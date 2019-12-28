Receita da torta de coco do Gaeta: aprenda a fazer o doce

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e triture bem. Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C, por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente. Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso.

Quando a base da torta estiver fria, religue o forno, bata as claras e, quando estiverem em ponto de neve, acrescente cinco colheres (sopa) de açúcar. Espalhe o glacê por cima da torta e retorne a assadeira ao forno rapidamente para dourar. Leve à geladeira e sirva gelada.