Pitadas: nova esfirreria, delivery japonês e almoço beneficente

Jardim Camburi acaba de ganhar mais uma lanchonete especializada em esfirras, a Esfireiros, no centro comercial Gourmet Center. Lá as redondinhas estão disponíveis em 38 sabores, salgados e doces, e têm suas massas abertas e cobertas na hora em que é feito o pedido. Além do carro-chefe, há pratos de massa personalizados pelo cliente com molhos e acompanhamentos. As mais vendidas são a Frango Chique (de queijo, frango desfiado, bacon e milho), a mignon ao gorgonzola e a de camarão com catupiry, mas também chamam a atenção lombinho com barbecue, bacon com abacaxi e a doce Olho de Sogra, coberta de doce de coco e ameixa. Os preços vão de R$ 3,99 a R$ 6,99 por unidade. Abre de quarta a segunda, das 18h às 23h. Rua Silvino Grecco, 800. (27) 99286-1010. Instagram: @esfireiros.
Delivery aposta em alta gastronomia japonesa
Uma experiência de alta gastronomia com pouca influência ocidental e ingredientes raros ou nunca vistos nas mesas da Grande Vitória: é o que promete o Uni Premium Sushi, delivery de comida japonesa recém-chegado ao Estado. Aos cuidados do chef Danilo Faria, o cardápio traz iguarias como uni (ovas de ouriço), atum gordo bluefin (ou atum azul, o mais valorizado do mundo), hokkigai (molusco do Ártico), enguia e vieira. O arroz usado nas preparações é especial, importado da Califórnia, e o shoyu é da marca japonesa Kikkoman, com fermentação 100% natural. Pelo site também é possível agendar um omakasê, que literalmente significa "entrego ao chef" mas na versão brasileira é um menu degustação para fãs de comida japonesa. Os pedidos podem ser feitos online ou pelo (27) 99895-3318 com valor mínimo de R$ 150. As entregas são realizadas no mesmo dia em Vitória e Vila Velha, e com agendamento prévio de 24 horas para outros municípios da Grande Vitória. Instagram: @unipremiumsushi.
Pratos famosos em novas versões
A rede Outback Steakhouse lançou nesta semana o menu All Stars, com pratos e sobremesas ícones da marca em versões repaginadas. Uma delas é a Royal Cheese Ribs (R$ 69,90), em que a famosa costela de porco da casa vem desossada, empanada em farinha panko, recheada e coberta de queijo. Por cima vai ainda molho cheese ranch e pedaços de bacon. Outro lançamento é o Ned Kelly Bacon Burger (R$ 46,90), coberto de molho cheddar ranch derretido em cima do pão e finalizado com um telhado de oito fatias entrelaçadas de bacon. Por fim, a nova sobremesa: três doçuras clássicas do Outback reunidas no Favourite Trio (R$ 39), composto de versões menores da Chocolate Thunder from Down Under, da Havanna Thunder e da Cinnamon Oblivion. Nos shoppings Vitória ((27) 3235-7253) e Vila Velha ((27) 3533-2126). Instagram: @outbackbrasil.
Padaria abre filial no Shopping Vitória
Com 36 anos de tradição na Capital, a rede de padarias Monza inaugurou na última segunda-feira (9) sua oitava unidade, no Shopping Vitória. A nova loja segue o mesmo modelo da filial do Shopping Praia da Costa, com mercearia, adega, cafeteria e deque, além da área de panificação e confeitaria. A padaria tem duas entradas: uma interna, ao lado do cinema, e outra externa, próximo à entrada da Via Mia. Funcionamento: de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Chefs reunidos para almoço beneficente
Um time de peso da gastronomia capixaba vai se reunir no dia 22 de setembro, um domingo, para a quinta edição do evento beneficente "Chefs com Amor". Assis Teixeira, Juarez Campos, Flávia Gama, Arlete Nunes, Tiago Pedro de Freitas, Sylvia Lis, Orlando Nardi, Cláudia Lorenzutti, Bianca Dalapicola, Sâmia Sassine, Tom do Timoneiro, Graça Brommonschenkel, Hugo Grassi e Cláudia Moulin assinam o cardápio. O almoço será servido das 12h às 16h e toda a renda será destinada à Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - Acacci. Convites: R$ 130 por pessoa (crianças de até 5 anos não pagam). Mais informações: (27) 2125-2977 e 99668-4663.
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