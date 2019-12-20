Torta de Sintra: receita de professora é fácil e certeira

Feita com doce de maçã e um toque de canela, a torta de Sintra ficou muito famosa no Espírito Santo a partir dos restaurantes portugueses Quinzinho, já extinto, e Lareira Portuguesa, aberto há mais de 40 anos. A versão da chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes é uma homenagem à altura, e segue inspirando seus alunos. Veja como fazer:
TORTA DE SINTRA
Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 90 minutos
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 90 minutos
Dificuldade: média
- INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- Meia medida (lata) de leite
- 8 a 10 maçãs
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 4 colheres (sopa) canela em pó
- 1 pacote de biscoito de Maizena
- 100g de manteiga sem sal
- 4 gemas de ovo
MODO DE PREPARO:
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180°C.
- Triture o biscoito até virar uma farofa fina e disponha essa farofa em uma tigela.
- Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma massa uniforme.
- Espalhe a massa sobre a forma, apertando bem nas laterais e no fundo até formar uma camada fina em toda a base e nas laterais do refratrário.
- Em seguida, leve essa massa ao forno por aproximadamente cinco minutos ou até dourar levemente. Reserve.
- Descasque as maçãs, rale em um ralador e, em seguida, coloque em uma panela, acrescentando o açúcar e a canela. Mexa até formar uma geleia. Desligue o fogo e reserve.
- Em outra panela, despeje o leite condensado, o leite e as gemas, misturando bem.
- Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme bem consistente.
- Retire o creme do fogo, acrescente o creme de leite e reserve.
- MONTAGEM:
- Espalhe, com bastante cuidado, todo o doce de maçã no fundo da forma forrada com a massa de biscoito.
- Em seguida, despeje o creme por cima do doce de maçã, deixando-o totalmente nivelado e uniforme.
- Salpique canela em pó por toda a superfície.
- Coloque a torta no congelador por no mínimo 4 horas.
- Retire do freezer 15 minutos antes de servir e salpique mais um pouco de canela.