Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doçura

Pensando na sobremesa? Suflê de doce de leite é uma boa pedida

Famosa por sua leveza, essa criação francesa cai bem em qualquer ocasião. Aproveite nossa sugestão doce para fechar a refeição em grande estilo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

07 fev 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Suflê de doce de leite
Sorvete e farofinha de biscoito: sugestão para servir com o suflê Crédito: Fernando Castello Carrera
Quando sai do forno crescidinho, com a massa leve e aerada, o suflê revela seus encantos. Além de inúmeras versões salgadas, essa criação francesa também rende sobremesas deliciosas. Uma delas, feita com doce de leite e farofa de biscoitos de limão, pode ser a doçura que você procurava para fechar a refeição do fim de semana. Anima de preparar? Veja o passo a passo:

SUFLÊ DE DOCE DE LEITE

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 1 embalagem de biscoito tortinhas (sabor Torta de Limão) 
  • 8 colheres (sopa) de manteiga ou margarina 
  • 8 colheres (sopa) de farinha de trigo 
  • 4 xícaras (chá) de leite 
  • 12 ovos (você vai usar as gemas peneiradas)
  • 4 xícaras (chá) de doce de leite em pasta
  • MODO DE PREPARO
  1. Primeiro, prepare a farofa de biscoito: bata os biscoitos em um processador até obter uma farofa e reserve.
  2. Agora, o creme: em uma panela média, fora do fogo, desmanche a farinha de trigo no leite, acrescente as gemas passadas na peneira, a manteiga ou margarina e leve ao fogo mexendo sempre até o creme engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
  3. Aqueça levemente o doce de leite para que fique mais molinho e acrescente ao creme junto com seis colheres (sopa) da farofa de biscoito. 
  4. Bata as claras em neve até ficarem bem firmes. 
  5. Misture-as delicadamente ao creme de doce de leite até envolver bem.
  • FINALIZAÇÃO:
  • Unte um refratário médio com manteiga ou margarina, salpique bastante açúcar e despeje a massa. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido. Deixe assar até que o suflê cresça bem. Retire do forno e sirva em seguida, acompanhado de sorvete de creme polvilhado com a farofa de biscoito.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Bolo de caneca com cobertura de chocolate fica pronto em 5 minutos

Pavê de chocolate branco com champanhe e frutas vermelhas: receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados