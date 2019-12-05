Pitadas: nova steakhouse, curso de Natal, dica para a ceia e mais

Meatburguer é destaque no cardápio da Meatpack Crédito: Edmilson Varejão/Divulgação
A butique de carnes Meatpack reformulou sua cozinha, ampliou o espaço com mesas e criou um cardápio inédito para lançar, no dia 10/12, seu novo conceito de steakhouse. O ambiente passa a ter como protagonista um restaurante com capacidade para 70 pessoas. O menu ganha novas entradas, acompanhamentos e sobremesas da Chocolateria Brasil (o pudim de pote, R$ 20, é exclusivo). Além dos cortes já tradicionais preparados no braseiro (boi, porco, cordeiro e frango), serão servidas entradas com preços que variam entre R$ 10 e R$ 30 - croquete de costela, torresmo de rolo, ovos no purgatório (molho de tomate com especiarias e ovos estrelados) e mix de linguiças artesanais são opções.
Na seção de acompanhamentos, estreiam arroz biro-biro, mix de vegetais, farofa de ovos e batatas fritas trufadas. Sanduíche de costela desfiada e cheeseburger chegam à ala dos sandubas, fazendo companhia para o Meatburguer (carne, cheddar, cebola caramelizada, bacon e barbecue/R$ 28,90). A carta de vinhos inclui brancos, tintos e espumantes a partir de R$ 59 a garrafa. Funcionamento da steakhouse: de terça a domingo, das 18h30 à 1h. Rua Afonso Cláudio, 149, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-5646 e Instagram @meatpc.
Receita com carne suína do curso de Natal do chef Juarez CamposCrédito: Marcelle Louback/Divulgação
CURSO DE NATAL NA CASA DO CHEF JUAREZ CAMPOS
O concorrido curso de pratos natalinos do chef Juarez Campos abriu uma nova turma para o dia 11/12 (quarta-feira), às 20h. A aula, para 20 pessoas, será no espaço Casa do Chef Juarez. O programa contém sete receitas: salada de frutas tropicais com camarões ao curry e açafrão; peixe all'acqua pazza; bacalhau gratinado; picanha suína com molho cítrico, ervas e especiarias; farofa de castanha; pavê com creme de nozes; e pudim inglês de panetone. O valor é R$ 180 por pessoa, já com apostila inclusa e degustação dos pratos. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130 (interfone 2), Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: (27) 3225-6979 e 98128-2486.
Tábua sob encomenda do restaurante NozCrédito: Dominique Lima/Divulgação
PRATOS E TÁBUAS DE FRIOS PARA A CEIA DE NATAL
O restaurante Noz, em Jardim da Penha, vai receber encomendas de pratos e tábuas de fritos para o Natal. Estão no cardápio Filé Wellington (R$ 285/1 kg), salada de bacalhau com grão de bico (R$ 135/1 kg), quiche de cogumelo (R$ 150) e tábua com queijos, embutidos, castanhas, frutas, chocolate e geleia (R$ 280). Os pedidos podem ser feitos até 17/12 pelo (27) 99719-6394 ou no Instagram @noz.comidaafetiva. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, loja 10, Jardim da Penha, Vitória.
ALMOÇO EXECUTIVO COM RODÍZIO DE ACOMPANHAMENTOS
O restaurante Dido lançou recentemente almoço executivo, que inclui uma opção de carne, salada do dia, mix de raízes, rodízio de acompanhamentos e uma sobremesa (R$ 54,90 por pessoa). Além do filé mignon grelhado com manteiga de ervas e do filezinho de peito de frango, o cliente tem como escolha filé de budião e picanha suína assados em forno a lenha com manteiga de limão. Entre as guarnições, servidas à vontade, há farofinha de panko com alho, risoto de limão siciliano e legumes na brasa. O cardápio muda toda semana. O almoço é de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-3545.