Nona Elvira Módolo, 2, chácaras Pietra Azzurra, Pedra Azul, Domingos Martins. Instagram: @vallinopizzeria.      
Vallino Pizzeria Napoletana funciona todos os dias, à noite Crédito: Fernanda Donna/Divulgação

DUPLA DE CHEFS ASSINA MENU DO BALTHAZAR 

Com inauguração prevista para a primeira quinzena de janeiro de 2020, o restaurante Balthazar terá uma dupla de chefs à frente de sua cozinha. Já conhecido pelos capixabas após passagem pelo Vila Rusticana e pelos extintos Capri e Salsa da Praia, Danillo Amaral vai assinar o cardápio ao lado do mineiro Thiago Chiericatti, de Belo Horizonte (ex-Topo do Mundo e Giuseppe Trattoria). O menu autoral intitulado Rota Brasil virá com ingredientes tipicamente brasileiros em apresentações contemporâneas. Uma das sobremesas confirmadas é a Choc, Choc, Choc, com chocolate em quatro texturas: macaron, sorvete, brownie e telha.
Chefs Danillo Amaral e Thiago Chiericatti Crédito: RF Assessoria/Divulgação
"Choc, choc, choc", sobremesa do restaurante Balthazar, que abrirá em janeiro Crédito: RF Assessoria/Divulgação

FIGATA CRIA SOBREMESA BENEFICENTE

Em cartaz no menu da pizzaria Figata por tempo limitado, a Rabanada Speciale terá toda a renda obtida com sua venda revertida para a Fundação Fé e Alegria. Criada especialmente para as festas de fim de ano, a sobremesa é uma rabanada servida com sorvete de limão e calda morna de frutas vermelhas. Custa R$ 20,90 e será oferecida até o dia 29/12. O restaurante fica na Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória, e abre de terça a domingo, das 18h à 0h. (27) 3376-4451.
Rabanada Speciale do restaurante Figata Crédito: Núcleo Think/Divulgação
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

