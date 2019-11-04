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Tendências de mercado

Vitória recebe 19ª edição do Salão Sabores. Veja a programação

Maior evento capixaba dos setores de food service e hotelaria acontece nos dias 11 e 12 de novembro, em Vitória. Chef José Barattino, do Eataly, é um dos nomes confirmados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 19:29

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 19:29

Chefs José Barattino, Duaine Clements, Júlia Faria e Cleuza Costa ensinarão receitas no Salão Sabores. Crédito: Divulgação
Maior evento capixaba voltado para negócios no setor de hotéis, bares e restaurantes, o Salão Sabores chega à sua 19ª edição nos dias 11 e 12 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Com palestras técnicas, debates, feira de produtos e serviços e aulas-shows com chefs renomados, o salão vai apresentar tendências, soluções tecnológicas e novidades do mercado de food service e hotelaria. 
Entre os nomes confirmados para as palestras do fórum de gestão e inovação estão o de Daniel Mendez, sócio-presidente da Sapore, maior empresa latino-americana em soluções de alimentação, e o de Melissa Casagrande, diretora de excelência de operações e experiência do consumidor da rede de restaurantes Outback. 

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No espaço Arena Show, 13 chefs apresentarão receitas especiais, sob a coordenação técnica de Juarez Campos. A programação começa com Cleuza Costa, do Quintal 84, e Júlia Faria, do Daju Bistrô, que farão dois pratos que marcaram suas infâncias, utilizando técnicas da gastronomia moderna. O premiado José Barattino, chef executivo do Eataly Brasil, encerra a rodada de aulas-shows demonstrando o preparo de um prato vegetariano, o risoto de beterraba com ricota e limão siciliano.  
Aula de culinária no Salão Sabores em 2018. Crédito: Aldeia Comunicação/Divulgação
  • 19º SALÃO SABORES
  • Quando: 11 e 12 de novembro, das 14h às 23h.
  • Onde: Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. 
  • Entrada: R$ 40 inteira | R$ 20 meia-entrada apenas com comprovação. Gratuito para profissionais do setor com cartão de visitas ou CNPJ da empresa, ou convite oficial impresso do evento; acadêmicos de Gastronomia e Hotelaria uniformizados.
  • Inscrições: pelo site  www.salaosabores.com.br.

PROGRAMAÇÃO

  • 11/11 (segunda-feira)
  • FÓRUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO
  • Painel 1 - Você está preparado para atender o consumidor do futuro?
  • Das 15h30 às 16h - Palestra: Case Sapore: Construindo o futuro do mercado de alimentação, com Daniel Mendez da Sapore, maior empresa da América Latina de soluções em alimentação.
  • Das 16h às 16h30 - Palestra: Zaitt, Shipp e a Inovação no Food Service, com Tomás Scopel da Shipp Delivery e da Zaitt, primeira loja 100% autônoma da América Latina.
  • Das 16h às 17h  Debate com Patrícia Fischer (head de expansão de negócios | PicPay), Leonardo Carraretto (WIS Educação), Daniel Mendez (Sapore), Tomás Scopel (Zaitt e Shipp Delivery).
  • Painel 2  Panorama do mercado de alimentação fora do lar e hotelaria brasileira
  • Das 17h às 17h30 - Palestra: Brasil Novo: Uma jornada em prol da produtividade?, com Paulo Solmucci, presidente executivo da Abrasel.
  • Das 17h30 às 18h - Palestra: Panorama e Perspectivas do Mercado Hoteleiro no Brasil, com Pedro Cypriano (Hotel Invest).
  • Das 18h às 18h30  debate.
  • ARENA SHOW
  • Das 16h às 16h50 - Aula 1: Da infância para atualidade, com as chefs Cleuza Costa (Quintal 84) e Júlia Faria (Daju Bistrô e Solar da Praia Restaurante).
  • Das 17h às 17h50 - Aula 2: Cozinha com memória e afeto!, com as chefs Kamila Zamprogno (Cafe Haus) e Ariela Brasil (Marilda Brasil Restaurante e Manjar Ateliê).
  • Das 18h às 18h50  Aula 3: Derrubando fronteiras: Nápoles e Nova York em um dueto de massas, com os chefs Duaine Clements (Quinta dos Manacás e Novo Imigrante Charcutaria) e Alessandro Vallino (Don Due e Vallino Pizzeria Napoletana). 
  • 12/11 (terça-feira)
  • FÓRUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO
  • Painel 3 - Turismo e digital
  • Das 15h30 às 16h - Palestra: Cenário Econômico do Turismo, com Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA).
  • Das 16h às 16h30 - Palestra: Como vender no Digital?, com Patricia Caetano (Oliver Marketing Digital).
  • Painel 4  Gestão e estratégia de negócios
  • Das 17h às 17h30 - Palestra: A importância e o valor da cultura para encantar e transformar o atendimento ao cliente, com Melissa Casagrande (Outback, Abbraccio/Bloomin Brands International).
  • Das 17h30 às 18h - Palestra: O desafio da gestão de custos e preços, com Marco Amatti (ESBRE, FCSI, Mapa).
  • Das 18h às 18h40  Debate com Tiago Freitas (Grupo Salsa), Regina Maris (Bar e Restaurante Regina Maris), Fernando Campos (Oriundi Restaurante à La Carte), Melissa Casagrande (Outback, Abbraccio/Bloomin Brands International).
  • Painel 5  Expansão de negócio: franquias e o setor de alimentação
  • Das 19h às 19h30  Palestra Sistema de Franquias e o Setor de Alimentação, com João Baptista (Diretor ABF e Rei do Mate).
  • Das 19h30 às 20h  Palestra Rede de franquias: uma estratégia para expansão nacional, com Cristina Pascoli (Café Caramello).
  • Das 20h30 às 20h50  Debate.
  • Painel 6  Tendências e inovações
  • Das 20h30 às 21h  Palestra Opção Vegana, você já tem?, com Mônica Buava.
  • Das 21h às 21h30  Palestra Alimentação Prática Grab n Go  Como lucrar com esse conceito que dá mais agilidade e praticidade ao cliente e à sua operação, com Tatiana, da Talievi Gastronomia.
  • Das 21h30 às 22h  Palestra Como buscar parcerias tornando o seu estabelecimento rentável?, com Mestre Derivan (Ultimate Bartender).
  • ARENA SHOW
  • Das 15h às 15h50  Aula 4: Homemade cake, com as chefs Andréa Souto (Escola La Crème Gourmet) e Flávia Gama (Chocolateria Brasil).
  • Das 16h às 16h50  Aula 5: Sabores da hospitalidade, com os chefs Regina Maris (Restaurante Regina Maris) e Jorllei Dias (Petiscaria do Jojo).
  • Das 17h às 17h50  Aula 6: Pão, Brasil e brasilidade: um olhar sobre fermentação natural no Brasil, com os professores e chefs consultores Thiago Correia e Kênya Cristina Souza.
  • Das 18h às 18h50  Aula 7: Risoto de beterraba com ricota e limão siciliano, com o chef José Barattino (Eataly Brasil).

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