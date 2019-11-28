Pitadas: restaurante repaginado, curso de cozinha funcional e mais

Outro exemplo é o Pastelzinho Jacquin, recheado com tartar de carne trufado (R$ 52, com oito), tão gostoso quanto o mignon com purê de couve-flor, mini horta e molho roti trufado (R$ 71, individual). O bar também traz novos coquetéis, agora assinados pelo bartender Gerson Marcos (ex-Grappino), autor do imperdível Thaicoso: gim, capim santo, limão siciliano, água com gás e gengibre. No Via Cruzeiro Mall. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99942-7088.