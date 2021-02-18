Confira receita de pavê de nozes com doce de leite e chantili

Nozes e doce de leite formam uma das combinações mais deliciosas da confeitaria. Juntos em um pavê super cremoso e fácil de preparar, esses ingredientes vêm com tudo na receita a seguir, perfeita para adoçar o seu dia. Então, confira o passo-a-passo, inspire-se e prepare-se para receber elogios!
PAVÊ DE NOZES COM DOCE DE LEITE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 1 pacote (200g) de biscoito laminado de leite
- 1 xicara e 2/3 (245g) de nozes picadas (reserve para decorar)
- Creme:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de doce de leite
- 2 gemas
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo tradicional tipo 1
- 2 xícaras (chá) de leite
- 1 caixinha de creme de leite
- Chantili para decorar
- 1 colher de chocolate em pó (para polvilhar sobre o chantili)
MODO DE PREPARO (creme):
- Bata no liquidificador os ingredientes do creme, exceto o creme de leite.
- Cozinhe a mistura em uma panela média, em fogo brando, mexendo até encorpar.
- Retire do fogo e misture o creme de leite.
- Cubra com filme plástico e leve à geladeira para refrigerar.
- Forre uma forma de bolo inglês com filme plástico e reserve.
MONTAGEM:
- Arrume as camadas na forma de bolo inglês seguindo esta ordem: primeiro uma camada de biscoitos, em seguida uma camada de creme e, após, uma camada de nozes picadas. Siga com essa montagem até finalizar.
- Leve à geladeira e deixe refrigerar por quatro horas.
- Reserve o creme que sobrou e leve também à geladeira.
- Passadas as quatro horas, desenforme o pavê.
- Espalhe sobre ele o creme restante, cubra as laterais com as nozes e coloque o chantili por cima. Deixe na geladeira até o momento de servir.
- Antes de servir, polvilhe o chocolate em pó sobre o chantili.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.