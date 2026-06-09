Após recordes, frio no ES deve diminuir nos próximos dias

Apesar dos recordes anuais de frio registrados em cidades capixabas nos últimos dias, como mostrado por A Gazeta, as temperaturas devem subir no decorrer da semana no Espírito Santo.





Além do afastamento do ar frio de origem polar, um grande aumento de nebulosidade e chuva estão sendo esperados para os próximos dias. O céu com muitas nuvens durante a noite vai funcionar como um cobertor e evitar que a temperatura caia muito na madrugada. É a situação inversa do que foi observado nos últimos dias.





A previsão é da empresa de meteorologia Climatempo. Segundo o órgão, a diminuição do frio começará a ser percebida na noite de quarta para quinta-feira (11).