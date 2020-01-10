Restaurante flutuante ou pé na areia? Escolha o seu destino no verão

Você já foi a um restaurante que flutua sobre a água? Ou buscou, depois da praia, um lugar onde pudesse comer e relaxar com os pés na areia? Pois essas experiências, que têm a cara do verão, estão entre as boas dicas para aproveitar no litoral capixaba.

Por elas começamos um passeio repleto de sabores e lindas paisagens, de Norte a Sul do Estado. Serão mais de 150 km percorridos, entre Aracruz e Anchieta. A próxima escala será no dia 17, com points de comida boa na Praia dos Padres, em Santa Cruz, e no Sauê. No dia 24, vamos esticar até Iriri e Ubu, destacando novidades e clássicos da gastronomia local.

Quem estiver agora na Grande Vitória já pode agendar um embarque para um restaurante flutuante inaugurado no verão de 2018 e cada vez mais procurado por turistas. A poucos minutos da Capital, Manguinhos segue em alta com seu roteiro gastronômico pé na areia, mas há uma famosa casa do estilo em Guarapari. Confira a seguir e aproveite!

VISTA PARA A BAÍA

Camarão Fundeado, petisco do flutuante Di Marino Crédito: Carlos Alberto Silva

Construído sobre uma balsa de concreto na Baía de Vitória, o restaurante Di Marino é imperdível não só pela comida e pelas paisagens que o cercam. O trajeto para ir e voltar de lá é uma atração à parte. Feito somente por embarcações e com agendamento, o transporte de ida e volta custa por pessoa R$ 10 (por Vitória, no Píer da Praia do Suá) e R$ 3 (por Vila Velha, na Prainha da Glória).

Entre os destaques do cardápio, camarões VG empanados com coco e servidos com molho agridoce (R$ 86/5 unidades) e Arroz Penedo, com polvo, lula, camarão, siri, mexilhão e brócolis (R$ 129, para três pessoas). Reservas: (27) 99205-5664. Instagram: @dimarino_flutuante

Arroz Penedo é uma opção de prato principal e serve três pessoas Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais restaurantes onde comer sobre as águas:

Moqueca do Pescador - As mesas mais concorridas da casa de moquecas ficam na varanda, sobre as águas do Canal de Guarapari. Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, 10, Centro, Guarapari. (27) 3114-1933.

As mesas mais concorridas da casa de moquecas ficam na varanda, sobre as águas do Canal de Guarapari. Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, 10, Centro, Guarapari. (27) 3114-1933. Moquecaria Teresão - Situado na orla da Ilha das Caieiras, em um prédio de três andares com vista para o pôr do sol, o restaurante tem marina própria e um deque sobre as águas. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 948, Ilha das Caieiras, Vitória.

Situado na orla da Ilha das Caieiras, em um prédio de três andares com vista para o pôr do sol, o restaurante tem marina própria e um deque sobre as águas. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 948, Ilha das Caieiras, Vitória. Bar do Bigode - O deslumbrante visual com a Terceira Ponte e o Convento da Penha faz valer a visita, mas o acesso ao restaurante, por meio de uma passarela sobre as águas da Baía de Vitória, torna o passeio ainda mais interessante. Rua Helena Muller, 30, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 3345-6334.

O deslumbrante visual com a Terceira Ponte e o Convento da Penha faz valer a visita, mas o acesso ao restaurante, por meio de uma passarela sobre as águas da Baía de Vitória, torna o passeio ainda mais interessante. Rua Helena Muller, 30, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 3345-6334. Espera Maré - Construído na foz do Rio Jucu, bem próximo ao Morro da Concha, o restaurante possui um deque externo e vista para o encontro do rio com o mar. Av. Ana Penha Barcelos, 166, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 3260-1359.

Restaurante Espera Maré, na Barra do Jucu, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

PERTO DAS ONDAS

CamarõES, prato servido no Espaço Maresia's Crédito: Fernando Madeira

Quem curte emendar um almoço pós-praia à beira-mar encontra bons restaurantes pé na areia em Manguinhos. O Espaço Maresias é um dos que permitem relaxar descalço, pertinho das ondas. O acesso é por uma passarela sobre o córrego que deságua na Praia da Chaleirinha.

Nesse cenário de cartão-postal, o cardápio é de frutos do mar, com pedidos que vão do Peroá Especial, com camarão, banana e batata fritos (R$ 99,90 a entrada para dividir), ao vistoso CamarõES, arroz de camarão no coco com purê de batata e farofa (R$ 153,90, para dois). Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99901-6448. Instagram: @espacomaresias

Restaurante pé na areia também tem mesas na praia, em Manguinhos Crédito: Fernando Madeira

Mais restaurantes onde comer com os pés na areia:

Cantinho do Curuca - O restaurante é um dos mais famosos da Praia de Meaípe e reserva em seu salão um amplo espaço com areia sob as mesas. Avenida Santana, 96, Guarapari. (27) 3272-2025.

O restaurante é um dos mais famosos da Praia de Meaípe e reserva em seu salão um amplo espaço com areia sob as mesas. Avenida Santana, 96, Guarapari. (27) 3272-2025. Espaço Maria Mariana - O mais charmoso restaurante pé na areia de Manguinhos possui três ambientes, um deles com choupanas e vista para o mar. Av. Atapoã, 10, Manguinhos (27) 98826-2441.



O mais charmoso restaurante pé na areia de Manguinhos possui três ambientes, um deles com choupanas e vista para o mar. Av. Atapoã, 10, Manguinhos (27) 98826-2441. Espaço Enseada - Situado entre Manguinhos e Bicanga, o bar de praia conta com mesas na areia, à beira-mar, e em um amplo gramado com sombra. Rua O Tempo e o Vento, s/n, Manguinhos.



Situado entre Manguinhos e Bicanga, o bar de praia conta com mesas na areia, à beira-mar, e em um amplo gramado com sombra. Rua O Tempo e o Vento, s/n, Manguinhos. Estação Primeira de Manguinhos - O tradicional Vagão é um local rústico com mesas sob árvores em um espaçoso quintal com acesso à Praia Ponta dos Fachos. Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591, Ponta dos Fachos, Manguinhos. (27) 3243-4181.