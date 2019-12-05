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Notas gastronômicas

Pitadas: nova steakhouse, curso de Natal, dica para a ceia e mais

Novo espaço do Meatpack, aula com receitas natalinas do chef Juarez Campos, ceia sob encomenda do Noz e almoço no Dido são os destaques da semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 20:41

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 20:41

Meatburguer é destaque no cardápio da Meatpack  Crédito: Edmilson Varejão/Divulgação
A butique de carnes Meatpack reformulou sua cozinha, ampliou o espaço com mesas e criou um cardápio inédito para lançar, no dia 10/12, seu novo conceito de steakhouse. O ambiente passa a ter como protagonista um restaurante com capacidade para 70 pessoas. O menu ganha novas entradas, acompanhamentos e sobremesas da Chocolateria Brasil (o pudim de pote, R$ 20, é exclusivo). Além dos cortes já tradicionais preparados no braseiro (boi, porco, cordeiro e frango), serão servidas entradas com preços que variam entre R$ 10 e R$ 30 - croquete de costela, torresmo de rolo, ovos no purgatório (molho de tomate com especiarias e ovos estrelados) e mix de linguiças artesanais são opções.

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Na seção de acompanhamentos, estreiam arroz biro-biro, mix de vegetais, farofa de ovos e batatas fritas trufadas. Sanduíche de costela desfiada e cheeseburger chegam à ala dos sandubas, fazendo companhia para o Meatburguer (carne, cheddar, cebola caramelizada, bacon e barbecue/R$ 28,90). A carta de vinhos inclui brancos, tintos e espumantes a partir de R$ 59 a garrafa. Funcionamento da steakhouse: de terça a domingo, das 18h30 à 1h. Rua Afonso Cláudio, 149, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-5646 e Instagram @meatpc.
Receita com carne suína do curso de Natal do chef Juarez Campos Crédito: Marcelle Louback/Divulgação

CURSO DE NATAL NA CASA DO CHEF JUAREZ CAMPOS

O concorrido curso de pratos natalinos do chef Juarez Campos abriu uma nova turma para o dia 11/12 (quarta-feira), às 20h. A aula, para 20 pessoas, será no espaço Casa do Chef Juarez. O programa contém sete receitas: salada de frutas tropicais com camarões ao curry e açafrão; peixe all'acqua pazza; bacalhau gratinado; picanha suína com molho cítrico, ervas e especiarias; farofa de castanha; pavê com creme de nozes; e pudim inglês de panetone. O valor é R$ 180 por pessoa, já com apostila inclusa e degustação dos pratos. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130 (interfone 2), Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: (27) 3225-6979 e 98128-2486. 
Tábua sob encomenda do restaurante Noz Crédito: Dominique Lima/Divulgação

PRATOS E TÁBUAS DE FRIOS PARA A CEIA DE NATAL  

O restaurante Noz, em Jardim da Penha, vai receber encomendas de pratos e tábuas de fritos para o Natal. Estão no cardápio Filé Wellington (R$ 285/1 kg), salada de bacalhau com grão de bico (R$ 135/1 kg), quiche de cogumelo (R$ 150) e tábua com queijos, embutidos, castanhas, frutas, chocolate e geleia (R$ 280). Os pedidos podem ser feitos até 17/12 pelo (27) 99719-6394 ou no Instagram @noz.comidaafetiva. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, loja 10, Jardim da Penha, Vitória.  

ALMOÇO EXECUTIVO COM RODÍZIO DE ACOMPANHAMENTOS

restaurante Dido lançou recentemente almoço executivo, que inclui uma opção de carne, salada do dia, mix de raízes, rodízio de acompanhamentos e uma sobremesa (R$ 54,90 por pessoa). Além do filé mignon grelhado com manteiga de ervas e do filezinho de peito de frango, o cliente tem como escolha filé de budião e picanha suína assados em forno a lenha com manteiga de limão. Entre as guarnições, servidas à vontade, há farofinha de panko com alho, risoto de limão siciliano e legumes na brasa. O cardápio muda toda semana. O almoço é de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-3545.       

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