Pensando na sobremesa? Suflê de doce de leite é uma boa pedida

Quando sai do forno crescidinho, com a massa leve e aerada, o suflê revela seus encantos. Além de inúmeras versões salgadas, essa criação francesa também rende sobremesas deliciosas. Uma delas, feita com doce de leite e farofa de biscoitos de limão, pode ser a doçura que você procurava para fechar a refeição do fim de semana. Anima de preparar? Veja o passo a passo: