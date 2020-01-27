Casarão da Barra serve a moqueca mais querida no Litoral Norte

Moqueca de peixe servida no restaurante Casarão da Barra, em Conceição da Barra Crédito: Evelize Calmon

Localizado no Cais da Barra, cartão-postal de Conceição da Barra, no Litoral Norte, o restaurante pertence a Roberto Malacarne, experiente comerciante de pescados que, antes de abrir o Casarão, tinha uma padaria na cidade. Os peixes e os frutos do mar lideram os pedidos no imponente imóvel construído no século 19 - e que na época abrigava um importante armazém de secos e molhados da época, a Venda do Seu China.

Um resumo da trajetória, escrito pelo historiador e poeta barrense Salomão da Silva Pinto, ocupa as primeiras páginas do cardápio que, bastante amplo, contém moquecas, arrozes, bobó, paella, bacalhau, peixes grelhados, massas e uma quase infinidade de petiscos. Os frutos do mar não reinam absolutos, embora sejam o carro-chefe: há também preparações com boi, porco e frango.

A elogiada moqueca capixaba pode ser feita com seis tipos de peixe: cação, dourado, bijupirá, pescada, robalo ou badejo. Os dois últimos são os mais requisitados, embora a versão com pescada seja uma escolha de ótimo custo benefício (R$ 100, para três). Por lá, o tradicional prato capixaba sempre chega à mesa com arroz branco, pirão de peixe e moquequinha de banana-da-terra, e seu preço varia entre R$ 80 e R$ 120 sem a adição de camarões.

Na alta estação (janeiro e fevereiro), o restaurante funciona todos os dias, das 11h à 0h, no número 1 da Rua 23 de maio, no Centro de Conceição da Barra.

A VOTAÇÃO

Durante a primeira etapa da votação, que contemplou seis restaurantes visitados pela reportagem em Conceição da Barra, Aracruz e Anchieta, o Casarão da Barra recebeu 702 votos (34%) de um total de 2.078 computados na enquete de A Gazeta. A pesquisa ficou no ar entre os dias 21 e 27 de janeiro.