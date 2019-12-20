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Inspiração portuguesa

Torta de Sintra: receita de professora é fácil e certeira

Queridinha dos alunos de Gastronomia de Giovana Moyzes, a sobremesa é cremosa, aromática e irresistível. Sirva gelada!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:12

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:12

Torta de Sintra, por Giovana Moyzes
A torta tem como base massa de biscoito e doce de maçã Crédito: Carlos Alberto Silva
Feita com doce de maçã e um toque de canela, a torta de Sintra ficou muito famosa no Espírito Santo a partir dos restaurantes portugueses Quinzinho, já extinto, e Lareira Portuguesa, aberto há mais de 40 anos. A versão da chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes é uma homenagem à altura, e segue inspirando seus alunos. Veja como fazer:      

TORTA DE SINTRA

Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 90 minutos
Dificuldade: média
  • INGREDIENTES:
  • 1 lata de leite condensado 
  • 1 lata de creme de leite
  • Meia medida (lata) de leite
  • 8 a 10 maçãs
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 4 colheres (sopa) canela em pó
  • 1 pacote de biscoito de Maizena
  • 100g de manteiga sem sal
  • 4 gemas de ovo

MODO DE PREPARO:

  • MODO DE PREPARO: 
  1. Preaqueça o forno a 180°C. 
  2. Triture o biscoito até virar uma farofa fina e disponha essa farofa em uma tigela. 
  3. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma massa uniforme. 
  4. Espalhe a massa sobre a forma, apertando bem nas laterais e no fundo até formar uma camada fina em toda a base e nas laterais do refratrário. 
  5. Em seguida, leve essa massa ao forno por aproximadamente cinco minutos ou até dourar levemente. Reserve.
  6. Descasque as maçãs, rale em um ralador e, em seguida, coloque em uma panela, acrescentando o açúcar e a canela. Mexa até formar uma geleia. Desligue o fogo e reserve. 
  7. Em outra panela, despeje o leite condensado, o leite e as gemas, misturando bem. 
  8. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme bem consistente. 
  9. Retire o creme do fogo, acrescente o creme de leite e reserve.
O doce vai ao freezer e é finalizado com bastante canela em pó Crédito: Carlos Alberto Silva
  • MONTAGEM: 
  1. Espalhe, com bastante cuidado, todo o doce de maçã no fundo da forma forrada com a massa de biscoito. 
  2. Em seguida, despeje o creme por cima do doce de maçã, deixando-o totalmente nivelado e uniforme. 
  3. Salpique canela em pó por toda a superfície. 
  4. Coloque a torta no congelador por no mínimo 4 horas. 
  5. Retire do freezer 15 minutos antes de servir e salpique mais um pouco de canela.

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