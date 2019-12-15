Que tal uma receita doce? Prepare terrine gelada de praliné

- INGREDIENTES
- Para o creme:
- 1 xícara (chá) de leite condensado
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 1 xícara (chá) de creme de leite fresco
- 7 gemas
- Para o chantilly:
- 1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco
- 1 colher (sopa) de açúcar refinado
- Para o praliné:
- 1 xícara (chá) de açúcar refinado
- 150 g de nozes picadas grosseiramente
- 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco
- Para a montagem e a decoração:
- 1 embalagem de Palitos Adria chocolate picados grosseiramente
- 1 embalagem de Palitos Adria chocolate inteiros
MODO DE PREPARO:
Creme: em uma panela, misture o leite condensado com o leite, o creme de leite e as gemas. Leve ao fogo baixo e cozinhe mexendo sempre até engrossar e obter ponto de mingau. Deixe esfriar.
Chantilly: na batedeira, bata em velocidade alta o creme de leite com o açúcar até obter ponto de chantilly (picos firmes).
Coloque o creme já frio em uma tigela e misture delicadamente o chantilly. Reserve em geladeira.
Praliné: em uma frigideira, derreta o açúcar em fogo baixo para obter um caramelo claro. Junte as nozes e, em seguida, acrescente aos poucos o creme de leite. Deixe em fogo baixo até que a mistura esteja homogênea, desligue o fogo e reserve em temperatura ambiente.
Montagem: forre com filme-plástico uma forma para bolo inglês (12 cm x 27 cm x 7 cm de altura). Despeje metade do creme e leve ao freezer ou congelador até firmar. Retire do freezer, espalhe os palitos picados sobre o creme e retorne ao freezer por 15 minutos. Retire novamente do freezer, faça uma camada com o praliné e volte ao freezer por mais 15 minutos. Então, cubra com o restante do creme e deixe gelar por no mínimo 12 horas. Antes de servir, desenforme, retire o filme-plástico e decore a superfície com os palitos inteiros, fazendo a marcação das fatias.
Rendimento:
10 porções
Tempo:
50 minutos
Complexidade:
Média