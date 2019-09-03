Festival reúne 11 cervejarias para comemorar os 468 anos de Vitória

Cervejaria Barba Ruiva vai participar do Degusta Beer Crédito: Fabrinio Fachinetti/Divulgação

Vitória completa 468 anos no próximo domingo (8), mas a festa já começa nesta quarta-feira (4), na Praça do Papa, na Enseada do Suá. No local, será realizado o Degusta Beer que vai reunir 11 cervejarias do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 100 rótulos premiados. Os preços variam de R$ 10 a R$ 35.

Se você tem dúvida sobre os estilos de cerveja como Ipa, Ale, Lager, Pilsen, Bock, Tripel, Dubbel, Weizen e tantos outros, não se preocupe, cada cervejaria dispõem de um especialista para explicar sobre cada sabor e modo de preparo. Uma novidade são os EcoCopos, em que o participante paga R$ 10 para o seu uso. Ele pode ser levado como lembrança ou devolvido no final do evento, garantindo o retorno do investimento.

Além das bebidas, outros 11 estandes vão oferecer comidas que vão de hamburguer a porções, passando pelos doces. Os preços das iguarias serão variados. Para fechar, oito apresentações musicais estão garantidas na programação, com destaque a apresentação da Banda Casaca (dia 05). Para os amantes de um bom rock, nomes como Dona Fran e Duets marcam presençano evento. Confira a programação.

SERVIÇO:

Degusta Beer – Vitória 468 anos

Quando: quarta (4) a domingo (8)

Onde: Praça do Papa – Avenida dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

04/09: Som de Fogueira (20h)

05/09: Overphone (19h); Casaca (22h)

06/09: Goddamn (19h); Duet's (22h)

07/09: Totem – Vivendo Cazuza (19h); Dona Fran (22h)

08/09: Bad Guys (20h)

Cervejarias participantes: Barba Ruiva (ES); King Beer (ES); Trindade (ES); Bigstep (ES); Noi (RJ); Antuérpia (MG); Piabier (ES); Backer (MG); Vikings (ES); Top Beer (ES); e Trarko (ES)