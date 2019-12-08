Festival AssadorES reúne churrasco, cerveja e música na Prainha

Apaixonados por churrasco já podem anotar na agenda: vem aí mais uma edição do AssadorES, o maior festival regado a carne e cerveja realizado atualmente em solo capixaba. Feito pela primeira vez em 2018, no estacionamento de um grande shopping de Vila Velha, e em seguida na Praça do Papa, em Vitória, o evento retorna à cidade canela-verde com oito dias de programação gastronômica e musical no Parque da Prainha.
Entre os dias 12 e 15/12, e novamente de 19 a 22/12, o AssadorES vai reunir oito bancadas comandadas por assadores profissionais, que servirão cortes variados preparados em estilos diversos, do varal com fogo de chão à churrasqueira a carvão. O gaúcho Luís Pereira, o fluminense Casé Salles e a mineira Paula Lenz têm presença garantida junto aos capixabas Alcides Jr., Vinotage e Naninho BBq.
Prestes a inaugurar uma casa de carnes na Grande Vitória, Luís Pereira servirá provoleta, choripan aberto, legumes recheados e pirulito de fraldinha. Já Naninho BBQ terá como novidade em sua bancada shoulder steak com chimichurri e pão de alho. Veterano no festival, Casé Salles, do Nomad, levará ao braseiro sua novíssima kafta de cordeiro em espeto de canela.
Também não faltarão novidades para os cervejeiros, afinal, o AssadorES é uma parceria com o já tradicional Degusta Beer, e reunirá 12 cervejarias, capixabas e de fora do Estado. São elas: Barba Ruiva, Backer, Noi, Top Beer, Trindade, Piabier, Bigstep, Vikings, Trarko, Kingbier, Ronchi Beer e Mestra.
De Vila Velha, a Bigstep participará com oito estilos de cerveja, oferecendo pela primeira vez no evento sua Double New England IPA, recém-chegada ao portifólio. Os chopes da cervejaria serão vendidos com 300 e com 500ml, custando entre R$ 10 e R$ 20.
A música está garantida para agitar carnívoros e cervejeiros com shows de rock, pop e samba. As bandas Back to the Past, Killer Queen, Like a Boss, Sheep & Parafina, Duet's, Dona Fran, Ubando e Samba de Quintal, e os músicos Claudio Bocca e Alisson do Banjo são atrações. A estrutura do festival, que ocupará 2.500 metros quadrados, contará com espaço kids e área coberta.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL DE 12 A 15/12:
- Quinta - Back to the Past
- Sexta - Duets
- Sábado - Claudio Bocca e Sheep & Parafina
- Domingo - Alisson do Banjo
PROGRAMAÇÃO MUSICAL DE 19 A 22/12:
- Quinta - Killer Queen
- Sexta - Ubando
- Sábado - Like a Boss e Dona Fran
- Domingo - Samba de Quintal
- FESTIVAL ASSADORES:
- Quando: de 12 a 15/12 e de 19 a 22/12.
- Horários: quinta e sexta das 17h à 0h. Sábado e domingo, das 15h à 0h.
- Onde: Parque da Prainha, Vila Velha.
- Entrada gratuita.