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8 curiosidades sobre como os animais caçam na natureza

Estratégias surpreendentes mostram como diferentes espécies usam inteligência, força e adaptação para garantir alimento no ambiente selvagem
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 12:54

Ao longo da evolução, a necessidade de sobreviver fez com que muitos animais aperfeiçoassem as habilidades de caça (Imagem: Andrei Tomas | Shutterstock)
Ao longo da evolução, a necessidade de sobreviver fez com que muitos animais aperfeiçoassem as habilidades de caça Crédito: Imagem: Andrei Tomas | Shutterstock
A caça é uma atividade essencial para muitos animais na natureza, pois está diretamente ligada à sobrevivência. É por meio dela que predadores garantem alimento e energia. Além disso, o ato de caçar também ajuda a equilibrar os ecossistemas, controlando populações e evitando desequilíbrios ambientais. 
No entanto, nem todos os animais caçam da mesma forma. Ao longo da evolução, diferentes espécies desenvolveram técnicas únicas e bastante curiosas, que envolvem desde cooperação em grupo até o uso de armadilhas naturais.Veja a seguir!

1. Caça em grupo dos lobos

Os lobos são conhecidos por caçar em equipe, utilizando uma organização impressionante. Eles se comunicam por sinais e vocalizações para cercar a presa, aumentando as chances de sucesso. Essa estratégia permite derrubar animais maiores e mais fortes. A cooperação também reduz o gasto de energia individual e fortalece os laços sociais da alcateia.

2. A emboscada silenciosa dos felinos

Felinos como leões, tigres e onças utilizam a técnica da emboscada. Eles se aproximam lentamente da presa, aproveitando a camuflagem e o silêncio para não serem detectados. No momento certo, atacam com rapidez e precisão. Essa estratégia economiza energia, já que evita perseguições longas.

3. O mergulho preciso das aves de rapina

Águias e falcões utilizam a visão extremamente aguçada para localizar presas a grandes distâncias. Ao identificar o alvo, mergulham em alta velocidade, podendo ultrapassar 300 km/h. Esse ataque rápido dificulta qualquer reação da presa. A precisão do mergulho garante eficiência e reduz o tempo de caça.

4. A língua pegajosa do sapo

Os sapos capturam suas presas com a língua longa e pegajosa, que é projetada em alta velocidade. Em frações de segundo, o inseto é capturado e puxado para dentro da boca. Essa técnica permite caçar sem precisar se movimentar muito. Além disso, reduz o risco de ser visto por predadores.
Com veneno potente e ação rápida, algumas serpentes imobilizam suas presas logo após o bote, garantindo uma caça mais segura e eficiente (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)
Com veneno potente e ação rápida, algumas serpentes imobilizam suas presas logo após o bote, garantindo uma caça mais segura e eficiente Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

5. O veneno estratégico das serpentes

Algumas serpentes utilizam veneno para imobilizar ou matar suas presas. Após o bote, a toxina age rapidamente no organismo da vítima. Isso evita lutas prolongadas e possíveis ferimentos. Em muitos casos, a cobra ainda rastreia a presa após o ataque até encontrá-la debilitada.

6. A teia como armadilha das aranhas

As aranhas constroem teias que funcionam como verdadeiras armadilhas. Os fios pegajosos capturam insetos que passam pelo local. Ao perceber a vibração, a aranha se aproxima rapidamente para imobilizar a presa. Essa estratégia permite capturar alimento sem precisar caçar ativamente.

7. A caça dos peixes elétricos 

Peixes como o poraquê produzem descargas elétricas para atordoar suas presas. Esse choque interfere no sistema nervoso do alvo, facilitando a captura. Além de caçar, essa habilidade também serve como defesa. A eletricidade é uma adaptação rara, mas extremamente eficientena água.

8. A perseguição incansável dos guepardos

O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo e utiliza a velocidade como principal estratégia de caça. Ele realiza perseguições curtas, mas extremamente rápidas, alcançando altas velocidades em poucos segundos. Apesar disso, precisa agir com precisão, pois se cansa rapidamente.

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