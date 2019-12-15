Sobremesa

Que tal uma receita doce? Prepare terrine gelada de praliné

Aprenda a preparar uma terrine gelada coberta com palitinhos de biscoito cobertos de chocolate. A sobremesa vai ao freezer e fica pronta em 50 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 11:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 11:00

Crédito: ARA FOTOGRAFIA/Divulgação
  • INGREDIENTES
  • Para o creme: 
  • 1 xícara (chá) de leite condensado
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco
  • 7 gemas
  • Para o chantilly:
  • 1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco
  • 1 colher (sopa) de açúcar refinado
  • Para o praliné:
  • 1 xícara (chá) de açúcar refinado
  • 150 g de nozes picadas grosseiramente
  • 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco
  • Para a montagem e a decoração:
  • 1 embalagem de Palitos Adria chocolate picados grosseiramente
  • 1 embalagem de Palitos Adria chocolate inteiros

MODO DE PREPARO:

Creme: em uma panela, misture o leite condensado com o leite, o creme de leite e as gemas. Leve ao fogo baixo e cozinhe mexendo sempre até engrossar e obter ponto de mingau. Deixe esfriar.
Chantilly: na batedeira, bata em velocidade alta o creme de leite com o açúcar até obter ponto de chantilly (picos firmes).
Coloque o creme já frio em uma tigela e misture delicadamente o chantilly. Reserve em geladeira.
Praliné: em uma frigideira, derreta o açúcar em fogo baixo para obter um caramelo claro. Junte as nozes e, em seguida, acrescente aos poucos o creme de leite. Deixe em fogo baixo até que a mistura esteja homogênea, desligue o fogo e reserve em temperatura ambiente.
Montagem: forre com filme-plástico uma forma para bolo inglês (12 cm x 27 cm x 7 cm de altura). Despeje metade do creme e leve ao freezer ou congelador até firmar. Retire do freezer, espalhe os palitos picados sobre o creme e retorne ao freezer por 15 minutos. Retire novamente do freezer, faça uma camada com o praliné e volte ao freezer por mais 15 minutos. Então, cubra com o restante do creme e deixe gelar por no mínimo 12 horas. Antes de servir, desenforme, retire o filme-plástico e decore a superfície com os palitos inteiros, fazendo a marcação das fatias.

Rendimento:

10 porções

Tempo:

50 minutos

Complexidade:

Média

Fonte: Adria.

