Pitadas: Dia Mundial da Massa, festival de comida japonesa e mais

Apaixonados por massas têm uma data para comemorar: 25 de outubro é o Dia Mundial da Massa, ou Dia Mundial do Macarrão, se preferir chamar assim. Nesse embalo, o restaurante italiano Frascati fará um festival com quatro pratos especiais neste fim de semana, de sexta (25) a domingo (27). As sugestões do chef Giulio Imperiolini, nascido em Roma, custarão entre R$ 55 e R$ 75 (pratos individuais). São elas: espaguete com bacon, creme de ovos, pimenta-do-reino, pecorino e creme de trufas negras (R$ 55); fettuccine com ragu de filé de porco, chocolate amargo e parmesão (R$ 58); linguine com camarão rosa, emulsão de limão siciliano e pecorino (R$ 75); e cacio e pepe de polvo (R$ 65). Rua Moacyr Avidos, 47, Praia do Canto, Vitória. (27) 99263-5791.
ASSOCIAÇÃO NIKKEI PROMOVE FESTIVAL DE COMIDA JAPONESA
Tradicional em Vitória e muito aguardado pelos fãs de comida japonesa, o Festival de Culinária Japonesa chega à 53ª edição neste sábado, dia 26 de outubro, das 18h às 22h, na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV), na Mata da Praia. O evento terá barraquinhas de comidas típicas do Japão como sashimi, sushi, karaage (frango frito japonês) e tempura, além do yakisoba que há anos é o carro-chefe da festa. Os petiscos e pratos custarão de R$ 10 a R$ 20. A entrada é gratuita. A Associação Nikkei fica na Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, em Vitória, com acesso pelo Parque da Pedra da Cebola.
JANTAR COM RECITAL DE PIANO E VIOLONCELO NO CENTRO
O bistrô A Oca promove nesta sexta (25), às 20h, a terceira edição do evento Sexta Clássica, que reúne música e gastronomia. Os convidados da noite são a pianista Cleida Lourenço e o violoncelista Sanny Souza, e o jantar temático terá pratos italianos assinados pelo chef da casa, Fabrício Costa. O menu com couvert, entrada, prato principal, sobremesa e suco custa R$ 77 por pessoa, e a opção com vinhos inclusos, sendo 1 taça de vinho para harmonizar com cada prato, sai a R$ 97 por pessoa. Uma das opções de entrada é a polenta com ragu de cogumelos, e entre as três de principal há risoto de carne com queijo e manjericão e espaguete à bolonhesa. De sobremesa, panna cotta tradicional ou vegana. Reservas antecipadas pelo (27) 99623-5834. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
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