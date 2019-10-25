100% vegetal: restaurantes e pratos veganos para não errar

Prato árabe do restaurante vegano Mãe Divina. Crédito: Fernando Madeira

Moqueca, feijoada, hambúrguer e coxinha, entre várias outras comidas famosas, já fazem parte da realidade dos veganos, com releituras saborosas e bem fiéis às carnívoras. Graças à crescente demanda desse público, que não consome alimentos de origem animal (seja pelo amor aos bichos, preocupação com questões ambientais e busca por uma alimentação saudável), vários chefs têm se empenhado nas receitas 100% vegetais, e a quantidade de casas veganas só aumenta.

Em Vila Velha, o Mãe Divina faz sucesso há cinco anos com seus combos de caldo, salada, prato principal e sobremesa (de R$ 26 a R$ 46, por pessoa). Além do baião de dois, da feijoada e do tropeiro, um queridinho é o prato árabe de falafel, quibe com queijo de castanha, arroz com lentilha e cebola crocante, homus, babaganuche e abóbora caramelizada.

Caprichamos nos temperos para quebrar o preconceito de que comida vegana é sem graça, afirma Renata Lomba, uma das sócias da casa, que passou a abrir também nas noites de sexta, com música ao vivo, cerveja e menu temático.

Novos veganos

Inaugurado este ano no Shopping Vila Velha e com uma unidade no Centro de Vitória, o AgaVegan oferece desde hambúrguer e milk shake até risoto, bobó e torta capixaba sem ingredientes de origem animal.

Na Praia do Canto, dois novos restaurantes têm cardápio totalmente baseado em vegetais. Um deles é o Pepí Café e Bistrô, que tem entre os campeões de venda o nhoque de banana-da-terra com creme de castanha-de-caju, tomate confit, manjericão e parmesão de castanha-do-pará (R$ 35, individual).

Nhoque de banana-da-terra, creme de castanhas, parmesão vegano e tomate confit do Café Pepí. Crédito: Raphael Carrozzo

Principal pedida no Pura Bali, as smoothie bowls são combinações lindamente decoradas de frutas com superalimentos. A Hot Chocolate acaba de estrear, feita com aveia, leite de coco, cacau, pasta de tâmara e um toque de baunilha (R$ 23).

Localizado dentro de um centro comercial da Mata da Praia, o restaurante Alimento segue a cartilha do extinto Cio da Terra, que servia em Jardim da Penha uma combinação específica de vegetais a fim de não provocar fermentação durante a digestão. A refeição com salada, sopa, prato quente e sobremesa custa de R$ 21 a R$ 32 por pessoa.

Bobó e moqueca

Atentos à onda vegana, restaurantes tradicionais já vão além das simples adaptações, lançando pratos especialmente para esse público. Um exemplo é o Cafe Haus, em Santa Teresa, que oferece três criações. Uma delas é o talharim de pupunha com cogumelo, pesto de coentro e purê de semente de jaca (R$ 66, individual), sucesso inclusive entre os onívoros.

Talharim de pupunha com cogumelos, pesto de coentro e purê de semente de jaca do restaurante Cafe Haus. Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Já o Bendito Bistrô, na Praia do Canto, cria opções veganas em todas as edições do Restaurant Week, desde 2013. Na carta fixa, a novidade são os cogumelos com purê de grão de bico e legumes assados (R$ 54).

Em Jardim da Penha, a pedida no recém-inaugurado Nóz é o bobó de aipim, abóbora e cogumelos (R$ 35, individual). Uma versão com palmito é servida no Maria Mariana, em Manguinhos, já famoso pela moqueca vegana de cogumelos e pupunha (R$ 95, para dois).

Moqueca vegana do Espaço Maria Mariana, em Manguinhos. Crédito: Evelize Calmon

ONDE COMER:

VEGANOS

Agavegan - Vila Velha: Praça de alimentação do Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. (27) 99633-6922. Vitória: Praça Costa Pereira, 214, segundo andar, Centro. (27) 3025-2623.

- Vila Velha: Praça de alimentação do Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo. (27) 99633-6922. Vitória: Praça Costa Pereira, 214, segundo andar, Centro. (27) 3025-2623. Alimento - De segunda a sexta, das 10h às 16h. Sábado das 10h às 15h. Centro Comercial Boulevard Mata da Praia. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-6174.

- De segunda a sexta, das 10h às 16h. Sábado das 10h às 15h. Centro Comercial Boulevard Mata da Praia. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Mata da Praia, Vitória. (27) 3024-6174. Mãe Divina - De terça a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Funciona também nas noites de sexta, das 20h às 23h. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366.

- De terça a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Funciona também nas noites de sexta, das 20h às 23h. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366. Pepí Café e Bistrô - De terça a sexta, das 11h30 às 20h. Sábado, das 11h30 às 21h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-0341.



- De terça a sexta, das 11h30 às 20h. Sábado, das 11h30 às 21h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-0341. Pura Bali - De segunda a sexta, das 12h às 21h. Sábado, das 9h às 13h. Av. Rio Branco, 1.777, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-2385.

Bobó vegano com abóbora e cogumelos do restaurante Nóz. Crédito: Evelize Calmon