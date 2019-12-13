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Delivery e restaurantes

5 dicas de comida japonesa para curtir no fim de semana

Confira a lista e prepare-se para ficar com água na boca: tem dica de temaki, de yakisoba, de gyoza e de combinados bem variados nos japas da Grande Vitória. Bom apetite!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 13:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 13:00

Temaki empanado

Com 44 peças, o combinado San é um dos mais pedidos no Japa San 2Go. Sashimi de salmão, sushi poró (de salmão coberto com crispy de alho-poró), tuna ginger (de atum com gengibre) e hot gambei (empanado e coberto com couve frita) estão na seleção, que custa R$ 140. Aberto de terça a domingo, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 535, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4004. Foto: Bruno Coelho
Inaugurado este mês na Praia da Costa, o Japa Temaki é uma rede de franquia que nasceu em Juiz de Fora-MG. No cardápio da primeira unidade capixaba há uma seção de combinados mais em conta, de R$ 18,90 a R$ 32,90, servidos de segunda a sexta. Para quem controla as calorias, uma sugestão é o Combinado Fit (foto), com 21 peças (R$ 53,90). De terça a domingo, das 18h à 0h. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201. Foto: Thiago Britto
Fiel à culinária japonesa tradicional, o delivery Uni Sushi Premium oferece desde os clássicos até iguarias como vieira, atum bluefin e uni (ouriço). O menu degustação de salmão com 30 unidades (foto) traz em destaque nigiri zushi de barriga de salmão trufada, sashimi de salmão marinado e uramaki com ovas de capelin. Quanto: R$ 125. Entregas em Vitória e Vila Velha de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. (27) 99895-3318. Foto: Rodrigo Soad  
Conhecido pelo bom custo-benefício em Itapoã, o canela-verde Ajá Ajá tem entre as especialidades o yakisoba, disponível em dois tamanhos: o pequeno custa R$ 22 e o grande R$ 32. O gyoza também faz sucesso, em porções de quatro ou oito unidades recheadas com camarão (R$ 25, com 8), carne de boi ou de porco (R$ 22, com 8). Aberto todos os dias, das 18h às 23h30. Av. Fortaleza, 832, Itapuã, Vila Velha. (27) 3289-8884. Foto: Leonel Iglesias
Marca registrada do restaurante Temakeria e Cia, o temaki Mauro Naves é um cone empanado recheado de salmão e camarão com cream cheese (R$ 32,90). O arroz é opcional no recheio. Outra pedida é o Salmão Crunch, com cream cheese, raspas de limão sicliano e lâminas de amêndoas (R$ 31,90). De domingo a quinta, das 18h30 à 0h; sexta e sábado, das 18h30 às 17h30. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611. Foto: Fabio Machado

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