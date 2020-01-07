10 restaurantes que fecharam as portas e que foram inaugurados no ES

2019 foi um ano marcante na gastronomia capixaba, tanto pela despedida de casas tradicionais como pela chegada de restaurantes que seguem dando o que falar. O adeus do Recanto do JB, após 35 anos na Curva da Jurema, foi um dos mais marcantes. Na nova safra, ganhamos estabelecimentos em formato intimista, como o Modéstia às Favas, e as pizzarias à moda napolitana chegaram para ficar. A mais nova delas, Vallino, está em Pedra Azul. Reunimos dez destaques para uma retrospectiva saborosa: cinco endereços que vão deixar saudade e cinco que terão ainda mais sucesso em 2020. Confira:
CASAS QUE FECHARAM AS PORTAS EM 2019 E VÃO DEIXAR SAUDADE:
Japa San (Praia do Canto)
Após 35 anos dedicados à boa comida com frutos do mar e à cena cultural da Curva da Jurema, o Recanto JB fechou as portas em novembro de 2019. O quiosque foi um dos pioneiros da região, funcionando como trailer até o início dos anos 1990. Do cardápio, deixam saudade as porções de cascudinho do mar e siri mole fritos, além do suculento arroz com lula e polvo. FOTO: Gildo Loyola - 22/06/2011
Por 14 anos, a varanda do Salsa da Praia, no shopping Day by Day, foi uma das mais concorridas da Praia do Canto. A casa fechou em junho de 2019 e o ponto dará lugar em breve ao Balthazar. O almoço executivo, a recepção impecável do maître Jatobá, o bufê de petiscos no happy hour, os pratos que homenageavam clientes assíduos e as receitas de influência tropical marcaram a trajetória da casa. FOTO: Gabriel Lordêllo - 12/08/2008
O café da manhã com ovos beneditinos e panquecas americanas lotava a varandinha na Rua Inácio Higino aos sábados e domingos, na Praia da Costa. As comidinhas do Pancakes on the Beach, aberto em 2013 e fechado desde 30 de setembro de 2019, fazem falta, mas é possível encontrar variações dos Eggs Benedict preparadas pelo antigo chef, Marcelo Valle, no Caffè Lorenzon. FOTO: Divulgação - 14/11/2017
Quando fechou o seu Della Bistrô em agosto de 2019, a chef Cleuza Costa já tinha em mente um novo projeto, com um formato totalmente diferente: o Quintal 84, aberto apenas sob reserva e em sua residência, na Prainha. Nos seis anos de Della, que tinha equipe 100% feminina, foram sucesso pratos fresquinhos como o ceviche e a carne cruda, os risotos, os cursos de culinária e o menu executivo. FOTO: Guilherme Ferrari - 04/08/2016
Sob o comando da família Simoni, o Japa San chegou à Praia do Canto em agosto de 2007. Ao longo de sua existência, que durou até março de 2019, rendeu alguns frutos, como o Japa San 2Go, filial canela-verde ainda na ativa, na Praia da Costa. Recentemente, foi aberta uma unidade em Cachoeiro de Itapemirim. O restaurante de origem, que funcionava na Rua Afonso Cláudio, figurava entre os japas mais queridos da Capital. FOTO: Ricardo Medeiros - 28/07/2011
RESTAURANTES QUE ABRIRAM E FORAM DESTAQUE EM 2019:
Vallino Pizzeria Napolitana
A experiência de almoçar ou jantar em uma casa no alto do Morro do Jaburuna, com menu degustação feito sob medida para grupos, fez do Modéstia às Favas um dos destaques gastronômicos de 2019 na Grande Vitória. Inaugurado no sábado de carnaval, dia 2 de março, o espaço ficou muito famoso pelas pizzas, mas também oferece pratos à base de frutos do mar. O atendimento é com reserva antecipada e a agenda é bastante disputada. Instagram: @modestiaasfavas. FOTO: Evelize Calmon - 15/09/2019
Aberta em março de 2019, a Cervejaria Teresense produz atualmente 60 mil litros de cerveja artesanal por mês e conta com um dos maiores restaurantes do Estado, com 350 lugares. Localizada em Santa Teresa, chama atenção não só pelas bebidas, mas também pelas ótimas carnes assadas na parrilla. Instagram: @cervejariateresense. FOTO: Rodrigo Borçato/Divulgação
A famosa rede paulista de gelaterias Bacio di Latte desembarcou no ES em agosto de 2019. Abriu sua primeira unidade no Shopping Vitória e, dois meses depois, chegou à cidade canela-verde, nos shoppings Praia da Costa e Vila Velha. A cada mês, o cardápio conta com três sabores temáticos, além dos 20 expostos diariamente na vitrine. FOTO: Caio Palazzo/Divulgação
Unidos no amor e na cozinha, Lucas Borgneth e Mônica Castelli abriram o Noz em junho de 2019, em Jardim da Penha. O restaurante faz referência à história do casal por meio do cardápio, que engloba desde receitas de suas famílias até pratos que construíram sua memória afetiva e de seus clientes. O parmegiana com creme de ricota, o arroz de galinhada e o bobó vegano de cogumelos são destaques. Instagram: @noz.comidaafetiva. FOTO: Carlos Alberto Silva
A moda das pizzas napolitanas chegou às montanhas capixabas no início de dezembro, com a abertura da Vallino em Pedra Azul. O dono da casa é o chef Alessandro Vallino, que também comanda o Don Due. O cardápio traz dez versões da redonda, em tamanho único e com massa à base de fermento natural e trigo italiano. Instagram: @vallinopizzeria. FOTO: Divulgação