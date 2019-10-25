100% vegetal: restaurantes e pratos veganos para não errar

Moqueca, feijoada, hambúrguer e coxinha, entre várias outras comidas famosas, já fazem parte da realidade dos veganos, com releituras saborosas e bem fiéis às carnívoras. Graças à crescente demanda desse público, que não consome alimentos de origem animal (seja pelo amor aos bichos, preocupação com questões ambientais e busca por uma alimentação saudável), vários chefs têm se empenhado nas receitas 100% vegetais, e a quantidade de casas veganas só aumenta.
Em Vila Velha, o Mãe Divina faz sucesso há cinco anos com seus combos de caldo, salada, prato principal e sobremesa (de R$ 26 a R$ 46, por pessoa). Além do baião de dois, da feijoada e do tropeiro, um queridinho é o prato árabe de falafel, quibe com queijo de castanha, arroz com lentilha e cebola crocante, homus, babaganuche e abóbora caramelizada.
Caprichamos nos temperos para quebrar o preconceito de que comida vegana é sem graça, afirma Renata Lomba, uma das sócias da casa, que passou a abrir também nas noites de sexta, com música ao vivo, cerveja e menu temático.
Novos veganos
Inaugurado este ano no Shopping Vila Velha e com uma unidade no Centro de Vitória, o AgaVegan oferece desde hambúrguer e milk shake até risoto, bobó e torta capixaba sem ingredientes de origem animal.
Na Praia do Canto, dois novos restaurantes têm cardápio totalmente baseado em vegetais. Um deles é o Pepí Café e Bistrô, que tem entre os campeões de venda o nhoque de banana-da-terra com creme de castanha-de-caju, tomate confit, manjericão e parmesão de castanha-do-pará (R$ 35, individual).
Principal pedida no Pura Bali, as smoothie bowls são combinações lindamente decoradas de frutas com superalimentos. A Hot Chocolate acaba de estrear, feita com aveia, leite de coco, cacau, pasta de tâmara e um toque de baunilha (R$ 23).
Localizado dentro de um centro comercial da Mata da Praia, o restaurante Alimento segue a cartilha do extinto Cio da Terra, que servia em Jardim da Penha uma combinação específica de vegetais a fim de não provocar fermentação durante a digestão. A refeição com salada, sopa, prato quente e sobremesa custa de R$ 21 a R$ 32 por pessoa.
Bobó e moqueca
Atentos à onda vegana, restaurantes tradicionais já vão além das simples adaptações, lançando pratos especialmente para esse público. Um exemplo é o Cafe Haus, em Santa Teresa, que oferece três criações. Uma delas é o talharim de pupunha com cogumelo, pesto de coentro e purê de semente de jaca (R$ 66, individual), sucesso inclusive entre os onívoros.
Já o Bendito Bistrô, na Praia do Canto, cria opções veganas em todas as edições do Restaurant Week, desde 2013. Na carta fixa, a novidade são os cogumelos com purê de grão de bico e legumes assados (R$ 54).
Em Jardim da Penha, a pedida no recém-inaugurado Nóz é o bobó de aipim, abóbora e cogumelos (R$ 35, individual). Uma versão com palmito é servida no Maria Mariana, em Manguinhos, já famoso pela moqueca vegana de cogumelos e pupunha (R$ 95, para dois).
ONDE COMER:
- VEGANOS
- Agavegan - Vila Velha: Praça de alimentação do Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. (27) 99633-6922. Vitória: Praça Costa Pereira, 214, segundo andar, Centro. (27) 3025-2623.
- Alimento - De segunda a sexta, das 10h às 16h. Sábado das 10h às 15h. Centro Comercial Boulevard Mata da Praia. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-6174.
- Mãe Divina - De terça a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Funciona também nas noites de sexta, das 20h às 23h. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366.
- Pepí Café e Bistrô - De terça a sexta, das 11h30 às 20h. Sábado, das 11h30 às 21h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-0341.
- Pura Bali - De segunda a sexta, das 12h às 21h. Sábado, das 9h às 13h. Av. Rio Branco, 1.777, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-2385.
- TRADICIONAIS
- Restaurante Cafe Haus - Quinta e domingo, das 11h às 16h. Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 11h à 0h. Avenida José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329.
- Bendito Bistrô - De segunda a sábado, das 18h30 à 0h. Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022.
- Espaço Maria Mariana - De sexta a domingo, das 9h30 às 17h. Avenida Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
- Nóz Comida Afetiva - De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sexta, das 19h30 às 23h. Sábado, das 12h às 16h. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.