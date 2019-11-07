Pitadas: coxinha de polenta no Abertura, feijoada na Casa Cor e mais

Berço do kiéber, o bar Abertura acaba de lançar um novo petisco com a promessa de fisgar os bons de copo: coxinhas de polenta, recheadas com ragu de linguiça ou queijo ou os dois juntos. A porção, com quatro unidades, custa R$ 21,90 e é servida nas unidades de Jardim da Penha, Praia do Canto e Jardim Camburi durante a noite. No almoço, o bar de Jardim Camburi acaba de lançar um cardápio específico, disponível aos sábados e domingos a partir das 13h, que contém, além das coxinhas, petiscos e chapas para compartilhar.
Entre os destaques dessa carta estão os bolinhos de tutu com bacon, linguiça e geleia de pimenta (R$ 29,90); o torresmo de rolo com catchup de goiabada (R$ 17,90); e o pernil à pururuca com arroz, farofa, aipim cozido, couve e vinagrete (R$ 63,90). Uma opção de grelhado é a chapa mista de contrafilé, linguiça de churrasco, torresmo, fritas e aipim (R$ 63,90, serve de três a quatro pessoas). Mais informações: (27) 3062-0390 e Instagram @barabertura.
HAMBURGUERIA PROMOVE EVENTO BENEFICENTE EM VILA VELHA
Em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), a hamburgueria GolBurger realiza neste sábado (9), das 16h à 0h, um evento em benefício dos pacientes com câncer assistidos pela instituição. Durante o Gol Contra o Câncer, o cheeseburger será vendido a R$ 12, e R$ 2 de cada sanduíche serão doados na mesma hora para a Afecc. A casa vai disponibilizar uma urna para doações em dinheiro e terá música ao vivo com Diego Lyra. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 3329-3348 e Instagram @golburger.
FEIJOADA AOS SÁBADOS NO RESTAURANTE DA CASA COR ES
Nos dias 9 e 16 de novembro, a partir das 13h, a Casa Cor ES recebe o chef Daniel Castro no Ristorante Italiano, ambiente assinado pela arquiteta Daniela Avancini . Castro vai preparar duas opções de feijoada: a tradicional, com linguiça, lombo, paio, carne de porco e bacon, acompanhada de arroz, banana frita, couve à mineira e farofinha amarela; e a versão vegetariana, à base de vegetais e tofu. O valor do ingresso é R$ 80, dá direito a uma caipirinha e permite acesso a todos os ambientes da mostra de decoração. Vendas na bilheteria da Casa Cor, no Clube Ítalo Brasileiro. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3225-4012.
BARMAN PREMIADO REALIZA WORKSHOP E PALESTRA EM VITÓRIA
Referência nacional em coqueteleria, o premiado barman Derivan Ferreira de Souza, o Mestre Derivan, estará em Vitória no dia 11/11, segunda-feira, para um workshop no espaço gourmet do Hortomercado (anexo ao Extraplus). Derivan será o protagonista de um bate-papo, a partir das 15h, com o tema "Origem, História e Evolução da Coquetelaria Brasileira". Durante o evento, o barman também vai preparar coquetéis exclusivos para a ocasião, que poderão ser degustados pela plateia. A entrada é gratuita para bartenders, mediante inscrição antecipada neste link. Para o público, o valor do ingresso é R$ 100 e dá direito a um kit com placa decorativa criada pelo designer Claudio França e quatro cachaças premium da Santa Terezinha, organizadora do workshop. Mais informações: (27) 3325-3175, (27) 98118-8892 e Instagram @cachacasantaterezinha. No dia 12/11, Mestre Derivan fará uma palestra no Salão Sabores.
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