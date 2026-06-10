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Eleições 2026

TRE-ES dá orientações a candidatos sobre prestação de contas eleitorais

Publicado em

10 jun 2026 às 19:35

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) começou, nesta quarta-feira (10), o Seminário de Prestação de Contas Eleitorais, voltado a pré-candidatos, dirigentes partidários, contadores, advogados e demais profissionais que atuarão nas Eleições 2026. 


O evento acontece no auditório do Tribunal e tem como objetivo orientar os participantes sobre as regras para arrecadação de recursos, gastos de campanha e prestação de contas. A programação segue até sexta-feira (12), sempre das 15h às 18h. Durante os encontros, serão abordados temas como a abertura e movimentação das contas bancárias de campanha, os documentos exigidos para comprovação de despesas e a utilização do Sistema de Prestação de Contas. 


Também serão discutidas as consequências para candidatos e partidos que deixarem de prestar contas ou não comprovarem corretamente o uso de recursos públicos.Entre as novidades previstas para o pleito de 2026 está a apresentação do novo Sistema de Prestação de Contas, desenvolvido integralmente em ambiente digital.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Denúncia

Pai é preso suspeito de estuprar filha por 9 anos em Marilândia

Publicado em 10/06/2026 às 19:37

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (10), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar e do Conselho Tutelar. Segundo as investigações, ele é suspeito de cometer abusos sexuais contra a própria filha, atualmente com 16 anos, além de ameaçá-la para que enviasse vídeos íntimos.



De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam começado há cerca de nove anos, quando a vítima ainda era criança. O caso foi descoberto após a mãe da adolescente perceber a situação e procurar o Conselho Tutelar e a polícia. A partir da denúncia, as equipes realizaram uma ação que resultou na prisão do suspeito.


O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima de violência sexual

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
Previsão do tempo

Dia dos Namorados com previsão de chuva e granizo para 43 cidades do ES

Publicado em 10/06/2026 às 14:25
O aviso do Inmet é válido das 00h00min até 23h59min do dia 12 de junho Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuva, ventos intensos e queda de granizo no Espiríto Santo. O aviso é válido para todo o dia 12 de junho, data que em se comemora o Dia dos Namorados. 


Segundo o Inmet, a previsão é de chuva até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O orgão complementou que o risco de alagamento é baixo. 


Ao todo, 43 municípios estão sob alerta. Confira: 


  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Crimes

Trio suspeito de furtar celulares em loja de Ibatiba é detido em Irupi

Publicado em 10/06/2026 às 12:03

Três pessoas suspeitas de envolvimento no furto ocorrido em uma loja de celulares em Ibatiba, na região do Caparaó do Espírito Santo, no último sábado (6), foram detidas pela Polícia Militar na segunda-feira (8) no interior de Irupi. De acordo com a polícia, eles teriam participado de uma sequência de crimes registrados nos dois municípios e também em Iúna, no último fim de semana.


As investigações, de acordo com a polícia, tiveram início após o furto de um veículo em Iúna, na última sexta-feira (5). Depois, o grupo foi apontado como suspeito de furtar um Volkswagen Gol, também em Iúna. O veículo teria sido utilizado na invasão e arrombamento de uma loja de celulares no distrito de Santa Clara, em Ibatiba (veja no vídeo abaixo).


Após a localização do veículo abandonado em uma área rural de Irupi, a polícia encontrou os suspeitos e recuperou três aparelhos celulares. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Falta de visibilidade

Engavetamento causado por neblina e fumaça de café deixa 5 feridos em Águia Branca

Publicado em 10/06/2026 às 11:52

Um acidente envolvendo uma carreta, duas caminhonetes, um carro, além de duas motocicletas deixou cinco pessoas feridas na ES 080, na entrada do Córrego São João, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a visibilidade na rodovia foi prejudicada pela combinação de neblina e fumaça produzida por secadores de café instalados às margens da estrada.  


Segundo a PM, os envolvidos contaram que seguiam todos em baixa velocidade, quando a carreta não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira de um dos veículos, provocando a sequência de colisões. 


Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi levada para um hospital em Barra de São Francisco. Os demais feridos foram atendidos no Pronto-Socorro Municipal de Águia Branca. Todos os condutores, à exceção da mulher gravemente ferida, foram submetidos ao teste de bafômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Atualização

10/06/2026

O texto foi atualizado para incluir informações mais detalhadas da Polícia Militar sobre a dinâmica do acidente, com base nos relatos dos envolvidos, além dos resultados dos testes de bafômetro.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Dois motociclistas morrem em acidentes num intervalo de 5 horas na BR 482 em Alegre

Publicado em 10/06/2026 às 10:12

Dois motociclistas, de 26 e 40 anos, morreram em acidentes ocorridos em um intervalo de cerca de 5 horas na BR 482 em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo, na noite terça-feira (9). 


No primeiro registro da Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma batida com um carro na localidade de Castelinho (vídeo acima). Já no distrito de Celina, o motociclista perdeu o controle e bateu contra um meio fio da rodovia.


De acordo com a PM, às 18h20 houve um chamado para o acidente em Castelinho. As causas da batida não foram informadas. O piloto da motocicleta, identificado como Wesley de Oliveira Rodrigues, 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do automóvel foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre para prestar esclarecimentos.


Já às 23h18, os militares receberam novo chamado de acidente, desta vez, nas proximidades do distrito de Celina, zona rural de Alegre, sentido Guaçuí. O piloto de uma moto Honda Bros perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra o meio-fio da rodovia. Danilo Furtado Pereira, de 40 anos, morreu no local. 


Segundo a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro que colidiu com o motociclista foi encaminhado à delegacia, ouvido e liberado uma vez que permaneceu no local do acidente e, até o momento, não foram constatados elementos que justificassem a sua prisão em flagrante, informou a PC. Os casos seguem em investigação. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cidade Pomar

Busca por foragido que atacou PM acaba em troca de tiros e prisão de homem na Serra

Publicado em 10/06/2026 às 09:38

Um homem identificado como Thiago Igor Fernandes, de 31 anos, apontado pela polícia como gerente do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região de Cidade Pomar, na Serra, foi preso após uma troca de tiros com policiais penais na manhã desta quarta-feira (10).


A situação aconteceu quando equipes da Recaptura (RECAP) realizavam diligências para localizar o tio dele, Joelson Nascimento de Jesus, conhecido como "Gugu", foragido da Justiça e suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio do policial militar Saimen Rodrigues, em maio de 2024.


Segundo a Polícia Penal, após trabalho de investigação sobre uma residência onde o foragido poderia estar escondido, os agentes encontraram Thiago no imóvel.

Thiago Igor Fernandes foi preso em Cidade Pomar, na Serra
Thiago Igor Fernandes foi preso em Cidade Pomar, na Serra Polícia Penal

Ainda de acordo com a corporação, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito se armou com uma arma e se recusou a obedecer às ordens para se render. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Thiago acabou detido pela equipe. Na casa dele foram apreendidas munições e uma espingarda.


A Polícia Penal afirmou que Thiago atuava como braço armado do tráfico de drogas na região, sob o comando de Joelson. O foragido estaria escondido no Rio de Janeiro e viajaria ao Espírito Santo para recolher dinheiro do tráfico, resolver conflitos e abastecer o grupo criminoso com armamentos.


Segundo a corporação, Thiago possui duas passagens por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, quando era adolescente, além de um registro relacionado à Lei Maria da Penha. Já na fase adulta, foi condenado por tráfico de drogas, cumpriu pena e estava em liberdade havia cerca de um ano.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Grande Vitória

Motorista foge da PRF e é flagrado com 52 kg de droga em Cariacica

Publicado em 09/06/2026 às 15:22

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cariacica, nesta terça-feira (9). A droga estava escondida em um Fiat Toro cujo motorista fugiu de uma fiscalização na BR 101. Após perseguição, ele foi abordado na ES 080, em Cariacica Sede.


O entorpecente foi localizado em um compartimento oculto do veículo com o auxílio de um cão farejador da corporação. Durante a abordagem, o motorista, de 37 anos, apresentou versões contraditórias. Inicialmente, afirmou ter recebido a droga em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que faria a entrega em Cariacica.


Ele foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. Como a ocorrência ainda estava em andamento, não havia informações sobre as medidas adotadas em relação ao condutor. O nome dele não foi divulgado.

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF em Cariacica
Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF em Cariacica Divulgação/PRF
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

Dupla é presa suspeita de assassinato em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 09/06/2026 às 14:11
Crime aconteceu no bairro Parque Laranjeiras
Luiz Cláudio Vigna foi assassinado em Cachoeiro de Itapemirim Montagem | A Gazeta

Dois homens, de 25 e 35 anos, foram presos suspeitos de participação no assassinato de Luiz Cláudio Vigna, de 40 anos, ocorrido no último sábado (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada morta no bairro Parque das Laranjeiras.


Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, eles são integrantes de uma facção do tráfico de drogas que atua no bairro Zumbi. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi esclarecida. "As investigações indicam que os dois detidos integram uma organização criminosa conhecida como BMD (Bonde do Maria Dias)", explicou o delegado Felipe Vivas.


Durante a ação policial, também foram apreendidos um Honda Civic utilizado no assassinato de Luiz Cláudio, materiais relacionados ao tráfico de drogas e mais de R$ 15 mil em dinheiro. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Novo piso

Fonte interativa da Prainha ficará fechada para obra em Vila Velha

Publicado em 09/06/2026 às 13:59
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A fonte interativa do Parque da Prainha, em Vila Velha, foi desligada na terça-feira (9) para a instalação de um novo piso antiderrapante. Segundo a prefeitura, a obra terá início na próxima segunda-feira (16), e a atração deve voltar a funcionar em 25 de junho. 


Inaugurada em 2024, a fonte interativa é uma das principais atrações do Parque da Prainha. O espaço conta com 24 jatos de água distribuídos em uma área de aproximadamente 340 metros quadrados.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Avenida Mestre Álvaro

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra

Publicado em 09/06/2026 às 11:33
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra Mikaella Mozer

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta terça-feira (9), na Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra.


De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. 


Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista ou a dinâmica do acidente.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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