Pavê de banana com doce de leite: saiba como fazer

Misture todos os ingredientes da calda, leve ao fogo e espere ferver. Após a fervura, desligue o fogo e deixe esfriar.

Leve o leite e ½ xícara de açúcar do creme de confeiteiro ao fogo médio, a fim de esquentar o leite.



Enquanto isso, em um recipiente, misture as gemas e ½ xícara de açúcar com o auxílio de um batedor de arame.



Adicione o amido de milho às gemas e mexa bem.



Adicione uma concha do leite quente com açúcar às gemas e misture bem. Repita o processo.



Leve a mistura com a gema a uma panela e acrescente o leite quente, mexendo constantemente com o batedor de arame até que engrosse, formando um creme. Quando engrossar, retire da panela e passe para um recipiente grande.



Descasque e corte as bananas pela metade no sentido do comprimento e, em seguida, corte-as novamente em pedaços com aproximadamente um dedo de espessura.



Leve as bananas ao fogo médio por cinco minutos, mexendo de vez em quando e amassando algumas.



Junte o doce de leite às bananas cozidas, misture e retire da panela.



No refratário escolhido, faça uma camada com aproximadamente 1/3 do creme de confeiteiro. Coloque uma camada de biscoito sobre a camada de creme e regue com metade da calda disponível.



Faça uma camada com o doce de banana e, em seguida, uma com o creme.



Adicione mais uma camada de biscoito e molhe com o restante da calda.



Faça outra camada de doce de banana seguida por uma de creme. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira.



Em um recipiente em banho-maria, com o auxílio de um batedor de arame, misture as claras do merengue com o açúcar, batendo-os até que o açúcar se dissolva completamente. Tome cuidado com a quintura do vapor.



Leve as claras para bater na batedeira, por cerca de 10 minutos em velocidade moderada e, assim que firmar, aumente a velocidade.

