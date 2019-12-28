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Tradicional

Receita da torta de coco do Gaeta: aprenda a fazer o doce

Muito tradicional em Guarapari e famosa em todo o Estado, a torta de coco do Gaeta é uma receita da família de Idalina Matos, sócia-proprietária do restaurante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 07:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 07:00

A torta de coco do Gaeta é uma receita da família da proprietária Idalina Matos Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 220g de coco ralado fresco
  • 1 lata de leite condensado
  • 450ml de leite
  • 5 gemas (reserve as claras para bater em neve)
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 5 colheres (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e triture bem. Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C, por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente. Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso.
Quando a base da torta estiver fria, religue o forno, bata as claras e, quando estiverem em ponto de neve, acrescente cinco colheres (sopa) de açúcar. Espalhe o glacê por cima da torta e retorne a assadeira ao forno rapidamente para dourar. Leve à geladeira e sirva gelada.

Rendimento:

12 fatias

Tempo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita de Idalina Matos, sócia-proprietária do restaurante Gaeta, em Guarapari.

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