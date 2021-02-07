Pensando na sobremesa? Suflê de doce de leite é uma boa pedida

Quando sai do forno crescidinho, com a massa leve e aerada, o suflê revela seus encantos. Além de inúmeras versões salgadas, essa criação francesa também rende sobremesas deliciosas. Uma delas, feita com doce de leite e farofa de biscoitos de limão, pode ser a doçura que você procurava para fechar a refeição do fim de semana. Anima de preparar? Veja o passo a passo:
SUFLÊ DE DOCE DE LEITE
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 embalagem de biscoito tortinhas (sabor Torta de Limão)
- 8 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
- 8 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 4 xícaras (chá) de leite
- 12 ovos (você vai usar as gemas peneiradas)
- 4 xícaras (chá) de doce de leite em pasta
- MODO DE PREPARO:
- Primeiro, prepare a farofa de biscoito: bata os biscoitos em um processador até obter uma farofa e reserve.
- Agora, o creme: em uma panela média, fora do fogo, desmanche a farinha de trigo no leite, acrescente as gemas passadas na peneira, a manteiga ou margarina e leve ao fogo mexendo sempre até o creme engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
- Aqueça levemente o doce de leite para que fique mais molinho e acrescente ao creme junto com seis colheres (sopa) da farofa de biscoito.
- Bata as claras em neve até ficarem bem firmes.
- Misture-as delicadamente ao creme de doce de leite até envolver bem.
- FINALIZAÇÃO:
- Unte um refratário médio com manteiga ou margarina, salpique bastante açúcar e despeje a massa. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido. Deixe assar até que o suflê cresça bem. Retire do forno e sirva em seguida, acompanhado de sorvete de creme polvilhado com a farofa de biscoito.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.