Torta de Sintra: receita de professora é fácil e certeira

Preaqueça o forno a 180°C.

Triture o biscoito até virar uma farofa fina e disponha essa farofa em uma tigela.

Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma massa uniforme.

Espalhe a massa sobre a forma, apertando bem nas laterais e no fundo até formar uma camada fina em toda a base e nas laterais do refratrário.

Em seguida, leve essa massa ao forno por aproximadamente cinco minutos ou até dourar levemente. Reserve.

Descasque as maçãs, rale em um ralador e, em seguida, coloque em uma panela, acrescentando o açúcar e a canela. Mexa até formar uma geleia. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, despeje o leite condensado, o leite e as gemas, misturando bem.

Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme bem consistente.