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Festival reúne 11 cervejarias para comemorar os 468 anos de Vitória

Degusta Beer terá edição de aniversário da Capital capixaba, na Praça do Papa
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 set 2019 às 12:32

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 12:32

Cervejaria Barba Ruiva vai participar do Degusta Beer Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação
Vitória completa 468 anos no próximo domingo (8), mas a festa já começa nesta quarta-feira (4), na Praça do Papa, na Enseada do Suá. No local, será realizado o Degusta Beer que vai reunir 11 cervejarias do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 100 rótulos premiados. Os preços variam de R$ 10 a R$ 35.
> Festival de Frutos do Mar e Torta Capixaba com pratos a partir de R$ 5
Se você tem dúvida sobre os estilos de cerveja como Ipa, Ale, Lager, Pilsen, Bock, Tripel, Dubbel, Weizen e tantos outros, não se preocupe, cada cervejaria dispõem de um especialista para explicar sobre cada sabor e modo de preparo. Uma novidade são os EcoCopos, em que o participante paga R$ 10 para o seu uso. Ele pode ser levado como lembrança ou devolvido no final do evento, garantindo o retorno do investimento.
> Evento com tacacá e carimbó reúne nortistas em Vitória
Além das bebidas, outros 11 estandes vão oferecer comidas que vão de hamburguer a porções, passando pelos doces. Os preços das iguarias serão variados. Para fechar, oito apresentações musicais estão garantidas na programação, com destaque a apresentação da Banda Casaca (dia 05). Para os amantes de um bom rock, nomes como Dona Fran e Duets marcam presençano evento. Confira a programação.
SERVIÇO:
Degusta Beer – Vitória 468 anos
Quando: quarta (4) a domingo (8)
Onde: Praça do Papa – Avenida dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
04/09: Som de Fogueira (20h)
05/09: Overphone (19h); Casaca (22h)
06/09: Goddamn (19h); Duet's (22h)
07/09: Totem – Vivendo Cazuza (19h); Dona Fran (22h)
08/09: Bad Guys (20h)
Cervejarias participantes: Barba Ruiva (ES); King Beer (ES); Trindade (ES); Bigstep (ES); Noi (RJ); Antuérpia (MG); Piabier (ES); Backer (MG); Vikings (ES); Top Beer (ES); e Trarko (ES)
Estandes gastronômicos: Nomad; Luís Pereira; Mr. Frango; Mandando Brasa; O Senhor dos Pastéis; Gustus; Batata da Kekka; Vinotage; Miss Cheesecake: Cheesecake clássico (americano); Te Quiero Churros: Churros; e I love Brownie: Brownie

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