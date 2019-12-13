5 dicas de comida japonesa para curtir no fim de semana

Temaki empanado

Com 44 peças, o combinado San é um dos mais pedidos no Japa San 2Go. Sashimi de salmão, sushi poró (de salmão coberto com crispy de alho-poró), tuna ginger (de atum com gengibre) e hot gambei (empanado e coberto com couve frita) estão na seleção, que custa R$ 140. Aberto de terça a domingo, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4004. Foto: Bruno Coelho

Inaugurado este mês na Praia da Costa, o Japa Temaki é uma rede de franquia que nasceu em Juiz de Fora-MG. No cardápio da primeira unidade capixaba há uma seção de combinados mais em conta, de R$ 18,90 a R$ 32,90, servidos de segunda a sexta. Para quem controla as calorias, uma sugestão é o Combinado Fit (foto), com 21 peças (R$ 53,90). De terça a domingo, das 18h à 0h. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201. Foto: Thiago Britto

Fiel à culinária japonesa tradicional, o delivery Uni Sushi Premium oferece desde os clássicos até iguarias como vieira, atum bluefin e uni (ouriço). O menu degustação de salmão com 30 unidades (foto) traz em destaque nigiri zushi de barriga de salmão trufada, sashimi de salmão marinado e uramaki com ovas de capelin. Quanto: R$ 125. Entregas em Vitória e Vila Velha de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. (27) 99895-3318. Foto: Rodrigo Soad

Conhecido pelo bom custo-benefício em Itapoã, o canela-verde Ajá Ajá tem entre as especialidades o yakisoba, disponível em dois tamanhos: o pequeno custa R$ 22 e o grande R$ 32. O gyoza também faz sucesso, em porções de quatro ou oito unidades recheadas com camarão (R$ 25, com 8), carne de boi ou de porco (R$ 22, com 8). Aberto todos os dias, das 18h às 23h30. Av. Fortaleza, 832, Itapuã, Vila Velha. (27) 3289-8884. Foto: Leonel Iglesias