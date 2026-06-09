Irã acusa EUA de suspenderem de última hora ingressos para torcedores do país na Copa do Mundo

O Irã está disputando a Copa do Mundo pela sétima vez, após se classificar pelas eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol Crédito: Getty Images

A cota de ingressos destinada aos torcedores do Irã para a fase de grupos da Copa do Mundo foi revogada poucos dias antes do início do torneio, informou a federação de futebol do país.

México e A Copa do Mundo, sediada conjuntamente por Canadá Estados Unidos , começa na quinta-feira (11/06). O Irã está programado para enfrentar a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho — ambas as partidas em Los Angeles — antes de jogar contra o Egito em Seattle, em 26 de junho.

A entidade que governa o futebol iraniano afirma que os regulamentos da Fifa determinam que cada federação participante da Copa do Mundo receba 8% dos ingressos de cada uma de suas partidas para distribuir aos seus torcedores.

A federação acrescentou que já havia iniciado a venda dos ingressos, mas agora não pode mais disponibilizá-los aos fãs, alguns dos quais já haviam feito planos de viagem.

"Privar os torcedores iranianos do acesso à sua cota legal e oficial de ingressos é uma ação contrária ao espírito que rege as competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes", afirmou a FFIRI em comunicado.

"Esse desenvolvimento levanta sérias questões sobre a interferência de considerações não esportivas e políticas na organização do maior evento de futebol do mundo."

A FFIRI também pediu à Fifa "que mantenha os princípios de neutralidade, justiça e respeito aos regulamentos estabelecidos".

O envolvimento do Irã na Copa do Mundo tem sido marcado por incertezas, relacionadas à guerra em curso no Oriente Médio e às preocupações de segurança associadas.

Em 25 de maio, o Irã transferiu sua base de treinamento de Tucson, no Arizona, para a cidade mexicana de Tijuana, alegando que os Estados Unidos não estavam dispostos a recebê-los.

De acordo com as condições de seus vistos, a delegação iraniana terá de entrar e sair dos Estados Unidos nos dias de cada partida da fase de grupos.

Menos de duas semanas depois, em 6 de junho, o Irã acusou os Estados Unidos de negar vistos a membros "essenciais" da comissão técnica e administrativa da seleção nacional, com 15 dirigentes e funcionários administrativos tendo a entrada recusada.

A FFIRI já havia apresentado à Fifa uma lista de 10 condições para a participação do país na Copa do Mundo, incluindo a autorização para que jogadores, treinadores e dirigentes que tenham cumprido serviço militar junto ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) possam participar do torneio.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que os jogadores iranianos serão bem-vindos na competição, mas que indivíduos com vínculos ao IRGC poderão enfrentar restrições de entrada no país.