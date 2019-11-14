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Notas gastronômicas

Pitadas: ação beneficente, festival de risotos e menu saudável

Fique por dentro das novidades em destaque esta semana na gastronomia capixaba. Agenda inclui evento em benefício de crianças com câncer em um bar de Jardim da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 19:55

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 19:55

Filé ao gorgonzola com batata chips do Divino Botequim Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Na próxima quinta-feira, dia 21, o Divino Botequim realiza uma ação especial em benefício das crianças com câncer atendidas pela Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). Durante o 4º Divino Day Acacci, todo o lucro obtido com a venda do petisco filé ao gorgonzola será revertido para a instituição. O evento começa às 18h, ao som de voz e violão com Marcelo Ribeiro. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
Risoto de camarão do festival de risotos da Cantina do Bacco Crédito: Cantina do Bacco/Reprodução Instagram

FESTIVAL OFERECE RISOTOS A UM PREÇO ÚNICO

Realizado às terças, quartas e quintas, a partir das 18h, o festival de risotos do restaurante Cantina do Bacco contempla sete opções do prato, todas individuais e com o mesmo preço: R$ 59. A ação é exclusiva das unidades da Praia do Canto e do Shopping Vitória. Além do risoto de camarão, do de frutos do mar e do de camarão com lagosta, são destaque o de grana padano com perfume de trufa e tiras de filé e o risoto ao pesto com lagosta. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto. (27) 2142-3040. Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3137-2057.   
Salada Refrescante do espaço Atha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

NOVO ESPAÇO COM CULINÁRIA AYUVÉRDICA

Funcionando em soft opening desde o último dia 28/10, em Vila Velha, o espaço Atha reúne terapias integrativas, yoga, estética e gastronomia baseada nos princípios da Ayurveda, ciência medicinal milenar desenvolvida na Índia. O cardápio contém cafés, chás, kombuchas, chocolates, lassi de manga (com leite de coco, coco flocado e massala doce da casa/R$ 10) e bebidas ayurvédicas como o Golden Milk (leite vegetal, cúrcuma, gengibre, canela, cardamomo e açúcar mascavo/R$ 10). Os pratos, desenvolvidos pela terapeuta ayurvédica especializada em cozinha funcional Clarissa Barros, mudarão de acordo com as estações.
No momento, estão em cartaz pedidas como a Salada Refrescante, mix de quinoa, tomate, sementes, damasco, hortelã, cebola roxa e especiarias com folhas verdes e molho de limão (R$ 18) e o hambúrguer de lentilha germinada com shiitake, cheddar vegano, tomate assado e folhas verdes (R$ 25). Av. Saturnino Rangel Mauro, 3250, loja 10, Itaparica, Vila Velha. (27) 3208-3194. A casa vai funcionar nesta sexta e sábado (15 e 16) das 8h às 15h.  

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