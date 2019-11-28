Pitadas: restaurante repaginado, curso de cozinha funcional e mais

Com passagem pelo Canaille Bar e pelos restaurantes Éclat, Rojo Gastronomia e Tartar & Co, do chef Erick Jacquin, todos em São Paulo, a talentosa chef Marja Akina acaba de assumir a cozinha do Cosmô, na Praia do Canto. Marja, que participou da primeira temporada do reality Cozinha sob Pressão (Hell's Kitchen), do SBT, reformulou todo o cardápio da casa, incluindo criações instigantes e deliciosas. Uma delas é o sorbet de gaspacho (sopa fria) com provolone desidratado e geleia de figo (R$ 29, entrada individual).
Outro exemplo é o Pastelzinho Jacquin, recheado com tartar de carne trufado (R$ 52, com oito), tão gostoso quanto o mignon com purê de couve-flor, mini horta e molho roti trufado (R$ 71, individual). O bar também traz novos coquetéis, agora assinados pelo bartender Gerson Marcos (ex-Grappino), autor do imperdível Thaicoso: gim, capim santo, limão siciliano, água com gás e gengibre. No Via Cruzeiro Mall. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99942-7088.
BIO GOURMET REALIZA WORKSHOP DE RECEITAS FIT
O restaurante de comida saudável Bio Gourmet, na Praia da Costa, comemora três anos na próxima quarta (04/12) com uma aula especial das chefs Ana Paula Suter e Silvia Closs, às 19h. Com o tema "Fit e Funcional", o workshop terá demonstração e degustação de oito receitas, que estarão reunidas em uma apostila para os participantes. São elas: ceviche de coco, tartar de banana-da-terra, estrogonofe de camarão, arroz de castanha, brownie e crème brûlée. Valor: R$ 190 por pessoa. O curso terá 20 vagas e as inscrições podem ser feitas pelos telefones (27) 99614-0102 e 99891-0005. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha.
WINE GARDEN PASSA A ABRIR PARA ALMOÇO
A partir deste fim de semana, o bistrô e bar de vinhos Wine Garden passa a abrir também para almoço à la carte: será às sextas, sábados e domingos, das 12h às 15h, por enquanto com o mesmo cardápio do jantar. A partir de janeiro, a casa também vai oferecer menu executivo, durante o dia, de segunda a sexta. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
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