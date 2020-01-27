Casarão da Barra serve a moqueca mais querida no Litoral Norte

O Casarão da Barra, restaurante mais votado na primeira enquete da série "Moqueca Capixaba de Norte a Sul", chama atenção não apenas pelo sabor dos pratos. Suas histórias são marcantes - tanto a do antigo casarão onde funciona há oito anos, como a do próprio estabelecimento, que foi parcialmente destruído em um incêndio no início de 2019.
Localizado no Cais da Barra, cartão-postal de Conceição da Barra, no Litoral Norte, o restaurante pertence a Roberto Malacarne, experiente comerciante de pescados que, antes de abrir o Casarão, tinha uma padaria na cidade. Os peixes e os frutos do mar lideram os pedidos no imponente imóvel construído no século 19 - e que na época abrigava um importante armazém de secos e molhados da época, a Venda do Seu China.
Um resumo da trajetória, escrito pelo historiador e poeta barrense Salomão da Silva Pinto, ocupa as primeiras páginas do cardápio que, bastante amplo, contém moquecas, arrozes, bobó, paella, bacalhau, peixes grelhados, massas e uma quase infinidade de petiscos. Os frutos do mar não reinam absolutos, embora sejam o carro-chefe: há também preparações com boi, porco e frango.
A elogiada moqueca capixaba pode ser feita com seis tipos de peixe: cação, dourado, bijupirá, pescada, robalo ou badejo. Os dois últimos são os mais requisitados, embora a versão com pescada seja uma escolha de ótimo custo benefício (R$ 100, para três). Por lá, o tradicional prato capixaba sempre chega à mesa com arroz branco, pirão de peixe e moquequinha de banana-da-terra, e seu preço varia entre R$ 80 e R$ 120 sem a adição de camarões.
Na alta estação (janeiro e fevereiro), o restaurante funciona todos os dias, das 11h à 0h, no número 1 da Rua 23 de maio, no Centro de Conceição da Barra.
A VOTAÇÃO
Durante a primeira etapa da votação, que contemplou seis restaurantes visitados pela reportagem em Conceição da Barra, Aracruz e Anchieta, o Casarão da Barra recebeu 702 votos (34%) de um total de 2.078 computados na enquete de A Gazeta. A pesquisa ficou no ar entre os dias 21 e 27 de janeiro.
Em segundo lugar ficou o Moqueca do Garcia (Anchieta), com 532 votos (26%); em terceiro o Purumar (Aracruz), com 402 votos (19%); em quarto o Mocambo (Aracruz), com 191 votos (9%); em quinto o Recanto da Pedra (Anchieta), com 157; e em sexto o Restaurante Castanheiras (Aracruz), com 95 votos (5%).
Uma segunda enquete ficará aberta de 28/01 a 03/02, contemplando restaurantes de Manguinhos, Jacaraípe e Guarapari. Na última da série, entre 04/02 e 10/02, o público vai eleger sua moqueca favorita em Vitória e Vila Velha. No dia 29/02, os nove restaurantes com votações mais expressivas terão destaque em uma matéria especial.