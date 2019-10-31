Pitadas: nova confeitaria em Linhares, Dia Mundial Vegano e mais

A chef Ariela Brasil inaugura nesta sexta (1º) sua confeitaria e cafeteria, a Manjar Ateliê, nos fundos do restaurante que comanda em Linhares, o Marilda Brasil. A proposta da casa segue a linha da cozinha afetiva, com bolos, tortas, quiches, omeletes, focaccias e sanduíches com pães de fermentação natural. "Produzimos tudo na casa, com a preocupação de servir comida de verdade, saborosa e acolhedora", afirma Ariela, que em maio participou do "Fecha a Conta", no programa Mais Você (TV Globo).
Nas xícaras, o Manjar terá cafés arábica e conilon da região, extraídos em Hario v60 e Aeropress, além do tradicional espresso. O cappuccino e o chocolate quente de produção própria poderão acompanhar sugestões como omelete francesa e sanduíche de ciabatta com salmão gravlax. No pequeno empório, estarão à venda temperos, compotas e geleias artesanais - a chef destaca as de tomate com sriracha, de laranja com gengibre, de abacaxi com manga e pimenta e de bacon com cebola. Funcionamento: de segunda a sexta, das 14h às 20h. Av. Hans Schmoger, 897, Conceição, Linhares. (27) 99600-7622.
BUFÊ ESPECIAL NO DIA MUNDIAL DO VEGANISMO
O Dia Mundial do Veganismo é nesta sexta, 1º de novembro, e o restaurante Sol da Terra fará um cardápio com opções especiais para a data. O bufê comemorativo terá opções como feijoada, feijão tropeiro, torta capixaba, salpicão e espaguete integral ao creme de tahine com brócolis e manjericão, todos com base 100% vegetal e ingredientes integrais e orgânicos. Como cortesia, os clientes ganharão um mimo: trufa de banana com coco sem açúcar. Fundado há 40 anos e referência em cozinha vegana no ES, a casa abre para almoço todos os dias, das 11h às 15h, com self-service (R$ 54,90/kg de segunda a sexta e R$ 59,90/kg no fim de semana e feriados). Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3298-2798.
ÚLTIMO FIM DE SEMANA DO BOTEQUIM RODA DE BOTECO
Vai até domingo (3), a primeira edição do Botequim Roda de Boteco, no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. O evento comemora os 15 anos do Roda de Boteco e conta com 20 opções de petiscos de 10 estabelecimentos participantes do festival ao longo de sua existência. São eles: Bar dos Meninos, Cervejaria Bradus, De Passagem Beach, Espetaria e Petiscaria do Gugu, Faé Botequim, Gostinho Mineiro - O Rei do Tira Gosto, JP Petiscaria & Restaurante, Moqueka Prime, Peruggia's Botequim e Petiscaria do Jojô. As porções saem em dois tamanhos e custam R$ 19,90 (individual) e R$ 39,90 (para compartilhar). O evento tem também chope, espaço kids e shows musicais, sempre das 17h à 0h (sexta) e das 16h à 0h (sábado e domingo).
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