Pitadas: nova steakhouse, curso de Natal, dica para a ceia e mais

A butique de carnes Meatpack reformulou sua cozinha, ampliou o espaço com mesas e criou um cardápio inédito para lançar, no dia 10/12, seu novo conceito de steakhouse. O ambiente passa a ter como protagonista um restaurante com capacidade para 70 pessoas. O menu ganha novas entradas, acompanhamentos e sobremesas da Chocolateria Brasil (o pudim de pote, R$ 20, é exclusivo). Além dos cortes já tradicionais preparados no braseiro (boi, porco, cordeiro e frango), serão servidas entradas com preços que variam entre R$ 10 e R$ 30 - croquete de costela, torresmo de rolo, ovos no purgatório (molho de tomate com especiarias e ovos estrelados) e mix de linguiças artesanais são opções.