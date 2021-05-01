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Irresistível

Pavê de banana com doce de leite: saiba como fazer

Receita inspirada na clássica torta banoffee é a nossa dica de sobremesa para o seu almoço de fim de semana

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

01 mai 2021 às 02:00
Pavê de banana com doce de leite
Pavê de banana com doce de leite: receita rende 12 porções Crédito: Piracanjuba/Divulgação
A combinação de banana e doce de leite nunca esteve tão em voga na confeitaria. Basta olhar os cardápios das docerias e confeitarias (inclusive as do ES) e conferir os principais sites e blogs de receitas para render-se à gostosura da torta banoffee. A criação inglesa surge com variações irresistíveis e uma delas é o pavê que você confere abaixo:

PAVÊ DE BANANA COM DOCE DE LEITE

Rendimento: 12 porções
Nível: médio
  • INGREDIENTES: 
  • 300g de biscoito de maisena
  • Calda:
  • ½ xícara de água
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • Uma rama de canela em pau
  • 1 e ½ colher (sopa) de rum
  • Creme de confeiteiro:
  • 8 gemas
  • 1 litro de leite
  • 1 xícara de açúcar
  • 1/3 de xícara (chá) de amido de milho
  • Doce de banana:
  • 8 bananas nanicas
  • 350g de doce de leite
  • Merengue:
  • 4 claras
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture todos os ingredientes da calda, leve ao fogo e espere ferver. Após a fervura, desligue o fogo e deixe esfriar.
  2. Leve o leite e ½ xícara de açúcar do creme de confeiteiro ao fogo médio, a fim de esquentar o leite.
  3. Enquanto isso, em um recipiente, misture as gemas e ½ xícara de açúcar com o auxílio de um batedor de arame.
  4. Adicione o amido de milho às gemas e mexa bem.
  5. Adicione uma concha do leite quente com açúcar às gemas e misture bem. Repita o processo.
  6. Leve a mistura com a gema a uma panela e acrescente o leite quente, mexendo constantemente com o batedor de arame até que engrosse, formando um creme. Quando engrossar, retire da panela e passe para um recipiente grande.
  7. Descasque e corte as bananas pela metade no sentido do comprimento e, em seguida, corte-as novamente em pedaços com aproximadamente um dedo de espessura.
  8. Leve as bananas ao fogo médio por cinco minutos, mexendo de vez em quando e amassando algumas.
  9. Junte o doce de leite às bananas cozidas, misture e retire da panela.
  10. No refratário escolhido, faça uma camada com aproximadamente 1/3 do creme de confeiteiro. Coloque  uma camada de biscoito sobre a camada de creme e regue com metade da calda disponível.
  11. Faça uma camada com o doce de banana e, em seguida, uma com o creme.
  12. Adicione mais uma camada de biscoito e molhe com o restante da calda.
  13. Faça outra camada de doce de banana seguida por uma de creme. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira.
  14. Em um recipiente em banho-maria, com o auxílio de um batedor de arame, misture as claras do merengue com o açúcar, batendo-os até que o açúcar se dissolva completamente. Tome cuidado com a quintura do vapor.
  15. Leve as claras para bater na batedeira, por cerca de 10 minutos em velocidade moderada e, assim que firmar, aumente a velocidade.
  16. Cubra o pavê com o merengue e, se possível, finalize dourando com um maçarico. Sirva gelado.
Receita cedida pela marca Piracanjuba. Veja mais em leia.ag/receitas.

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