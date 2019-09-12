Pitadas: nova esfirreria, delivery japonês e almoço beneficente

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#Repost @shoppingvitoria • • • • • • Cheiro de pão quentinho no ar! Quem já está sentindo? ?? A @confeitariamonza acaba de chegar no Shopping Vitória com muitas delícias de dar água na boca! Todos os dias, das 6h às 22h e aos domingos a partir das 11h da manhã. Já visitou essa novidade? A padaria tem duas entradas, uma ao lado do Cinemark (com acessibilidade) e outra externa, próximo à entrada da Via Mia. Vem! ? #monzanoshoppingvitoria #padaria #mercearia #cafeteria #cafecolonial #sanduba #caldos #tortas #encomendas #shoppingvitoria #Monza #Praserfeliz