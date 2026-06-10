TRE-ES dá orientações a candidatos sobre prestação de contas eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) começou, nesta quarta-feira (10), o Seminário de Prestação de Contas Eleitorais, voltado a pré-candidatos, dirigentes partidários, contadores, advogados e demais profissionais que atuarão nas Eleições 2026.





O evento acontece no auditório do Tribunal e tem como objetivo orientar os participantes sobre as regras para arrecadação de recursos, gastos de campanha e prestação de contas. A programação segue até sexta-feira (12), sempre das 15h às 18h. Durante os encontros, serão abordados temas como a abertura e movimentação das contas bancárias de campanha, os documentos exigidos para comprovação de despesas e a utilização do Sistema de Prestação de Contas.





Também serão discutidas as consequências para candidatos e partidos que deixarem de prestar contas ou não comprovarem corretamente o uso de recursos públicos.Entre as novidades previstas para o pleito de 2026 está a apresentação do novo Sistema de Prestação de Contas, desenvolvido integralmente em ambiente digital.