Musse de maracujá com frutas vermelhas fica uma delícia

Entre as sobremesas de simples preparo amadas por quem se assume formiguinha está a musse de maracujá. Para deixá-la sofisticada, bem apresentada e ainda mais saborosa, a chef Joelma Celestrini propõe coberturas com frutas, geleias, chocolates e até suspiros. Antes de conferir essas dicas, veja em detalhes o preparo de uma receita imperdível:
MUSSE DE MARACUJÁ COM FRUTAS VERMELHAS
Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos + 4 horas na geladeira
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Creme de maracujá:
- 1 lata de leite condensado
- 400g de cream cheese
- 300g de polpa de maracujá ou suco concentrado
- 1 colher (café) de essência de baunilha (opcional)
- Cobertura:
- 500g de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo, cranberry)
- 250g de açúcar
- 1/2 ramo de manjericão amarrado com barbante (opcional).
- MODO DE PREPARO:
- Em um liquidificador, bata a polpa de maracujá, o leite condensado, o cream cheese e a baunilha por alguns minutos, até formar uma mistura homogênea e bem cremosa.
- Disponha em um refratário raso e leve para refrigerar. Em uma panela de fundo grosso, coloque as frutas picadas grosseiramente e o açúcar.
- Deixe em fogo de médio para baixo por aproximadamente 40 minutos ou até que o açúcar esteja incorporado e as frutas cozidas.
- Apague o fogo, adicione o buquê de manjericão e abafe. Reserve até esfriar e remova o manjericão.
- A geleia deverá ter consistência caldosa com pedaços de frutas aparentes.
- Disponha a cobertura já fria sobre a musse e retorne-a para o refrigerador por pelo menos 4 horas.
- Sirva gelada.
Para dar uma cara nova à musse, você pode:
- Incorporar ao creme raspas ou gotas de chocolate branco ou ao leite e meio amargo.
- Cobrir com ganache.
- Substituir a geleia de frutas vermelhas por geleia de manga com gengibre e lascas de coco.
- Intercalar a musse com suspiros e frutas frescas.
