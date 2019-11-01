Rotisserias oferecem pratos rápidos para levar ou comer no local

Rotisserias e delicatéssens são uma mão na roda para quem quer servir boa comida em casa sem ter trabalho na cozinha. Suas vitrines oferecem desde antepastos, embutidos, queijos e molhos até pratos e guarnições, prontos ou semiprontos, ideais para uma refeição prática e com bom custo-benefício.
Nos últimos dois anos, uma nova geração de estabelecimentos com esse perfil tem conquistado clientes na Capital. São empórios que, além do mix de pratos e produtos para levar, oferecem serviço de mesa no local, com opções que contemplam desde o café da manhã até o jantar.
Chegou na loja com fome, tem pressa e quer algo da vitrine para comer naquele momento? Faça o pedido, puxe uma cadeira e, dentro de poucos minutos, a refeição vai para a mesa.
É assim que funciona na rotisseria Casa Roti, aberta há pouco mais de um ano em Jardim Camburi. O destaque da vitrine são os embutidos de fabricação própria - linguiças, bacon, lombo defumado e pastrami -, mas não passa despercebido ali o pudim de leite, lisinho, lisinho.
Na ala dos congelados, as lasanhas de rabada e de linguiça da casa com muçarela de búfala são campeãs de vendas (a partir de R$ 45 o quilo). O cardápio de fim de semana é especial, com feijoada, frango assado, costela no bafo, língua ao molho madeira e joelho de porco crocante. A caponata, a carne louca e a maionese de batata com aioli e mostarda também são boas pedidas.
Há mais de 30 anos especializado em quitutes e refeições sob encomenda, o Empório Bistuts atende desde 2017 em uma loja na Mata da Praia, com mesas na calçada e sugestões específicas nas noites de quarta (hambúrguer) e quinta (espetinhos de carne ou frango com cebola e pimentões, com acompanhamentos).
No dia a dia, o destaque são as panquecas de carne, frango ou ricota com espinafre (a partir de R$ 18, individual, ou R$ 35, congelada/cinco unidades). Também sai muito o polpetone ao sugo, a R$ 35 no prato individual com espaguete ou por R$ 38 (congelado/500g).
Mix de delicatéssen, padaria gourmet e bistrô recém-chegado à Praia do Canto, o Empório Joaquim serve na varanda café da manhã, brunch, tábuas de frios, tapas e sanduíches. A lista inclui carpaccio de salmão gravlax com azeite trufado (R$ 55), arancini (bolinho de arroz recheado com queijo/R$ 30 a porção com seis) e batata frita caseira com sal e alecrim (R$ 30).
Às sextas e sábados, a partir das 16h, tem lobster roll, de maionese de lagosta tostada servida no pão de cachorro-quente (R$ 45, com fritas).
Na vitrine da deli há especialidades como tomate confit e pastinhas de alho assado, de hadoque e de atum (esta é produzida a partir do peixe fresco). As prateleiras exibem vinagres de manga, hortelã, alecrim, amora e framboesa, além de catchup artesanal de goiabada, todos com receita exclusiva da casa.
- ONDE COMER:
- Casa Roti - De terça a sexta, das 11h às 21h. Sábado, das 10h às 17h. Domingo, das 10h às 15h.Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.
- Empório Bistuts - Segunda, das 9h30 às 17h. Terça, das 9h30 às 19h. De quarta a sexta, das 9h30 às 23h. Sábado, das 10h às 14h. Rua Izaltino Arão Marques, 100, Mata da Praia, Vitória. (27) 3020-3555.
- Empório Joaquim - De segunda a sexta, das 9h às 21h. Sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 14h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3668.
MAIS OPÇÕES NAS ROTISSERIAS E DELICATÉSSENS:
Pizzas com massa de fermentação natural
Prestes a inaugurar sua loja física no Bairro República, a Delicatus Gourmet recebe encomendas de tomatinhos confit (R$ 25/450g), além de molhos e geleias artesanais da chef Raissa Franzotti. Pedidos: (27) 99984-1322 ou Instagram @delicatusgourmet.
Na Casa do Torresmo, o carro-chefe é a barriga de porco pururucada (R$ 70/kg pronta ou R$ 50/kg para fritar em óleo ou air fryer). O rocambole de torresmo (foto) também faz sucesso na rotisseria, com lojas em Serra (Jacaraípe) e Vitória (Jardim da Penha). (27) 3252-4900. Instagram: @casadotorresmo_oficial.
Com cerca de 100 tipos de queijos à venda, além de mortadelas especiais, a delicatéssen Meatropolis prepara tábuas de frios sob encomenda. Para pronta entrega, há kits de queijos e embutidos a partir de R$ 29. Lojas em Vila Velha (3399-9291) e Guarapari (3361-5023). Instagram: @meatropolis.
Delicatéssen mais tradicional de Vitória, com 36 anos, a Koisas de Minas tem entre os itens mais vendidos o queijo brie com mix de castanhas caramelizadas e flores (R$ 120 o quilo). Funciona de segunda a quinta e sábado, das 8h30 às 20h (sexta até 20h30). Feriados: das 9h às 16h. (27) 3227-9164. Instagram: @koisasdeminasdeli.
Mix de delicatéssen e restaurante no Posto Moby Dick, a Delli Food Hall serve pizzas todos os dias, a partir das 17h. São mais de 10 sabores e a massa é de fermentação natural (a partir de R$ 34,90/30 cm). (27) 3535-1227. Instagram @dellifoodhall.