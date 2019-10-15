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De yakisoba a sashimi

Festival de comida japonesa terá pratos tradicionais a partir de R$ 10

Evento da Associação de Nikkei de Vitória chega à 53ª edição no dia 26 de outubro, na Mata da Praia, com entrada franca e venda online antecipada de comidas típicas.

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 12:51

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

15 out 2019 às 12:51
Sashimi de salmão. Crédito: Freepik/Reprodução
Um evento tradicional e muito aguardado pelos capixabas fãs de comida japonesa chega à 53ª edição no dia 26 de outubro, das 18h às 22h, na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV), na Mata da Praia. É o Festival de Culinária Japonesa, que terá barraquinhas de comidas nipônicas como sashimi, sushi, karaage (frango frito japonês) e tempura, além do yakisoba que há anos é o carro-chefe do evento. 

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Sempre concorridos, os petiscos e os pratos custam entre R$ 10 e R$ 20 (a porção individual) e já podem ser comprados com antecedência pelo site da ANV. "Já aconteceu de alguns pratos esgotarem antes do final, por volta das 21h, então, começamos a trabalhar com venda antecipada. Quem for ao evento também vai poder comprar na hora, mas alguns itens têm produção limitada e não queremos que ninguém fique sem provar", explica o presidente da associação, Antonio Nokai, especialista em sashimi.
Gyoza, sushis e yakisoba vendidos no Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei de Vitória. Crédito: Associação Nikkei de Vitória/Reprodução
No cardápio, preparado por aproximadamente 60 associados, a sensação tem sido o karaage, tradicional frango frito japonês. Ideais para comer com as mãos, os pedaços crocantes de sobrecoxa custam R$ 15 (a porção com seis unidades). O yakisoba feito na chapa com vegetais, frango e carne sai pelo mesmo valor, e o sashimi de atum ou salmão, no combinado com 12 peças, é vendido por R$ 20.  
Além de gastronomia, o festival terá artesanato, apresentação de dança folclórica bon odoriinscrições para aulas gratuitas de língua japonesa e várias outras atrações culturais. A entrada é gratuita. 

53º Festival de Culinária Japonesa

  • Quando: 26/10 (sábado), das 18h às 22h.
  • Onde: na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV), Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória (acesso também pelo Parque da Pedra da Cebola, que conta com estacionamento gratuito). 
  • Ingresso: entrada gratuita. Os pratos serão vendidos na hora mas já podem ser adquiridos com antecedência no site da Associação Nikkei de Vitória.
  • Mais informações: (27) 3324-0880.  

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