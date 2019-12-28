Receita da torta de coco do Gaeta: aprenda a fazer o doce

- INGREDIENTES:
- 220g de coco ralado fresco
- 1 lata de leite condensado
- 450ml de leite
- 5 gemas (reserve as claras para bater em neve)
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 5 colheres (sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e triture bem. Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C, por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente. Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso.
Quando a base da torta estiver fria, religue o forno, bata as claras e, quando estiverem em ponto de neve, acrescente cinco colheres (sopa) de açúcar. Espalhe o glacê por cima da torta e retorne a assadeira ao forno rapidamente para dourar. Leve à geladeira e sirva gelada.
Rendimento:
12 fatias
Tempo:
60 minutos
Complexidade:
Fácil