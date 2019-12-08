Festival AssadorES reúne churrasco, cerveja e música na Prainha

Evento acontece de 12 a 15 e de 19 a 22 de dezembro em Vila Velha, reunindo oito assadores profissionais, 11 cervejarias e shows musicais do rock ao samba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 10:01

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 10:01

AssadorES acontece em dois finais de semana no Parque da Prainha Crédito: Instagram Inspire Produções
Apaixonados por churrasco já podem anotar na agenda: vem aí mais uma edição do AssadorES, o maior festival regado a carne e cerveja realizado atualmente em solo capixaba. Feito pela primeira vez em 2018, no estacionamento de um grande shopping de Vila Velha, e em seguida na Praça do Papa, em Vitória, o evento retorna à cidade canela-verde com oito dias de programação gastronômica e musical no Parque da Prainha
Entre os dias 12 e 15/12, e novamente de 19 a 22/12, o AssadorES vai reunir oito bancadas comandadas por assadores profissionais, que servirão cortes variados preparados em estilos diversos, do varal com fogo de chão à churrasqueira a carvão. O gaúcho Luís Pereira, o fluminense Casé Salles e a mineira Paula Lenz têm presença garantida junto aos capixabas Alcides Jr., Vinotage e Naninho BBq. 
Varal de churrasco é uma das atrações do evento Crédito: Inspire/Divulgação
Prestes a inaugurar uma casa de carnes na Grande Vitória, Luís Pereira servirá provoleta, choripan aberto, legumes recheados e pirulito de fraldinha. Já Naninho BBQ terá como novidade em sua bancada shoulder steak com chimichurri e pão de alho. Veterano no festival, Casé Salles, do Nomad, levará ao braseiro sua novíssima kafta de cordeiro em espeto de canela.     
Também não faltarão novidades para os cervejeiros, afinal, o AssadorES é uma parceria com o já tradicional Degusta Beer, e reunirá 12 cervejarias, capixabas e de fora do Estado. São elas: Barba Ruiva, Backer, Noi, Top Beer, Trindade, Piabier, Bigstep, Vikings, Trarko, Kingbier, Ronchi Beer e Mestra. 
De Vila Velha, a Bigstep participará com oito estilos de cerveja, oferecendo pela primeira vez no evento sua Double New England IPA, recém-chegada ao portifólio. Os chopes da cervejaria serão vendidos com 300 e com 500ml, custando entre R$ 10 e R$ 20. 
Festival terá 12 cervejarias com chopes artesanais  Crédito: Inspire/Divulgação
A música está garantida para agitar carnívoros e cervejeiros com shows de rock, pop e samba. As bandas Back to the Past, Killer Queen, Like a Boss, Sheep & Parafina, Duet's, Dona Fran, Ubando e Samba de Quintal, e os músicos Claudio Bocca e Alisson do Banjo são atrações. A estrutura do festival, que ocupará 2.500 metros quadrados, contará com espaço kids e área coberta.  

PROGRAMAÇÃO MUSICAL DE 12 A 15/12:

  • Quinta - Back to the Past
  • Sexta - Duets
  • Sábado - Claudio Bocca e Sheep & Parafina
  • Domingo - Alisson do Banjo
A banda Sheep & Parafina toca sábado, dia 12  Crédito: Vai Vendo Assessoria Digital

PROGRAMAÇÃO MUSICAL DE 19 A 22/12:

  • Quinta - Killer Queen
  • Sexta - Ubando
  • Sábado - Like a Boss e Dona Fran
  • Domingo - Samba de Quintal
  • FESTIVAL ASSADORES:
  • Quando: de 12 a 15/12 e de 19 a 22/12. 
  • Horários: quinta e sexta das 17h à 0h. Sábado e domingo, das 15h à 0h.
  • Onde: Parque da Prainha, Vila Velha. 
  • Entrada gratuita.

