Drinques de verão: confira dicas refrescantes para brindar no calor

Bianca Guimarães, Deivsom Morgan e Jaqueline Damasceno: um brinde ao verão em Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Enquanto o litoral capixaba ferve de norte a sul na alta estação, com muita cerveja nos copos e espumante nas taças, os coquetéis refrescantes também buscam um lugar ao sol. Quando encontram, formam o equilíbrio tão desejado nos dias de calor. Leves, coloridos, perfumados e geladíssimos, os drinques de verão enchem de frescor os balcões mais concorridos da cidade e revigoram as cartas dos restaurantes antenados com a boa coquetelaria.

Apreciadora de drinques com frutas tropicais, a estudante de Publicidade Bianca Guimarães, 20, tem a combinação de gim e água tônica como favorita na temporada mais quente. Já a estudante de Arquitetura Jaqueline Damasceno não abre mão do efeito frisante dos coquetéis que levam água com gás. Seu destilado preferido? "Gim, sem dúvida, por ter um sabor não tão alcoólico como o da vodca. Gosto mais do aroma também", diz.

Adepto da brasileiríssima caipirinha, o modelo Deivsom Morgan aprovou o coquetel à base de absinto, frutas cítricas e manjericão de um beach bar na Praia de Camburi. "Muito leve e refrescante", comenta.

Ficou com sede só de ler estas linhas? Então prepare-se para desejar cada gole dos 11 coquetéis que bartenders da Grande Vitória indicam a seguir. Além do gim, que segue em alta há alguns verões, brilham nas receitas cachaça, fernet, absinto, aperol e a boa e velha vodca. Cheers!l

GIM E ABSINTO NO BRINDE À BEIRA DO MAR

Passam de 40 as opções na carta do Barlavento, mas a pedido da reportagem o chefe de bar Borracha indica três coquetéis que são a cara da estação - e o gim é a base de dois deles. Enquanto o Bons Ventos te Trazem combina o destilado com maracujá, mix de limões (siciliano e taiti), concentrado de flor de sabugueiro, espuma de gengibre e bitter Angostura (R$ 25,90), em uma taça Coupe, o Barlavento mistura gim, maracujá, concentrado de morango, suco de laranja, espuma de gengibre e Angostura (R$ 25,90).

Preparado com absinto, o Pituã Island também deve seu frescor às notas cítricas, porém com aromas de especiarias típicos do destilado. Uso uma dose bem pequena de absinto só para dar sabor, conta Borracha. O drinque contém xarope natural de pêssego, manjericão e mix de limões (R$ 27,90). O bar de praia e restaurante com rooftop abre às 18h de terça a sexta e ao meio-dia aos sábados e domingos. Quiosque 1, Praia de Camburi, Vitória.

Barlavento, Bons Ventos te Trazem e Pituã Island: drinques do Barlavento Crédito: Carlos Alberto Silva

NOVIDADES PARA A ESTAÇÃO

No Grappino, o balcão mais charmoso do Centro de Vitória entra em 2020 de carta nova. Dos nove lançamentos para brindar na estação, um destaque é o Black Boy, antenado com a valorização da cachaça na coquetelaria. No copo vão cachaça branca mineira, limão siciliano, abacaxi fresco, mel e angostura (R$ 18). Outra boa pedida na carta de drinques de verão é o Juba, de vodca infusionada com chá de frutas vermelhas, abacaxi, xarope artesanal de hibisco e limão siciliano. Servido na taça de Martini perfumada com essência de canela, o coquetel custa R$ 22. Aberto de segunda a sábado, das 18h à meia-noite. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Juba e Black Boy: estreias na carta do Grappino, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

NOTAS CÍTRICAS EM EVIDÊNCIA

Os refrescantes Frida Kahlo e Rizoflora (R$ 25 cada um) ainda não são drinques fixos do Los Chicos, mas já estão entre os campeões de vendas. Elaborado com gim, o Frida contém cointreau, maracujá, limão, hortelã, água tônica e aperol. O Rizoflora, por sua vez, é uma combinação de vodca (infusionada com limão siciliano), cointreau, limão, bitter Angostura e oleo saccharum de limão (obtido a partir da imersão de cascas da fruta em açúcar durante 36 horas). Aberto de terça a domingo, das 18h30 à 0h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.

Rizoflora e Frida Kahlo: criações do Los Chicos Crédito: Carlos Alberto Silva

FERNET EM BOA COMPANHIA

Prestes a ser rebatizado como Bar do Fritz, o Conselheiro Cambronne aponta o Macunaíma entre as combinações mais refrescantes de sua carta. Criação do bartender Arnaldo Hirai no bar Boca de Ouro (SP), o coquetel é feito, na casa capixaba, com cachaça armazenada em bálsamo do alambique linharense Princesa Isabel. A mistura do destilado com limão, açúcar e fernet branca sai por R$ 16 e vai muito bem com ostras frescas - que o bar serve toda quinta, a partir das 18h (R$ 30/seis unidades).

Também vale provar a versão de Moscow Mule preparada com fernet, o Fernet Mule: fernet branca, cerveja de gengibre feita na casa, espuma de gengibre e limão (R$ 20). Indico esses dois para o verão pois são drinques bem leves, fáceis de beber e com sabor suave, explica o proprietário e bartender Fritz Mendonça. O Conselheiro Cambronne abre de terça a sábado, a partir das 18h.Avenida Rio Branco, 1630, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-4146.

Macunaíma e Fernet Mule do bar Conselheiro Cambronne, na Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

ESPECIAL DE VERÃO

Desde sua inauguração há dois anos no Day by Day, Praia do Canto, o Peppe é um dos restaurantes da Capital que mais investe em coquetelaria. À carta original, criada pela premiada bartender Adriana Pino, foram adicionados recentemente dez coquetéis. Um deles, especial de verão, é o Átido Fizz, à base de gim, cordial de limão (xarope concentrado da fruta), suco de mexerica, ginger ale (refrigerante de gengibre) e um ramo de manjericão fresco (R$ 28).

Outra novidade é o Hibisco di Verano (R$ 24), que também leva gim, mas combinado a xarope de hibisco, suco de limão e soda de açafrão-da-terra (R$ 24). Aberto de terça a sábado, das 19h30 às 23h30 e sábado e domingo também das 12h30 às 15h30. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-6828.