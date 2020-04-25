Sobremesa

Musse de maracujá com frutas vermelhas fica uma delícia

Na receita, a chef capixaba radicada nos EUA Joelma Celestrini ensina como dar cara nova ao doce de um jeito delicioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 09:01

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 09:01

Musse de maracujá com frutas vermelhas da chef Joelma Celestrini
Geleia caseira de frutas vermelhas como cobertura da musse: curtiu a ideia? Crédito: Joelma Celestrini
Entre as sobremesas de simples preparo amadas por quem se assume formiguinha está a musse de maracujá. Para deixá-la sofisticada, bem apresentada e ainda mais saborosa, a chef Joelma Celestrini propõe coberturas com frutas, geleias, chocolates e até suspiros. Antes de conferir essas dicas, veja em detalhes o preparo de uma receita imperdível: 

MUSSE DE MARACUJÁ COM FRUTAS VERMELHAS

Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos + 4 horas na geladeira
Execução: fácil
Sugestão de montagem da musse em porções individuais: charme extra Crédito: Joelma Celestrini
Sugestão de montagem da musse em porções individuais: charme extra Crédito: Joelma Celestrini
  • INGREDIENTES:
  • Creme de maracujá: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 400g de cream cheese 
  • 300g de polpa de maracujá ou suco concentrado
  • 1 colher (café) de essência de baunilha (opcional) 
  • Cobertura: 
  • 500g de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo, cranberry)
  • 250g de açúcar 
  • 1/2 ramo de manjericão amarrado com barbante (opcional).
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em um liquidificador, bata a polpa de maracujá, o leite condensado, o cream cheese e a baunilha por alguns minutos, até formar uma mistura homogênea e bem cremosa. 
  2. Disponha em um refratário raso e leve para refrigerar. Em uma panela de fundo grosso, coloque as frutas picadas grosseiramente e o açúcar. 
  3. Deixe em fogo de médio para baixo por aproximadamente 40 minutos ou até que o açúcar esteja incorporado e as frutas cozidas.
  4. Apague o fogo, adicione o buquê de manjericão e abafe. Reserve até esfriar e remova o manjericão. 
  5. A geleia deverá ter consistência caldosa com pedaços de frutas aparentes. 
  6. Disponha a cobertura já fria sobre a musse e retorne-a para o refrigerador por pelo menos 4 horas. 
  7. Sirva gelada.
Para dar uma cara nova à musse, você pode:
  • Incorporar ao creme raspas ou gotas de chocolate branco ou ao leite e meio amargo.
  • Cobrir com ganache.
  • Substituir a geleia de frutas vermelhas por geleia de manga com gengibre e lascas de coco.
  • Intercalar a musse com suspiros e frutas frescas.
Veja mais em leia.ag/receitas.

