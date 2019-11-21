Pitadas: novo café com cookies, lançamento de cardápio e mais

Será inaugurada na sexta (22), a primeira loja capixaba da DuckBill Cookies and Coffee, franquia especializada no tradicional biscoito americano. Inicialmente, a casa vai funcionar das 9h às 20h de segunda a sexta e das 9h às 18h aos sábados e domingos, com 12 sabores do doce no cardápio, dividido em Tradicionais e Especiais. Um destaque entre os tradicionais é o de chocolate com nozes (R$ 9,50 cada um).
Floresta Negra, Black Coffee e Macadâmia compõem a lista de especiais, que custam R$ 10,90 cada um. Para acompanhar os cookies, serão servidos café arábica mineiro (espresso a partir de R$ 5,50), cappuccinos, frappuccinos, chocolates, frozens, sodas, chás e sucos. Av. Saturnino de Brito, 1415, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116. Instagram: @duckbill.praiadocanto.
NOVO MENU EM RESTAURANTE DO DAY BY DAY
O restaurante Peppe, na Praia do Canto, renovou o cardápio incluindo entradas, pratos, drinques e sobremesa inéditos para a temporada primavera/verão. Um dos lançamentos é o pork bao, pão chinês no vapor recheado com costelinha de porco, sweet chili, aioli e picles de cebola roxa (R$ 42 a porção com quatro). Entre os novos pratos principais, o Pescado di Verano combina peixe fresco grelhado do dia com arroz de gengibre, purê de abóbora, iogurte e crispy de cebolinha (R$ 79, individual). De sobremesa, a novidade é o Sundae Peppe, de sorvete de canela com caramelo salgado, farofa de avelã e tortinha frita de maçã (R$ 28). Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 20 e 21, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-6828. Instagram: @pepperestaurante.
AULA DE CULINÁRIA INFANTIL PARA O NATAL
Já estão abertas as inscrições para o curso de culinária infantil Mestre Kukinha especial de Natal. As últimas aulas de 2019 serão no dia 7 de dezembro, na loja Kouzina Club. Sob a supervisão dos chefs Alessandro Eller e Flávia Gama, os pequenos aprenderão a preparar uma receita natalina. O curso acontecerá em dois horários: uma turma começa às 9h e a outra às 10h30. As crianças interessadas em participar devem ter entre 4 e 11 anos e seus pais ou responsáveis devem inscrevê-las, presencialmente, na própria Kouzina, levando 2kg de leite em pó. Todos os produtos arrecadados serão doados para a Obra Social Gabriel Delanne, em Cariacica. A Kouzina Club fica na Rua Aleixo Netto, 842, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 3026-2105 e Instagram @buaizalimentos.
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