Novos bares e restaurantes movimentam a gastronomia da Grande Vitória

Restaurantes abertos na Grande Vitória no mês de novembro. Crédito: Sarah Almeida/Gabriel Lordêllo/Resultate/Divulgação

O fim de ano anda bem movimentado na cena gastronômica da Grande Vitória. Especialmente na Capital, novos empreendimentos no ramo de bares e restaurantes abriram as portas neste mês de novembro e, até os últimos dias de 2019 e primeiros de 2020, vêm mais novidades por aí. Só nesta semana, Vitória recebeu dois estabelecimentos, ambos na Praia do Canto: uma pizzaria e um restaurante contemporâneo. Cariacica também terá uma inauguração, nesta quarta (13), dentro de seu maior shopping.

Inicialmente prevista para dezembro, a abertura do que promete ser o restaurante mais luxuoso da cidade ficou para fevereiro. Na Praia da Costa, uma aguardada pizzaria deve estrear na semana do carnaval. Confira os detalhes a seguir e programe-se!

MOGNO PIZZA BAR: PIZZAS NO ESTILO NAPOLITANO

Aberto oficialmente nesta terça (12), o Mogno Pizza Bar aposta na tendência das pizzas napolitanas contemporâneas, feitas com farinha de trigo importada da Itália, massa de longa fermentação (48h) e molho de tomates italianos. Na casa, comandada pelo chef gaúcho Antonio Ferrari Neto, os discos têm tamanho único (de 25 a 27 cm de diâmetro), com bordas bem altas e aeradas, e o molho de tomate ganha um toque defumado na lenha do forno.

Nesta semana, o cardápio será mais enxuto, com seis opções de coberturas, e estará completo em breve com 12 sabores. As pizzas custam de R$ 24 (Marinara, clássica napolitana) a R$ 41 (Parma e Rúcula). Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 595, Lojas 7 e 8 (antigo Alcides Vitória), Praia do Canto. (27) 3201-8555.

Pizzas do Mogno Pizza Bar, na Praia do Canto. Crédito: Sarah Dias Almeida/Divulgação

DIDO RESTAURANTE: COZINHA CONTEMPORÂNEA

Inaugurado nesta terça (12) no Via Cruzeiro Mall, o Dido Restaurante marca o início de uma parceria entre os chefs Alessandro Eller (ex-Eller Brasa & Sabor) e Harum Katharian (ex-Cosmô). A essência da cozinha é italiana e mediterrânea, mas com roupagem contemporânea e espaço para influências de diversos países, incluindo o Brasil. Entre as opções de entrada, destaque para a burrata com figo e mel trufado e para a carne cruda com cevada frita e pecorino. Na seção de pratos, uma das pedidas é o filé de robalo com creme de uni (ouriço) e talharim de pupunha ao limão defumado.

O risoto de frutos do mar com lagosta, polvo e camarão ao perfume de limão siciliano também faz parte do menu. O espaço conta com um forno a lenha e fará pizzas inusitadas como a Nera, com massa preta, à base de carvão ativado. A partir do próximo dia 26, abrirá para almoço, das 11h às 15h30 - uma carne à escolha, salada de entrada e rodízio de acompanhamentos.

Durante o mês de novembro, a taxa de rolha será gratuita e haverá dose dupla de chopes e drinques todos os dias. Funcionamento: de terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99899-8001.

Risoto de frutos do mar com lagosta, polvo e camarão, ao perfume de limão siciliano do Dido Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

BAR DO GORDINHO: CASA DE SAMBA NO TRIÂNGULO

O Triângulo ganha a partir da próxima quinta-feira (21) sua primeira casa de samba, o Gordinho Praia do Canto. Com unidades na Praia da Costa e em Itapoã, Vila Velha, e em Jucutuquara, o botequim chega a mais um endereço da Capital com proposta um pouco diferente das demais, tendo os shows musicais como carro-chefe.

Além da cerveja e dos espetos de carnes na brasa, o novo Gordinho será conhecido pelas rodas de samba e, graças ao mezanino com capacidade para 120 pessoas e área externa, pelo apelido de "Laje do Triângulo". Inicialmente, o funcionamento será às quintas e sextas, das 18h às 4h, e aos sábados e domingos a partir das 15h. A programação engloba desde o samba raiz até o pagode retrô dos anos 90. Entrada gratuita até 23h e após R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto. (27) 98182-2383.

11/11/2019 - Fachada da nova filial do Bar Gordinho, no Triângulo, Praia do Canto Crédito: Lúcia Marins/Divulgação

TERRA À VISTA: RESTAURANTE CHEGA A CARIACICA

Famoso na Serra, no pátio do Shopping Mestre Álvaro, o restaurante Terra à Vista inicia sua expansão pela Grande Vitória nesta quarta (13) com uma nova loja no Shopping Moxuara, em Cariacica. O cardápio une os clássicos da cozinha brasileira - em especial a capixaba e a nordestina - e mediterrânea. A casa terá dois ambientes: um salão interno aconchegante, que remete a uma casa de carnes, e uma varanda, mais descontraída, que lembra uma casa de frutos do mar. Piso L3 do Shopping Moxuara, Avenida Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Prato do restaurante Terra à Vista do Shopping Moxuara, em Cariacica Crédito: Resultate/Divulgação

O que vem por aí: novidades previstas para dezembro/janeiro

BALTHAZAR: RESTAURANTE LUXUOSO NA PRAIA DO CANTO

Com abertura prevista para fevereiro, o restaurante Balthazar vem com uma proposta luxuosa, no espaço do shopping Day by Day antes ocupado pelo Salsa da Praia. O nome foi escolhido pelos três sócios, Paulo Henrique Miranda, Netto Soares e Wilson Richa, como referência aos Reis Magos. O cardápio é contemporâneo, assinado pelo chef mineiro Thiago Chiericatti, que já esteve à frente de restaurantes em Belo Horizonte (Topo do Mundo) e na Itália (Giuseppe Trattoria).

Além de clássicos da cozinha internacional, serão servidos 10 pratos autorais, entre os quais barriga de porco em baixa temperatura com angu de milho verde, melado de cachaça e óleo de ora-pro-nobis com limão galego. Uma pedida do cardápio tradicional é o ossobuco de vitela com linguini de queijo das montanhas capixabas.

O consultor e bartender Rodrigo Perdigão assina a carta de drinques e os cafés serão da Santo Grão (SP), tanto os das xícaras como os que estarão à venda em uma mini delicatéssen. O Balthazar vai funcionar a partir das 7h, com café da manhã, até a noite, com almoço e jantar, sem intervalo. A capacidade total é de 130 lugares e a adega comportará, em dois andares, 1.500 garrafas. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto.

Pizza Champião da Jussaras Pizza Crédito: Evelize Calmon

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