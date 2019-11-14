Pitadas: ação beneficente, festival de risotos e menu saudável

Filé ao gorgonzola com batata chips do Divino Botequim Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Na próxima quinta-feira, dia 21, o Divino Botequim realiza uma ação especial em benefício das crianças com câncer atendidas pela Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). Durante o 4º Divino Day Acacci, todo o lucro obtido com a venda do petisco filé ao gorgonzola será revertido para a instituição. O evento começa às 18h, ao som de voz e violão com Marcelo Ribeiro. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

Risoto de camarão do festival de risotos da Cantina do Bacco Crédito: Cantina do Bacco/Reprodução Instagram

FESTIVAL OFERECE RISOTOS A UM PREÇO ÚNICO

Realizado às terças, quartas e quintas, a partir das 18h, o festival de risotos do restaurante Cantina do Bacco contempla sete opções do prato, todas individuais e com o mesmo preço: R$ 59. A ação é exclusiva das unidades da Praia do Canto e do Shopping Vitória. Além do risoto de camarão, do de frutos do mar e do de camarão com lagosta, são destaque o de grana padano com perfume de trufa e tiras de filé e o risoto ao pesto com lagosta. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto. (27) 2142-3040. Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3137-2057.

Salada Refrescante do espaço Atha, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

NOVO ESPAÇO COM CULINÁRIA AYUVÉRDICA

Funcionando em soft opening desde o último dia 28/10, em Vila Velha, o espaço Atha reúne terapias integrativas, yoga, estética e gastronomia baseada nos princípios da Ayurveda, ciência medicinal milenar desenvolvida na Índia . O cardápio contém cafés, chás, kombuchas, chocolates, lassi de manga (com leite de coco, coco flocado e massala doce da casa/R$ 10) e bebidas ayurvédicas como o Golden Milk (leite vegetal, cúrcuma, gengibre, canela, cardamomo e açúcar mascavo/R$ 10). Os pratos, desenvolvidos pela terapeuta ayurvédica especializada em cozinha funcional Clarissa Barros, mudarão de acordo com as estações.

No momento, estão em cartaz pedidas como a Salada Refrescante, mix de quinoa, tomate, sementes, damasco, hortelã, cebola roxa e especiarias com folhas verdes e molho de limão (R$ 18) e o hambúrguer de lentilha germinada com shiitake, cheddar vegano, tomate assado e folhas verdes (R$ 25). Av. Saturnino Rangel Mauro, 3250, loja 10, Itaparica, Vila Velha. (27) 3208-3194. A casa vai funcionar nesta sexta e sábado (15 e 16) das 8h às 15h.