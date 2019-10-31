Pitadas: nova confeitaria em Linhares, Dia Mundial Vegano e mais

Nas xícaras, o Manjar terá cafés arábica e conilon da região, extraídos em Hario v60 e Aeropress, além do tradicional espresso. O cappuccino e o chocolate quente de produção própria poderão acompanhar sugestões como omelete francesa e sanduíche de ciabatta com salmão gravlax. No pequeno empório, estarão à venda temperos, compotas e geleias artesanais - a chef destaca as de tomate com sriracha, de laranja com gengibre, de abacaxi com manga e pimenta e de bacon com cebola. Funcionamento: de segunda a sexta, das 14h às 20h. Av. Hans Schmoger, 897, Conceição, Linhares. (27) 99600-7622.