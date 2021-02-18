Confira receita de pavê de nozes com doce de leite e chantili

Arrume as camadas na forma de bolo inglês seguindo esta ordem: primeiro uma camada de biscoitos, em seguida uma camada de creme e, após, uma camada de nozes picadas. Siga com essa montagem até finalizar.

Leve à geladeira e deixe refrigerar por quatro horas.

Reserve o creme que sobrou e leve também à geladeira.

Passadas as quatro horas, desenforme o pavê.

Espalhe sobre ele o creme restante, cubra as laterais com as nozes e coloque o chantili por cima. Deixe na geladeira até o momento de servir.

