Rotisserias oferecem pratos rápidos para levar ou comer no local

Crédito: Flavio Moraes/Olivier Schochlin/Ricardo Medeiros

Rotisserias e delicatéssens são uma mão na roda para quem quer servir boa comida em casa sem ter trabalho na cozinha. Suas vitrines oferecem desde antepastos, embutidos, queijos e molhos até pratos e guarnições, prontos ou semiprontos, ideais para uma refeição prática e com bom custo-benefício.

Nos últimos dois anos, uma nova geração de estabelecimentos com esse perfil tem conquistado clientes na Capital. São empórios que, além do mix de pratos e produtos para levar, oferecem serviço de mesa no local, com opções que contemplam desde o café da manhã até o jantar.

Chegou na loja com fome, tem pressa e quer algo da vitrine para comer naquele momento? Faça o pedido, puxe uma cadeira e, dentro de poucos minutos, a refeição vai para a mesa.

Lasanha de rababa da Casa Roti. Crédito: Flavio Moraes/Divulgação

É assim que funciona na rotisseria Casa Roti, aberta há pouco mais de um ano em Jardim Camburi. O destaque da vitrine são os embutidos de fabricação própria - linguiças, bacon, lombo defumado e pastrami -, mas não passa despercebido ali o pudim de leite, lisinho, lisinho.

Na ala dos congelados, as lasanhas de rabada e de linguiça da casa com muçarela de búfala são campeãs de vendas (a partir de R$ 45 o quilo). O cardápio de fim de semana é especial, com feijoada, frango assado, costela no bafo, língua ao molho madeira e joelho de porco crocante. A caponata, a carne louca e a maionese de batata com aioli e mostarda também são boas pedidas.

Há mais de 30 anos especializado em quitutes e refeições sob encomenda, o Empório Bistuts atende desde 2017 em uma loja na Mata da Praia, com mesas na calçada e sugestões específicas nas noites de quarta (hambúrguer) e quinta (espetinhos de carne ou frango com cebola e pimentões, com acompanhamentos).

No dia a dia, o destaque são as panquecas de carne, frango ou ricota com espinafre (a partir de R$ 18, individual, ou R$ 35, congelada/cinco unidades). Também sai muito o polpetone ao sugo, a R$ 35 no prato individual com espaguete ou por R$ 38 (congelado/500g).

Panquecas à bolonhesa e polpetone ao sugo com espaguete do Empório Bistuts. Crédito: Ricardo Medeiros

Mix de delicatéssen, padaria gourmet e bistrô recém-chegado à Praia do Canto, o Empório Joaquim serve na varanda café da manhã, brunch, tábuas de frios, tapas e sanduíches. A lista inclui carpaccio de salmão gravlax com azeite trufado (R$ 55), arancini (bolinho de arroz recheado com queijo/R$ 30 a porção com seis) e batata frita caseira com sal e alecrim (R$ 30).

Às sextas e sábados, a partir das 16h, tem lobster roll, de maionese de lagosta tostada servida no pão de cachorro-quente (R$ 45, com fritas).

Na vitrine da deli há especialidades como tomate confit e pastinhas de alho assado, de hadoque e de atum (esta é produzida a partir do peixe fresco). As prateleiras exibem vinagres de manga, hortelã, alecrim, amora e framboesa, além de catchup artesanal de goiabada, todos com receita exclusiva da casa.

Tortas, pães, patês e doces do Empório Joaquim. Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

ONDE COMER:

Casa Roti - De terça a sexta, das 11h às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h.Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.

De terça a sexta, das 11h às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h.Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060. Empório Bistuts - Segunda, das 9h30 às 17h. Terça, das 9h30 às 19h. De quarta a sexta, das 9h30 às 23h. Sábado, das 10h às 14h. Rua Izaltino Arão Marques, 100, Mata da Praia, Vitória. (27) 3020-3555.



Segunda, das 9h30 às 17h. Terça, das 9h30 às 19h. De quarta a sexta, das 9h30 às 23h. Sábado, das 10h às 14h. Rua Izaltino Arão Marques, 100, Mata da Praia, Vitória. (27) 3020-3555. Empório Joaquim - De segunda a sexta, das 9h às 21h. Sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 14h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3668.



MAIS OPÇÕES NAS ROTISSERIAS E DELICATÉSSENS: