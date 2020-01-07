10 restaurantes que fecharam as portas e que foram inaugurados no ES

2019 foi um ano marcante na gastronomia capixaba, tanto pela despedida de casas tradicionais como pela chegada de restaurantes que seguem dando o que falar. O adeus do Recanto do JB, após 35 anos na Curva da Jurema, foi um dos mais marcantes. Na nova safra, ganhamos estabelecimentos em formato intimista, como o Modéstia às Favas, e as pizzarias à moda napolitana chegaram para ficar. A mais nova delas, Vallino, está em Pedra Azul. Reunimos dez destaques para uma retrospectiva saborosa: cinco endereços que vão deixar saudade e cinco que terão ainda mais sucesso em 2020. Confira: