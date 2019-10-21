Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segundou!

Restaurantes abertos segunda-feira na Grande Vitória: veja onde comer

No almoço ou no jantar, um guia com restaurantes, bares, cafés, docerias e hamburguerias que funcionam no tradicional dia de folga desses estabelecimentos

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 17:42

Evelize Calmon

Arroz de tomate com ricota de macadâmia do Ubud Cafe, em Vitória Crédito: Raphael Teixeira/Divulgação
Se é no fim de semana que todo mundo se programa para comer fora e curtir uns bons drinques, o que sugerir para os que preferem sair para um bar ou restaurante em plena segunda-feira? Nesse dia, muitos estabelecimentos fecham as portas para dar folga à equipe que trabalhou pesado de quinta a domingo. É o dia de folga de vários chefs, cozinheiros, garçons e donos de restaurantes, e também o dia escolhido pelos que evitam o rush do fim de semana nas mesas e balcões mais concorridos.   
Quer curtir um happy hour mais tranquilo e sem enfrentar fila de espera? Nossa lista tem opções para todos os gostos e bolsos, em Vitória, Vila Velha e Serra. Também raro, o almoço executivo às segundas faz parte do roteiro que contempla bares, botecos, pizzarias, hamburguerias, restaurantes, docerias e muito mais. Então, bora segundar?    
Burrata com chutney de cebola, molho pesto e presunto de Parma do Aleixo, em Vitória Crédito: Jonathan Erlaches/Divulgação

VITÓRIA - ALMOÇO E JANTAR:

A Confeitaria

Café, confeitaria e almoço executivo. De segunda a sábado, das 11h30 às 20h. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.

Aleixo

Cozinha contemporânea. De segunda a quinta, das 12h à 0h. Sexta e sábado até 1h e domingo até 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Pirão

Cozinha capixaba. De segunda a quinta, das 11h às 16h e das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

Casa Graviola

Cozinha contemporânea. Diariamente das 11h30 às 22h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.

King Kone Pizza Bar

Pizzas, massas e saladas. De segunda a quinta, das 11h às 14h30 e das 17h às 23h30. Sábado, das 11h às 15h e das 18h às 2h. Domingo, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.

Caranguejo do Assis (Camburi)

Cozinha capixaba. Segunda, terça e quarta, das 17h às 23h. De quinta a domingo, das 11h às 23h. Av. Dante Michelini, Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.

Empório Joaquim

Padaria gourmet, delicatéssen e bistrô. De segunda a sexta, das 9h às 21h; sábado, das 9h às 19h; e domingo, das 9h às 14h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2668.

Rock Burger

Almoço executivo e hambúrguer. De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h; sexta e sábado, das 11 à 1h; domingo, das 11h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 172, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4600.

Partido Alto (Praia do Canto)

Cozinha capixaba. De segunda a sábado, das 11h à 1h e domingo das 11h à 0h. Rua João da Cruz, 80, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8559.

Partido Alto (Jardim da Penha)

Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 1h. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 20, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-4086.

Kaffa Cafeteria

Cafés, lanches e almoço executivo. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601.

Tulha Cafeteria

Café e lanches. De segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado, das 14h às 19h. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98802-1767.

Temakeria e Cia

Comida japonesa. De domingo a quinta, das 11h às 14h30 e das 18h30 à 0h. Sexta e sábado, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 5h30. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611. 

Casa do Cervejeiro

Cervejas e petiscos. De segunda a sexta, a partir das 11h. Sábado e domingo,  das 10h às 16h. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, lojas 23/24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.

Rancho Beliskão

Cozinha variada. Diariamente, das 11h à 0h. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.

Al Jazira

Cozinha árabe. Diariamente, das 12h às 22h30. Esquina entre as ruas Sete e Coronel Monjardim, em frente à entrada principal do Palácio da Fonte Grande, Centro, Vitória. (27) 99779-9880.  

Mahi Mahi Poke

Comida havaiana. Diariamente, das 11h30 às 22h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 20, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-9790. 

Cantina d'Itália

Cozinha italiana. De segunda a sábado, das 11h às 15h30 e das 18h às 23h30. Domingo, das 11h às 16h. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350. 

Duckbill Cookies and Coffee

Cafeteria. De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo, das 9h às 17h. Av. Saturnino de Brito, 1415, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.

Ubud Cafe

De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Rua Joaquim Lírio, 189, Plaza Praia, Praia do Canto, Vitória.

Figata (Shopping Vitória)

Pizzaria. Diariamente, das 11h30 às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Ala Gourmet, 2º piso, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3376-4451.

Balthazar

Cozinha contemporânea. Diariamente, das 7h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 15, esquina com Joaquim Lírio, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897.
Croque Madame da Kaffa Cafeteria, em Vitória Crédito: Roberto Barros/Divulgação

VITÓRIA - SOMENTE ALMOÇO:

d'Bem

Cozinha variada e opções veganas. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.

Papaguth

Cozinha capixaba. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.

Nóz Comida Afetiva

Cozinha variada. De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sexta também das 19h30 às 23h. Sábado, das 12h às 16h. Galeria Sexta Avenida, Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394. 

São Pedro

Cozinha capixaba. De sábado a segunda, das 11h às 16h. De terça a sexta, das 11h às 20h30. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470.

Moquecaria Teresão

Cozinha capixaba. De segunda a sexta, das 10h30 às 16h. Sábado e domingo, das 10h30 às 18h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 948, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 3322-9855.

Quiosque do Alemão

Cozinha capixaba. Diariamente, das 10h30 às 16h. Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 14, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3345-2099.

Beco do Siri

Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 17h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1080, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 99930-4439. 

Santa Salada

Cozinha variada. De segunda a sexta, das 11h às 18h. Rua Desembargador Homero Mafra, 89, loja 5, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3207-7761.

Zayin Café

Cafés, lanches e almoço executivo. De segunda a quinta, das 10h às 19h, e sexta, das 10h às 16h. Rua Graciano Neves, 156, Centro, Vitória. (27) 3102-9818.

Verde Perene

Cozinha oriental vegetariana (self-service). De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 11h30 às 15h. Escadaria Maria Ortiz, 29, Centro, Vitória. (27) 3029-6049.

Taurus

Cozinha internacional. Domingo e segunda, das 12h às 15h. De terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 1h. Rua Madeira de Freitas, 174, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-4888.    
Farofa do Boteco do João, em Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

VITÓRIA - SOMENTE JANTAR:

Boteco do João

Cozinha popular brasileira. Segunda, quarta, quinta e sexta, das 15h à 0h. Sábado e domingo, das 10h às 18h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.   

Recanto Gaúcho

Churrasco à la carte. De segunda a sexta, a partir das 16h. Sábado e domingo, a partir das 10h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-1162.

Grappino Rangobar

Cozinha brasileira e drinques variados. De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 19h à 1h. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

O Libanês

Cozinha árabe. Segunda e terça, das 10h às 22h. De quarta a sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 18h às 22h. Rua Esther Oliveira Galvêas, 130, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98865-5155.

Route's Burger & Beer

Hambúrguer. Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.

Rigonito Sanduíches

Sanduíches variados. Diariamente, das 18h às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.

Banzai

Comida japonesa. Diariamente, das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.

Don Camaleone

Cozinha variada e pizzas. Diariamente, a partir das 18h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.

Sfiheria

Esfirras abertas. Diariamente, a partir das 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Loja 7, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566.

Burger & Fries

Hambúrguer. De domingo a quinta, das 18h às 22h30. Sexta e sábado, das 18h às 22h45. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia, Vitória. (27) 99246-4497.

El Libertador

Cozinha sul-americana. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Sábado, almoço das 12h às 15h. Avenida Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516. 

Wine Garden

Bar de vinhos e bistrô. Cozinha variada. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.

Due Bar e Gastronomia

Cozinha variada. De segunda a sábado, a partir das 17h. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.

Piu Especiarias

Cozinha variada. Segunda, das 18h às 23h. De terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 11h30 às 16h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-3863.

Outsider Sport Bar

Diariamente, das 18h à 0h. Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99803-4362. 

Empório Auguri

Massas e risotos. Delicatéssen. De segunda a sexta, das 18h às 23h. Sábado, das 11h às 23h30. Domingo, das 11h às 15h. Rua Alípio da Costa e Silva, 39, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-0300.

Canto do Vinho

Cozinha variada. De segunda a sexta, a partir das 18h. Sábado, almoço a partir das 12h e jantar a partir das 18h. Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070. 

Fratelli Reggiani

Cervejaria com pratos e petiscos variados. De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 12h à 0h e domingo até 22h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1.011, Pontal de Camburi, Vitória. (27) 99274-1836.
Picanha com acompanhamentos do restaurante Ricks BBQ, em Vila Velha Crédito: Ricks BBQ/Instagram

VILA VELHA - ALMOÇO E JANTAR:

Regina Maris

Cozinha brasileira. Diariamente, das 17h à 0h. Rua Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. (27) 3299-0897.

Caranguejo do Assis

Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 0h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.   

Restaurante Atlântica

Cozinha capixaba. Segunda e de quarta a sexta, das 11h às 16h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 11h às 16h. Av. Antônio Gil Veloso, 80, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-2341.

Barzito

Cozinha popular brasileira. De segunda a sábado, das 11h às 23h. Rua Lúcio Bacelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-4895.

Bar do Zé

Cozinha popular brasileira. De segunda a sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 8h30 às 16h. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.

Poke Beach

Comida havaiana. De segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 460, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-0765.

Coco Bambu

Frutos do mar. De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h. Domingo, das 11h30 à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.

Ricks BBQ

Carnes. Diariamente, das 11h30 às 23h. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
Toast de avocado do Atha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini

VILA VELHA - SOMENTE ALMOÇO:

Atha

Café e restaurante de comida ayurvédica. De segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 15h (almoço das 12h às 15h). Av. Saturnino Rangel Mauro, 3250, loja 10, Itaparica, Vila Velha. (27) 3208-3194.  

Marzen (Comer Zen)

Restaurante e lanchonete vegetarianos. De segunda a sexta, das 8h às 20h (almoço das 11h30 às 14h30). Rua Vinícius Tôrres, 635, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 98179-0016.

Bio Gourmet Funcional

Bufê de comida funcional sem glúten (seguro para celíacos). De segunda a sábado, das 11h30 às 15h30. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.  

Foliage Café

Cafés especiais e pratos vegetarianos e veganos. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Rua 15 de Novembro, 600, Centro, Vila Velha. (27) 3329-2233.
Coxinhas sem massa do Gol Burger, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

VILA VELHA - SOMENTE JANTAR:

Gol Burger

Hambúrguer e cozinha variada. Segunda, terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua 15 de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.

Bacana Churrasco & Cia

Churrasco à la carte. De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 23h. Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575. 

Banzai (Praia da Costa)

Comida japonesa. Diariamente, a partir das 18h. Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3311-4969.

Petiscaria do Jojô

Cozinha popular brasileira. De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Aristides Lôbo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.
Moqueca de peixe com camarões do Recanto Miramar, em Jacaraípe Crédito: Fabio Machado/Divulgação

SERRA (MANGUINHOS E JACARAÍPE):

Enseada de Manguinhos

Cozinha capixaba. Diariamente, das 9h às 23h. Avenida Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.

Pierrot da Praia

Churrasco à la carte e cozinha capixaba. Diariamente, das 11h à 0h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677. 

Recanto Miramar

Cozinha capixaba. Diariamente, das 11h às 16h. Rua Yolanda Noé Calmon, 63, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384.

Berro D'água

Cozinha capixaba. De quarta a segunda (fecha terça), das 10h às 23h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Serra Vila Velha Centro de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados