Pavê de banana com doce de leite: saiba como fazer

A combinação de banana e doce de leite nunca esteve tão em voga na confeitaria. Basta olhar os cardápios das docerias e confeitarias (inclusive as do ES) e conferir os principais sites e blogs de receitas para render-se à gostosura da torta banoffee. A criação inglesa surge com variações irresistíveis e uma delas é o pavê que você confere abaixo:
PAVÊ DE BANANA COM DOCE DE LEITE
Rendimento: 12 porções
Nível: médio
Nível: médio
- INGREDIENTES:
- 300g de biscoito de maisena
- Calda:
- ½ xícara de água
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- Uma rama de canela em pau
- 1 e ½ colher (sopa) de rum
- Creme de confeiteiro:
- 8 gemas
- 1 litro de leite
- 1 xícara de açúcar
- 1/3 de xícara (chá) de amido de milho
- Doce de banana:
- 8 bananas nanicas
- 350g de doce de leite
- Merengue:
- 4 claras
- 1 xícara (chá) de açúcar
- MODO DE PREPARO:
- Misture todos os ingredientes da calda, leve ao fogo e espere ferver. Após a fervura, desligue o fogo e deixe esfriar.
- Leve o leite e ½ xícara de açúcar do creme de confeiteiro ao fogo médio, a fim de esquentar o leite.
- Enquanto isso, em um recipiente, misture as gemas e ½ xícara de açúcar com o auxílio de um batedor de arame.
- Adicione o amido de milho às gemas e mexa bem.
- Adicione uma concha do leite quente com açúcar às gemas e misture bem. Repita o processo.
- Leve a mistura com a gema a uma panela e acrescente o leite quente, mexendo constantemente com o batedor de arame até que engrosse, formando um creme. Quando engrossar, retire da panela e passe para um recipiente grande.
- Descasque e corte as bananas pela metade no sentido do comprimento e, em seguida, corte-as novamente em pedaços com aproximadamente um dedo de espessura.
- Leve as bananas ao fogo médio por cinco minutos, mexendo de vez em quando e amassando algumas.
- Junte o doce de leite às bananas cozidas, misture e retire da panela.
- No refratário escolhido, faça uma camada com aproximadamente 1/3 do creme de confeiteiro. Coloque uma camada de biscoito sobre a camada de creme e regue com metade da calda disponível.
- Faça uma camada com o doce de banana e, em seguida, uma com o creme.
- Adicione mais uma camada de biscoito e molhe com o restante da calda.
- Faça outra camada de doce de banana seguida por uma de creme. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira.
- Em um recipiente em banho-maria, com o auxílio de um batedor de arame, misture as claras do merengue com o açúcar, batendo-os até que o açúcar se dissolva completamente. Tome cuidado com a quintura do vapor.
- Leve as claras para bater na batedeira, por cerca de 10 minutos em velocidade moderada e, assim que firmar, aumente a velocidade.
- Cubra o pavê com o merengue e, se possível, finalize dourando com um maçarico. Sirva gelado.
Receita cedida pela marca Piracanjuba. Veja mais em leia.ag/receitas.