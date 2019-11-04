Vitória recebe 19ª edição do Salão Sabores. Veja a programação

Chefs José Barattino, Duaine Clements, Júlia Faria e Cleuza Costa ensinarão receitas no Salão Sabores. Crédito: Divulgação

Maior evento capixaba voltado para negócios no setor de hotéis, bares e restaurantes, o Salão Sabores chega à sua 19ª edição nos dias 11 e 12 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Com palestras técnicas, debates, feira de produtos e serviços e aulas-shows com chefs renomados, o salão vai apresentar tendências, soluções tecnológicas e novidades do mercado de food service e hotelaria.

Entre os nomes confirmados para as palestras do fórum de gestão e inovação estão o de Daniel Mendez, sócio-presidente da Sapore, maior empresa latino-americana em soluções de alimentação, e o de Melissa Casagrande, diretora de excelência de operações e experiência do consumidor da rede de restaurantes Outback.

No espaço Arena Show, 13 chefs apresentarão receitas especiais, sob a coordenação técnica de Juarez Campos. A programação começa com Cleuza Costa, do Quintal 84, e Júlia Faria, do Daju Bistrô, que farão dois pratos que marcaram suas infâncias, utilizando técnicas da gastronomia moderna. O premiado José Barattino, chef executivo do Eataly Brasil, encerra a rodada de aulas-shows demonstrando o preparo de um prato vegetariano, o risoto de beterraba com ricota e limão siciliano.

Aula de culinária no Salão Sabores em 2018. Crédito: Aldeia Comunicação/Divulgação

19º SALÃO SABORES

Quando: 11 e 12 de novembro, das 14h às 23h.

11 e 12 de novembro, das 14h às 23h. Onde: Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória.

Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 40 inteira | R$ 20 meia-entrada apenas com comprovação. Gratuito para profissionais do setor com cartão de visitas ou CNPJ da empresa, ou convite oficial impresso do evento; acadêmicos de Gastronomia e Hotelaria uniformizados.

R$ 40 inteira | R$ 20 meia-entrada apenas com comprovação. Gratuito para profissionais do setor com cartão de visitas ou CNPJ da empresa, ou convite oficial impresso do evento; acadêmicos de Gastronomia e Hotelaria uniformizados. Inscrições: pelo site www.salaosabores.com.br.

PROGRAMAÇÃO

11/11 (segunda-feira)

FÓRUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO

Painel 1 - Você está preparado para atender o consumidor do futuro?

Das 15h30 às 16h - Palestra: Case Sapore: Construindo o futuro do mercado de alimentação, com Daniel Mendez da Sapore, maior empresa da América Latina de soluções em alimentação.



da Sapore, maior empresa da América Latina de soluções em alimentação. Das 16h às 16h30 - Palestra: Zaitt, Shipp e a Inovação no Food Service, com Tomás Scopel da Shipp Delivery e da Zaitt, primeira loja 100% autônoma da América Latina.



da Shipp Delivery e da Zaitt, primeira loja 100% autônoma da América Latina. Das 16h às 17h  Debate com Patrícia Fischer (head de expansão de negócios | PicPay), Leonardo Carraretto (WIS Educação), Daniel Mendez (Sapore), Tomás Scopel (Zaitt e Shipp Delivery).



(head de expansão de negócios | PicPay), (WIS Educação), (Sapore), (Zaitt e Shipp Delivery). Painel 2  Panorama do mercado de alimentação fora do lar e hotelaria brasileira



Das 17h às 17h30 - Palestra: Brasil Novo: Uma jornada em prol da produtividade?, com Paulo Solmucci , presidente executivo da Abrasel.



, presidente executivo da Abrasel. Das 17h30 às 18h - Palestra: Panorama e Perspectivas do Mercado Hoteleiro no Brasil, com Pedro Cypriano (Hotel Invest).



(Hotel Invest). Das 18h às 18h30  debate.



ARENA SHOW

Das 16h às 16h50 - Aula 1: Da infância para atualidade, com as chefs Cleuza Costa (Quintal 84) e Júlia Faria (Daju Bistrô e Solar da Praia Restaurante).



(Quintal 84) e (Daju Bistrô e Solar da Praia Restaurante). Das 17h às 17h50 - Aula 2: Cozinha com memória e afeto!, com as chefs Kamila Zamprogno (Cafe Haus) e Ariela Brasil (Marilda Brasil Restaurante e Manjar Ateliê).



(Cafe Haus) e (Marilda Brasil Restaurante e Manjar Ateliê). Das 18h às 18h50  Aula 3: Derrubando fronteiras: Nápoles e Nova York em um dueto de massas, com os chefs Duaine Clements (Quinta dos Manacás e Novo Imigrante Charcutaria) e Alessandro Vallino (Don Due e Vallino Pizzeria Napoletana).